BCR anunță lansarea ediției a V-a a LifeLab, programul de educație financiară interdisciplinară din cadrul Școlii de Bani. Noutatea acestei ediții este un concurs național dedicat liceelor pedagogice, prin care educația financiară ajunge la viitorii învățători și educatori încă din anii de formare. Concursul are premii totale de 110.000 de lei: cele 10 licee câștigătoare vor primi fiecare câte 11.000 de lei pentru activități educaționale.

Elevii din clasele a XI-a și a XII-a ale liceelor pedagogice, alături de profesorii coordonatori, creează fișe educaționale care leagă noțiunile despre bani de materiile școlare și le testează în orele de practică pedagogică. Competiția se desfășoară pe parcursul anului școlar 2026–2027, iar detaliile sunt disponibile pe AICI.



Miza este un efect de multiplicare pe termen lung: fiecare viitor profesor care învață să integreze educația financiară la clasă o poate transmite sutelor de elevi pe care îi va avea de-a lungul carierei.

Nicoleta Deliu-Pașol despre pasul următor: îi pregătim pe viitorii profesori să ducă această educație mai departe

„Dacă vrem generații care să ia decizii financiare mai bune, trebuie să începem cu oamenii care le sunt alături când învață, așa cum sunt profesorii. LifeLab ne-a arătat că educația financiară își găsește locul firesc în orice materie, de la matematică la istorie. Acum facem pasul următor: îi pregătim pe viitorii profesori să ducă această educație mai departe.

Impactul real se va vedea în generațiile care vor avea de câștigat de pe urma lor. Vrem ca un elev să poată folosi ceea ce învață despre bani atunci când trebuie să aleagă, să compare, să planifice sau să recunoască un risc. Iar câțiva ani mai târziu, când primește primul salariu, semnează primul contract sau ia prima decizie financiară importantă, să aibă deja reflexele de care are nevoie. LifeLab ne oferă oportunitatea să construim acest parcurs, de la școală către viața adultă”, Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

Concursul național LifeLab: premii totale în valoare de 17.600 de lei

Orice profesor care testează la clasă fișele educaționale LifeLab, la orice disciplină și la orice clasă, de la grădiniță până la liceu, se poate înscrie în concursul național LifeLab și poate câștiga. Ediția 2026–2027 are premii totale în valoare de 17.600 de lei, iar participarea este gratuită.

În fiecare dintre cele două etape ale concursului sunt premiate cele mai bune cinci aplicații din fiecare ciclu de învățământ (educație timpurie, primar, gimnazial și liceal), adică 20 de premii pe etapă. Profesorii care participă în ambele etape pot câștiga și unul dintre cele patru premii de fidelitate.

Înscrierile pentru prima etapă sunt deschise până pe 15 decembrie 2026

Înscrierile pentru prima etapă sunt deschise până pe 15 decembrie 2026, iar a doua etapă se desfășoară între 15 martie și 15 mai 2027. Pentru a participa, profesorii își creează un cont pe platforma LifeLab și încarcă patru sau cinci fotografii ori un video din activitate, o scurtă descriere a acesteia și cel puțin trei reacții ale elevilor. Fiecare profesor poate înscrie maximum cinci activități pe etapă, precizează banca.

LifeLab în cifre

Lansat în 2022 ca proiect-pilot în două școli, LifeLab a ajuns la peste 20.000 de profesori și 40.000 de elevi din 500 de școli, peste 150 de localități și 40 de județe. În anul școlar 2025–2026, cei 40 de ambasadori LifeLab au creat 471 de fișe educaționale și au organizat activități la clasă și ateliere pentru elevi, profesori și părinți.

Concursul LifeLab dedicat profesorilor a strâns, la ediția a IV-a, 281 de aplicații valide de la 165 de profesori din 36 de județe. Activitățile înscrise au implicat 5.194 de elevi, dintre care 1.624 din mediul rural.



Pentru anul școlar 2026–2027, BCR își propune să dubleze numărul ambasadorilor LifeLab și să extindă comunitatea de profesori din program

LifeLab este parte a Școlii de Bani, programul de educație financiară al BCR, care anul acesta aniversează 10 ani și care a ajuns la 1,2 milioane de români de diferite vârste, din 2016 până în prezent. LifeLab pune gratuit la dispoziția profesorilor resurse educaționale, exemple de bune practici și oportunități de dezvoltare profesională.

