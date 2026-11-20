Pe Magheru, orașul se scufundă încet în noaptea care stă să vină și totul pare că turează spre mâine. Într-o seară de joi, am intrat în Galeriile Form Art, unde timpul părea că-și pierde brusc nerăbdarea. Aici, am descoperit mușcatele Elisabetei Sultan care nu sunt doar flori: luminează, încântă și deschid conversații. La vernisajul expoziției „Pistil, Stamens, Feelings”, am descoperit o artistă, prietenii săi minunați, o lume de obiecte iubite și o atenție la detalii care te invită la o Pauză de Banking de care nu știam că am nevoie.

Mușcatele nu sunt doar simple motive pictate, ci fragmente din viața sa

Am găsit o lume vibrantă, în care Elisabeta Sultan își găsește liniștea și energia. Poate de aceea tablourile au o căldură pe care o simți înainte să începi să le cercetezi. Expoziția sa ne îndeamnă să ne apropiem de flori până când descoperim ce privirea grăbită lasă nevăzut: pistilul, staminele, textura unei petale.

Ferestre mari sau mici, flori galbene sau roz, verdele intens al frunzei. Privite de la distanță, lucrările sunt pline de lumină. Dar de aproape, devin o lume de detalii. Unele ghivece stau singure la fereastră, cu clădirile abia întrezărite dincolo de geam. Altele umplu aproape toată pânza. Și mă apropii.

Expoziția „Pistil, Stamens, Feelings” poate fi vizitată până pe 24 noiembrie

Dincolo de florile roșii și roz descoperi nervurile frunzelor, urmele pensulei, straturile de culoare. Uneori îmi pare că fereastra rămâne în cadru, ca o legătură între încăperea familiară și orașul de afară. Alteori floarea umple pânza și te face să privești un detaliu pe lângă care ai fi trecut grăbit. „Florile vorbesc, trebuie doar să ne oprim și să le privim de aproape”, spune Elisabeta Sultan. În expoziția „Pistil, Stamens, Feelings”, gestul acesta de a te opri devine, pentru câteva minute, și al vizitatorului.

La vernisaj, Elisabeta Sultan ne-a spus ce caută în aceste imagini: „Este vorba de fapt despre a transforma ideea de banal în magie.” Fereastra bucătăriei ei, cu „mușcate, numai mușcate”, devine magică prin lumina soarelui, a explicat ea. „Dar noi nu ne uităm… Și trecem pe lângă aceste minuni”, prinși în viața cotidiană, în stres și în știrile care ne solicită mereu atenția.

După ce i-am ascultat povestea, m-am întors la tablouri. Mi-am dat seama că expoziția îți cere mai mult decât să admiri niște flori frumoase: te face să privești atent un lucru obișnuit, până când începi să vezi de ce… nu este deloc banal.

La plecare, am rămas cu sentimentul că Elisabeta Sultan ne invită, discret, la apropiere. Mai întâi de tablouri, apoi de lucrurile pe lângă care trecem în fiecare zi. Să facem o pauză în fața unei mușcate de la fereastră și să mai observăm ceva. Poate altceva…

Te invit să te oprești pe Bd. Magheru, la nr.18, unde până pe 24 noiembrie poți să vizitezi expoziția „Pistil, Stamens, Feelings”, curatoriată de Magda Mihăilescu.

”Pauza de banking” este susținută de Exim Banca Românească. Un parteneriat care ne invită să ieșim, din când în când, din ritmul alert al știrilor financiare și să descoperim expoziții, muzee, evenimente culturale și proiecte speciale. Pentru că o pauză bine aleasă poate aduce inspirație, idei noi și o altă perspectivă asupra lumii din jur.

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