BT Broker (BT Broker de Asigurare) lansează o soluție digitală gratuită, bazată pe inteligență artificială, prin care inspecția auto necesară pentru emiterea poliței CASCO poate fi realizată direct de pe telefon, în maxim 3 minute. Serviciul este disponibil 24/7, fără deplasări sau instalarea unei aplicații, se arată într-un comunicat de presă remis de companie.

Soluția a fost dezvoltată de Inspektlabs, companie internațională care folosește inteligența artificială pentru inspectarea digitală automată a vehiculelor și identificarea daunelor pe baza fotografiilor și a înregistrărilor video.

De la accesarea unui link la inspecția completă, în maxim 3 minute

• Clientul primește un link prin email și este ghidat pas cu pas pentru realizarea fotografiilor sau/și a înregistrării video, necesare documentării stării autovehiculului.

• Componenta de inteligență artificială, Damage Recognition, permite identificarea a peste 20 de tipuri de daune, precum zgârieturi, crăpături, elemente sparte etc.

• Platforma verifică în timp real calitatea imaginilor și a înregistrărilor video, pentru ca documentarea să fie realizată corect.

Valentin Coroiu, director general, BT Broker de Asigurare, declară: „Pentru noi, tehnologia bună este cea pe care clientul aproape că nu o observă: totul devine mai simplu, mai rapid și mai intuitiv. AI-ul ne ajută să ducem în câteva minute, direct pe telefon, soluții care până acum necesitau timp și deplasări. Este direcția în care dorim să construim la BT Broker: mai multă tehnologie, dar mai multă simplitate pentru client”.

În perioada septembrie – octombrie 2026, prin intermediul acestei soluții au fost realizate cu succes peste 1.500 de inspecții auto. BT Broker este lider al segmentului intermedierilor polițelor CASCO, cu peste 55.000 de clienți și 150.000 de polițe de asigurare intermediate.

Inspektlabs este o companie de inteligență artificială care automatizează inspecția vehiculelor și evaluarea daunelor pe baza fotografiilor și înregistrărilor video. Tehnologia sa este folosită de companii de asigurări, leasing și închirieri auto, precum și de operatori de flote din Europa și din alte piețe pentru a simplifica și accelera evaluarea riscurilor, gestionarea daunelor și returnarea autovehiculelor.