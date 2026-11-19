Peste 20.000 de copaci au fost plantați prin inițiativa derulată de Raiffeisen Bank împreună cu Asociația Pădurea Copiilor, cu sprijinul clienților care au ales să doneze punctele acumulate în programul de loialitate Smart Market. Cea mai recentă acțiune a avut loc săptămâna aceasta, la Urziceni, unde au fost plantați 5.000 de puieți.

Plantarea de la Urziceni este a patra acțiune organizată în cadrul inițiativei. Anterior, peste 15.000 de copaci au fost plantați în localitățile Putineiu, din județul Giurgiu, și Petrăchioaia, din județul Ilfov.



Cătălin Chirieac: În spatele fiecărui puiet este un gest individual care, alături de alte mii, capătă impact



„Prin Smart Market, beneficiile unui program de loialitate devin și o modalitate de a contribui la binele comun. Cei peste 20.000 de copaci plantați sunt rezultatul alegerilor clienților noștri, care au donat puncte pentru această inițiativă. În spatele fiecărui puiet este un gest individual care, alături de alte mii, capătă impact. Ne dorim ca astfel de gesturi să fie cât mai ușor de făcut. Prin integrarea beneficiilor Smart Market în Smart Mobile, aducem într-un singur loc serviciile bancare, recompensele și posibilitatea de a susține cauze de mediu”, a declarat Cătălin Chirieac, Director Executiv, Engagement & User Experience, Clienți Persoane Fizice, Raiffeisen Bank România.

Clienții pot dona punctele obținute în Smart Market pentru plantarea de copaci, prin parteneriatul băncii cu Asociația Pădurea Copiilor.





Smart Market, disponibil în aplicația Smart Mobile

Raiffeisen Smart Market reunește peste 1,3 milioane de clienți și 170 de comercianți parteneri. Programul înregistrează, totodată, peste 100.000 de produse bancare vândute și 80 de campanii cu cashback. Componenta de plantare adaugă beneficiilor comerciale posibilitatea de a susține o cauză de mediu.

Din aprilie 2026, Smart Market este integrat în Smart Mobile, reunind serviciile bancare și beneficiile de loialitate într-o singură aplicație, în cadrul abordării One App. Clienții au acces la oferte, cashback și reduceri la comercianți, iar punctele acumulate pot fi transformate în vouchere valorice sau șanse la trageri la sorți cu premii ori donate pentru plantarea de copaci, fără a mai utiliza o aplicație separată. Tot din aprilie 2026, clienții persoane fizice pot autoriza plățile direct în Smart Mobile, prin biometrie sau PIN, fără SmartToken.