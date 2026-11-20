Banca Transilvania a obținut un profit net de 3,3 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 12,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creditele brute au ajuns la 116,5 miliarde de lei, iar banca avea peste 5,17 milioane de clienți activi la sfârșitul lunii septembrie.

În trimestrul al treilea, profitul net al băncii a fost de 1,15 miliarde de lei, cu 0,6% peste cel din T3 2025. BT arată că rezultatul trimestrial a fost influențat de taxa pe cifra de afaceri și de cheltuielile mai mari cu ajustările pentru depreciere.

Ömer Tetik: Sectorul bancar și-a dovedit încă o dată poziția de cel mai rezistent pilon al economiei și populației

„Au fost nouă luni pline și complicate pentru populație, economia națională și pentru sistemul bancar, însă am reușit să le traversăm cu o creștere susținută a operațiunilor și a creditării. Economia națională este într-o perioadă de ajustare, iar sectorul bancar și-a dovedit încă o dată poziția de cel mai rezistent pilon al economiei și populației, fiind în același timp și un element esențial în finanțarea statului și susținerea ratingului și stabilității țării.

Continuăm să demonstrăm ritmuri de creștere peste media pieței și o dinamică comercială foarte bună

În ceea ce ne privește, continuăm să demonstrăm ritmuri de creștere peste media pieței și o dinamică comercială foarte bună, investind în continuare în creșterea Grupului BT și a României”, declară Ömer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania.

Taxa pe cifra de afaceri a costat Grupul BT 197 de milioane de lei numai în trimestrul al treilea

În trimestrul al treilea din 2026, cheltuiala Grupului Financiar Banca Transilvania cu taxa pe cifra de afaceri a fost de 197 de milioane de lei, cu 17,2% mai mare decât în trimestrul al doilea al acestui an. Ca ordin de mărime, suma reprezintă aproape 15% din profitul net consolidat de 1,35 miliarde de lei obținut de Grup în același trimestru. Comparația arată dimensiunea cheltuielii; taxa este inclusă în calculul rezultatului, nu se scade încă o dată din profitul net raportat.

În primele nouă luni din 2026, cheltuiala Băncii Transilvania cu taxa pe cifra de afaceri a fost de 526,65 milioane de lei

Pe parcursul tuturor celor nouă luni, cheltuiala Grupului cu această taxă a totalizat aproximativ 533 de milioane de lei, potrivit situațiilor financiare. Din această sumă, 526,7 milioane de lei reprezintă cheltuiala înregistrată la nivelul băncii. BT arată că taxa pe cifra de afaceri a fost cu 68,9% mai mare decât în perioada similară din 2025 și că, alături de cheltuielile mai ridicate cu ajustările pentru depreciere, a influențat rezultatul trimestrial.

Profitul net consolidat al Grupului a fost de 1,35 miliarde de lei, în T3

Profitul net consolidat al Grupului a fost de 1,35 miliarde de lei în trimestrul al treilea, cu 4% peste nivelul din același trimestru al anului trecut. La nivelul Băncii Transilvania, profitul net trimestrial a fost de 1,15 miliarde de lei, cu 0,6% mai mare decât în trimestrul al treilea din 2025.

Grupul BT: profit de 3,85 miliarde de lei și active de 242,2 miliarde de lei

Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a ajuns la 3,85 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 17,7% față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit BT, la această evoluție au contribuit tot mai mult și subsidiarele Grupului.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 8,8% față de primele nouă luni ale anului trecut, pe fondul accelerării creditării. Veniturile nete din comisioane au fost mai mari cu 19,7%, susținute de numărul mai mare de clienți, de operațiunile efectuate de aceștia și de utilizarea platformelor și produselor bancare.

La 30 septembrie 2026, activele totale ale Grupului au ajuns la 242,2 miliarde de lei, în creștere cu 7,9% față de 31 decembrie 2025 și cu 13,6% față de 30 septembrie 2025. Creditele și creanțele nete din leasing au însumat 119 miliarde de lei, cu 11,5% peste nivelul de la sfârșitul anului trecut și cu 14,2% peste cel de la 30 septembrie 2025.

Banca Transilvania: profit de 3,3 miliarde de lei în primele nouă luni

Separat de rezultatele consolidate ale Grupului, Banca Transilvania a raportat un profit net de 3,3 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, cu 12,8% mai mare decât în perioada similară din 2025.

Veniturile nete din dobânzi ale băncii au crescut cu 6,1%, pe fondul extinderii portofoliului de credite. Veniturile nete din speze și comisioane au avansat cu 14,5%, iar cele din activitatea de tranzacționare, cu 23,6%.

Banca arată că a plătit, de la începutul anului, 2,2 miliarde de lei în impozite și contribuții. Potrivit calculelor BT, suma corespunde unei rate efective de impozitare de aproximativ 40%, incluzând impozitul pe profit de 16% și alte contribuții.

Veniturile operaționale ale băncii au crescut cu 14,6%, mai repede decât cheltuielile operaționale, care au avansat cu 12,5%.

Credite mai mari, depozite în creștere

Activele Băncii Transilvania au ajuns la 226,1 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie, cu 7,5% peste nivelul de la finalul anului trecut și cu 12,5% peste cel de la 30 septembrie 2025.

Depozitele clienților au însumat 175,8 miliarde de lei, în creștere cu 4,1% față de sfârșitul anului 2025 și cu 8,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Portofoliul de credite brute acordate clienților a ajuns la 116,5 miliarde de lei, cu 10,3% peste nivelul de la sfârșitul anului trecut și cu 10,7% peste cel de la 30 septembrie 2025.

În primele nouă luni, BT a acordat companiilor finanțări în valoare de 23,1 miliarde de lei. Finanțările acordate populației au totalizat 10,1 miliarde de lei: 32% au fost credite imobiliare sau ipotecare, iar 65%, credite pentru nevoi curente.

Peste 360.000 de persoane au devenit clienți BT în acest an

La finalul lunii septembrie 2026, Banca Transilvania avea peste 5,17 milioane de clienți activi, cu 5,5% mai mulți decât cu un an înainte. Peste 5 milioane de clienți utilizau cel puțin una dintre soluțiile digitale ale băncii, iar peste 360.000 de persoane au devenit clienți BT în primele nouă luni ale anului.

Numărul total de operațiuni efectuate prin serviciile băncii a crescut cu 17% față de primele nouă luni din 2025. Volumul transferurilor de bani din cardurile înrolate în BT Pay a avansat cu 42%.

Solvabilitate, credite neperformante și costul riscului

Raportul dintre creditele brute și depozite a ajuns la 66,3% la nivelul băncii, cu 3,7 puncte procentuale peste valoarea din decembrie 2025. La nivel consolidat, raportul a crescut cu peste 4 puncte procentuale, până la 69,2%.

Solvabilitatea Băncii Transilvania a fost de 23,7%, iar cea calculată la nivel consolidat, de 22,67%, cu profitul net aferent primului semestru inclus în fondurile proprii. Rata creditelor neperformante ale băncii, calculată conform definiției Autorității Bancare Europene (EBA), era de 2,47% la 30 septembrie 2026.

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 21,61% la nivelul băncii și de 21,59% la nivel consolidat. Rezultatul de bază pe acțiune a ajuns la 2,9886 lei, în creștere cu 16,8% față de primele nouă luni din 2025.

Provizioane mai mari

La nivelul băncii, cheltuielile nete cu ajustările de depreciere, pierderile așteptate pentru active și provizioanele pentru alte riscuri și angajamente de creditare au ajuns la 687,1 milioane de lei.

Raportul cost/venit al băncii a fost de 43,64%, incluzând impactul anualizat al contribuțiilor la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), la Fondul de Rezoluție și al taxei pe cifra de afaceri. Fără taxa pe cifra de afaceri, raportul cost/venit a fost de 37,21%.

Peste 85.000 de acționari direcți

Banca Transilvania are peste 85.000 de acționari direcți. Potrivit băncii, peste 8,5 milioane de participanți la fondurile de pensii obligatorii sunt acționari indirecți ai BT. Acțiunile băncii reprezintă 4,4% din totalul activelor fondurilor de pensii și sunt, conform comunicatului, principala deținere a acestora.