Economia României ar urma să scadă cu 0,3-0,5% în 2026, potrivit analizei de final de an a Confederației Patronale Concordia. Deficitul bugetar s-a redus, însă inflația ridicată, datoria publică și încheierea PNRR complică perspectivele pentru anul viitor. Reprezentanții mediului de afaceri spun că revenirea depinde de disciplina cheltuielilor publice, de fondurile europene și de evitarea unor noi majorări de taxe.

Concordia estimează o scădere a PIB de 0,3–0,5% în 2026

România se apropie de finalul unui an în care ajustarea bugetară a început să se vadă în cifre, dar economia a pierdut din viteză. Concordia estimează o scădere a PIB de 0,3–0,5% pentru întregul an 2026. Prognoza Comisiei Europene indică, la rândul ei, o contracție de 0,3%, urmată de o creștere de 1,8% în 2027. Sunt estimări, nu rezultate definitive pentru anul în curs.

Deficitul scade, dar economia resimte costul ajustării

Potrivit Concordia, deficitul bugetar a fost de aproximativ 3,8% din PIB în primele nouă luni, cea mai bună execuție pentru această perioadă din 2022 încoace. Ținta anuală de 6,2% din PIB rămâne realizabilă, apreciază confederația, dacă statul ține sub control cheltuielile de la sfârșitul anului.

Reducerea deficitului a venit însă într-o perioadă dificilă pentru populație și companii: taxele mai mari, pierderea puterii de cumpărare și incertitudinea au apăsat asupra activității economice. Paul Aparaschivei, directorul executiv al Concordia, spune că în 2026 „am plătit factura dezechilibrelor acumulate”. Pentru 2027, el cere stabilitate politică, cheltuieli publice mai eficiente și absorbția rapidă a fondurilor europene.

Inflația ține dobânzile sus

După ce a coborât în vară spre 6%, inflația a urcat din nou în octombrie, spre 7%. Concordia citează prognoza BNR de 7,4% pentru sfârșitul anului și apreciază că o reducere a dobânzii-cheie, aflată la 6,50%, este puțin probabilă înainte de mijlocul lui 2027.

Pentru cei care vor să investească sau să se finanțeze, anul viitor începe astfel sub semnul costurilor ridicate. La acestea se adaugă riscul valutar: analiza Concordia arată că leul s-a depreciat cu aproximativ 5% față de euro în 2026 și ar putea rămâne sub presiune în 2027.

Datoria și fondurile europene, două teste pentru 2027

Concordia atrage atenția asupra costului la care se împrumută statul. Datoria publică a depășit 60% din PIB, iar randamentul titlurilor de stat pe zece ani se menține peste 7%, potrivit analizei. Organizația citează o estimare a Ministerului Finanțelor potrivit căreia datoria ar putea ajunge la 63,3% din PIB în 2027.

Nici deficitul extern nu a urmat îmbunătățirea celui bugetar. Deficitul de cont curent a ajuns la 22,9 miliarde de euro în primele nouă luni, peste nivelul din perioada similară a anului trecut, în timp ce investițiile străine directe au scăzut cu mai mult de o treime, arată Concordia.

Un alt test va fi finanțarea investițiilor după încheierea PNRR. Fondurile europene prevăzute în buget ar urma să scadă de la 98,7 miliarde de lei în 2026 la aproximativ 59 de miliarde de lei în 2027. Pentru a limita efectul acestei reduceri, Concordia consideră necesară folosirea mai rapidă a fondurilor de coeziune.

Ce ar putea aduce creșterea înapoi

Comisia Europeană estimează un avans economic de 1,8% în 2027, susținut inclusiv de temperarea inflației, de revenirea consumului și de investiții. Instituția avertizează însă că instabilitatea politică, energia scumpă și incertitudinile privind cererea externă pot afecta această revenire.

Reducerea deficitului fără noi majorări de taxe

Din perspectiva Concordia, bugetul pentru 2027 trebuie să continue reducerea deficitului fără noi majorări de taxe. Confederația cere respectarea angajamentului privind eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), păstrarea cotei unice și măsuri care să reducă povara costurilor cu energia și a birocrației.

Dincolo de bugetul unui singur an, analiza indică și o problemă de structură: ponderea industriei în PIB a coborât de la 29% în 2011 la 16,7% în 2025.

„O economie care pierde industrie înainte de a construi servicii cu valoare adăugată mare rămâne dependentă de consum și importuri”, a declarat Iulian Lolea, economist șef, Concordia. „Energia competitivă, investițiile productive și recalificarea forței de muncă nu pot aștepta finalul consolidării fiscale”, a conchis Lolea.

Confederația Patronală Concordia este una dintre cele mai importante organizații ale mediului de afaceri din România. Reprezintă 5.000 de companii din 22 de sectoare economice, care au împreună aproximativ 500.000 de angajați