Hyperfy, companie românească de tehnologie specializată în soluții integrate de securitate, IoT și analiză video bazată pe inteligență artificială, anunță implementarea unei soluții avansate de securitate pentru Banca Comercială Română (BCR), parte a Erste Group. Proiectul acoperă aproximativ 270 de locații la nivel național și integrează aproximativ 4.500 de camere video, reprezentând o implementare de amploare a tehnologiilor AI și Computer Vision în infrastructura bancară din România.

Prin acest proiect, BCR își modernizează sistemele de securitate video, transformând infrastructura existentă într-o platformă inteligentă, capabilă să analizeze informațiile în timp real și să susțină monitorizarea centralizată a operațiunilor din teren. Implementarea demonstrează că tehnologiile AI și Computer Vision pot fi integrate la scară largă în infrastructuri complexe, cu cerințe ridicate de securitate, conformitate și continuitate operațională.

„Adoptarea tehnologiilor avansate este o componentă esențială a strategiei noastre de transformare digitală. Prin acest proiect, derulat la nivelul rețelei naționale, ridicăm standardele de siguranță și eficiență operațională pentru clienții și colegii noștri. Împreună cu Hyperfy, reușim astfel să implementăm o soluție matură, scalabilă și adaptată cerințelor noastre riguroase de securitate a datelor”, a declarat Cristian Goiceanu, Director Executiv Managementul Riscurilor de Securitate, BCR.

„Implementarea la nivelul rețelei naționale a BCR demonstrează că tehnologia Computer Vision a depășit faza de testare și devine o infrastructură critică de afaceri. Suntem mândri să aducem expertiza echipei noastre de inginerie în realizarea unui proiect de o asemenea amploare. Proiectarea soluției pe infrastructura video existentă arată maturitatea platformelor dezvoltate în România, capabile să răspundă celor mai înalte standarde din industria bancară europeană.”, a declarat Lucian Mățăoanu, CEO Hyperfy.

AI integrat în infrastructura existentă, fără întreruperea activității

Unul dintre principalele avantaje ale soluției implementate de Hyperfy este capacitatea de a transforma infrastructura video deja instalată într-un sistem inteligent, fără investiții majore în înlocuirea echipamentelor existente.

Soluția utilizează o arhitectură descentralizată de tip Edge Computing, care permite procesarea locală, în timp real, a fluxurilor video, direct la nivelul fiecărei locații. Datele rămân exclusiv în infrastructura băncii, în conformitate cu cerințele stricte de securitate și protecție a informațiilor.

Această abordare permite o implementare rapidă, cu impact minim asupra activității zilnice a sucursalelor, oferind în același timp dispeceratelor centrale o vizibilitate îmbunătățită asupra situațiilor din teren și capacitatea de a identifica mai eficient potențiale incidente de securitate. Proiectul urmărește creșterea nivelului de siguranță pentru angajații și clienții BCR, îmbunătățirea monitorizării și consolidarea conformității cu cerințele specifice sectorului financiar-bancar.

O platformă scalabilă, pregătită pentru noi aplicații AI

Platforma tehnologică dezvoltată intern de Hyperfy este proiectată să gestioneze simultan mii de fluxuri video și să permită integrarea unor noi algoritmi de inteligență artificială, fără modificări majore ale infrastructurii.

Dincolo de aplicațiile actuale de securitate și conformitate, arhitectura implementată creează premisele pentru dezvoltarea unor funcționalități suplimentare, inclusiv optimizarea fluxurilor de clienți, analiza operațională și îmbunătățirea eficienței activităților din sucursale.

Proiectul BCR confirmă capacitatea Hyperfy de a implementa soluții AI complexe la scară națională, într-un sector cu standarde ridicate de securitate și protecție a datelor, și consolidează poziționarea companiei ca partener tehnologic pentru organizații din domenii strategice precum banking, retail, logistică și energie.