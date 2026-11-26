Raiffeisen Bank România a integrat tehnologia Narrative AI în Tableta Smart Finance, instrumentul digital utilizat în agențiile băncii. Inteligența artificială asistă deja experții bancari în pregătirea conversațiilor cu clienții. Disponibilă în întreaga rețea, noua funcționalitate îi ajută pe cei peste 1.500 de experți bancari să identifice mai rapid nevoile clienților și să formuleze recomandări personalizate.

Narrative AI în Tableta Smart Finance de la Raiffeisen Bank

Narrative AI este o tehnologie bazată pe inteligență artificială care transformă datele despre client în informații ușor de înțeles și de folosit în conversație, ajutând expertul bancar să identifice mai rapid nevoile clientului și să formuleze recomandări relevante. Practic, tehnologia ajută expertul să identifice mai rapid nevoile și oportunitățile relevante și să transforme informațiile complexe într-un dialog simplu și personalizat.

Narrative AI reprezintă următorul pas natural în această evoluție. Dacă digitalizarea a simplificat procesele și a adus informația la îndemâna expertului, Narrative AI adaugă un nou nivel de inteligență și personalizare, transformând datele în recomandări relevante și acționabile.

Zdenek Romanek: „Pentru noi, AI nu înlocuiește expertiza umană, ci o amplifică. Tehnologia ne ajută să transformăm informația în conversații mai relevante”

„Prin Smart Finance am digitalizat experiența de planificare financiară din agenții, iar acum facem următorul pas prin integrarea inteligenței artificiale. Pentru noi, AI nu înlocuiește expertiza umană, ci o amplifică. Tehnologia ne ajută să transformăm informația în conversații mai relevante și recomandări mai personalizate, în timp ce expertul bancar rămâne cel care aduce experiența și înțelegerea clientului. Această combinație dintre oameni și tehnologie definește, pentru noi, viitorul bankingului.”, declară Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

De la lansarea Tabletei Smart Finance până în prezent, peste 2,1 milioane de români au purtat peste 6,5 milioane de conversații 1:1 cu experții băncii, asistate de această soluție digitală.

AI care amplifică expertiza umană

AI Narrative nu înlocuiește rolul expertului bancar, ci îi oferă un instrument suplimentar pentru a înțelege mai rapid contextul financiar al clientului și pentru a formula recomandări relevante. Inteligența artificială contribuie cu analiza și structurarea informației, în timp ce expertul aduce experiența, empatia și înțelegerea obiectivelor clientului.

Atât Tableta Smart Finance, cât și funcționalitatea Narrative AI au fost dezvoltate 100% in-house de echipele Raiffeisen Bank România, iar utilizarea lor la nivelul întregii rețele reflectă direcția băncii de a integra inteligența artificială în instrumente cu aplicabilitate concretă pentru clienți și consultanți.