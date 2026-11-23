După câteva emailuri primite la redacție, vreau să fac un scurt comentariu, în sprijinul clienților care par că nu au înțeles clar ce dispută se poartă prin instanțe, în aceste zile. Șapte clienți ne-au scris la redacție după ce au citit online că băncile au pierdut procesele în dosarul privind o eventuală manipulare a indicelui ROBOR. Întrebarea lor a fost aproape aceeași: S-a judecat acuzația privind manipularea ROBOR? Dacă băncile au pierdut, înseamnă că ni s-au calculat greșit ratele?

Răspunsul nostru scurt este NU.

„Banca mea a pierdut procesul ROBOR? Mi se schimbă rata?„

Nu, asta nu s-a judecat încă. Înțelegem că oamenii au citit în online că „băncile au pierdut procesele pe tema manipulării ROBOR”, dar acest fapt nu este adevărat. Instanța a judecat, deocamdată, dacă decizia Consiliului Concurenței poate fi suspendată până la soluționarea proceselor în care băncile contestă sancțiunile primite în iunie 2026.

Ce au cerut băncile și ce a decis instanța

În luna iunie, Consiliul Concurenței a amendat zece bănci cu 3,73 miliarde de lei. Autoritatea susține că, în procedura de stabilire a ROBOR, băncile și-au coordonat comportamentul prin schimbul de informații despre cotații care ar fi trebuit stabilite independent. După primirea oficială a deciziei, în luna octombrie, băncile au contestat (rând pe rând) sancțiunile Consiliului Concurenței în instanță. Separat, au cerut ca efectele deciziei să fie suspendate cât timp se judecă aceste contestații.

IMPORTANT DE REȚINUT.

Băncile au cerut instanței să suspende sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței, până la finalizarea procesului de fond.

În urma proceselor, cererile de suspendare au fost respinse în cazul CEC Bank, BCR, UniCredit Bank, BRD și Exim Banca Românească, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Ce înseamnă asta?

În lipsa suspendării, decizia Consiliului rămâne executorie: băncile trebuie să plătească amenzile, chiar dacă procesele privind legalitatea sancțiunilor continuă. DAR, și aceste hotărâri referitoare la suspendarea amenzilor pot fi atacate cu recurs.

Plata amenzii către stat nu înseamnă automat o vină recunoscută de instanță și implicit restituirea vreunei sume către clienți

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat recent că băncile pentru care decizia nu este suspendată trebuie, pe lângă plata sancțiunii, să prezinte până la sfârșitul lunii noiembrie un plan de conformare: să arate cum își vor schimba comportamentul și modul de cotare a ROBOR.

Concluzia? Băncile au contestat suspendarea amenzilor primite de la Consiliul Concurenței. Urmează și un recurs. DAR asta nu înseamnă că au pierdut procesele ce țin de manipularea ROBOR (contra Consiliului Concureței)

Veștile din prezent, pe care mulți le-au citit online, privesc plata amenzilor și aplicarea deciziei Consiliului Concurenței. Clienții băncilor care urmăresc acest caz vor trebui să aștepte ca instanțele să stabilească, în procesele ce vor urma pe fond, dacă sancțiunile invocate de Consiliul Concurenței sunt legale și temeinice.

Ce amenzi au primit cele zece bănci

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,73 miliarde de lei. Cea mai mare sancțiune revine Băncii Transilvania: 875,74 milioane de lei pentru propriul comportament și încă 85,03 milioane de lei pentru fapta atribuită fostei OTP Bank România.

Celelalte amenzi sunt: 577,36 milioane de lei pentru BCR, 442,49 milioane pentru Raiffeisen Bank, 431,03 milioane pentru UniCredit Bank, 412,47 milioane pentru BRD, 405,91 milioane pentru ING Bank, 332,98 milioane pentru CEC Bank, 96,49 milioane pentru Exim Banca Românească, 45,86 milioane pentru Libra Internet Bank și 28,1 milioane de lei pentru Intesa Sanpaolo Bank. Toate aceste sancțiuni sunt contestate de bănci în instanță.