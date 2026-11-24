UniCredit Bank a primit premiul pentru cea mai bună bancă de cash management din România la Euromoney Transaction Banking Awards 2026. Potrivit băncii, distincția vine după clasarea pe primul loc în sondajul Euromoney Cash Management 2026.

Premiul vizează serviciile prin care banca sprijină companiile să își gestioneze plățile, încasările și fluxurile financiare. UniCredit Bank arată că dezvoltarea soluțiilor digitale și a serviciilor de plăți pentru clienții corporativi a fost una dintre direcțiile sale de investiții din ultimii ani.

Banca susține companiile în administrarea operațiunilor financiare, oferindu-le servicii adaptate propriilor nevoi, indiferent de complexitatea sau dimensiunea business-urilor.

Andrei Bratu: Suntem bucuroși că performanța din România este apreciată la nivel international

„Acest premiu reprezintă o recunoaștere importantă a profesionalismului echipelor noastre din România, și a încrederii pe care clienții o acordă UniCredit Bank. Rolul nostru este acela de a oferi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea companiilor, într-un mediu în care predictibilitatea, adaptarea, rapiditatea și flexibilitatea reprezintă factori cheie în gestionarea fluxurilor financiare ale acestora, Suntem bucuroși că performanța din România este apreciată la nivel international și că avem ocazia să contribuim la dezvoltarea economiei noastre, valorificând atât experiența locală, cât și expertiza oferită de Grupul UniCredit.” a declarat Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Corporate, UniCredit Bank.

Patru distincții pentru Grupul UniCredit

Distincția acordată UnICredit Bank România face parte dintr-o serie de patru premii acordate Grupului UniCredit la Euromoney Transaction Banking Awards 2026, obținute pe piețele din România, Italia, Germania și Europa Centrală și de Est.

Francesca Nenci: Am continuat să îi ajutăm pe clienții noștri să își desfășoare activitatea cu încredere

„Această recunoaștere confirmă progresele realizate în valorificarea prezenței noastre pan-europene, pe care am combinat-o cu soluții digitale inovatoare și o expertiză solidă în trade finance. Într-un context global marcat de incertitudine, în care predictibilitatea finanțării este esențială, am continuat să îi ajutăm pe clienții noștri să își desfășoare activitatea cu încredere, beneficiind de servicii mai rapide și mai transparente printr-un model puternic digitalizat. Suntem mândri de aceste rezultate și vom continua să fim un partener de încredere pentru clienții noștri, ajutându-i să gestioneze complexitatea, să reducă riscurile și să își dezvolte afacerile pe piețele internaționale.” a declarat Francesca Nenci, Head of Trade Finance & Correspondent Banking, UniCredit

Poziția de lider a UniCredit pe piețele principale ale diviziilor Trade Finance & Correspondent Banking și Payments, subliniază progresul continuu al Grupului și angajamentul său de a oferi cele mai bune soluții clienților din întreaga Europă.

Alberto Palombi: Ambiția noastră este să devenim prima alegere pentru serviciile de plăți a fiecărui client european

„Ambiția noastră este să devenim prima alegere pentru serviciile de plăți a fiecărui client european. Prin extinderea continuă a capabilităților noastre de plăți internaționale și modernizarea infrastructurii pe piețele cheie, construim un ecosistem de plăți mai integrat, care îmbină acoperirea pan-europeană cu expertiza locală. Acest lucru ne permite să oferim fiabilitatea, transparența și consecvența pe care clienții le așteaptă atunci când operează pe mai multe piețe, iar recunoașterea primită din partea Euromoney confirmă succesul acestor eforturi.”, a declarat Alberto Palombi, Head of Group Payments Solutions, UniCredit.

Ce înseamnă apartenența la Grupul UniCredit

România se află într-o perioadă importantă de transformare a pieței bancare, în care digitalizarea, eficiența serviciilor operaționale și integrarea serviciilor financiare contribuie la dezvoltarea companiilor și la susținerea creșterii economice.

În ultimii ani, UniCredit Bank a continuat să investească în dezvoltarea soluțiilor digitale și a serviciilor de plăți dedicate clienților corporații. Prin apartenența la Grupul UniCredit, banca le oferă clienților din România, acces la o rețea internațională cu experiență, oferindu-le totodată susținere pentru activitatea desfășurată pe piețele locale și internaționale.