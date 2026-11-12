STUDIU. Doar 36% dintre români se consideră independenți financiar. Când se schimbă cel mai mult relația nostră cu banii? „Banii vin fără instrucțiuni”, spune Dana Dima, BCR

Îți amintești ce ai făcut cu primul salariu? Pentru 32% dintre participanții la studiul „Vârstele banilor”, încasarea primului salariu marchează începutul maturității financiare. Vârsta la care spun că li se schimbă cel mai mult relația cu banii este însă, în medie, de 30 de ani.

Independența financiară rămâne, pentru majoritatea românilor, mai degrabă un obiectiv decât o realitate. Doar 36% dintre participanții la studiul „Vârstele banilor” spun că au ajuns la independență financiară, iar 62% consideră că, la vârsta lor, sunt în urmă față de unde și-ar dori să fie cu banii.

Studiul, realizat de Reveal Marketing Research pentru Asociația CFA România și BCR, a fost prezentat pe 12 noiembrie 2026, la MINA Bucharest. Evenimentul a marcat zece ani de la lansarea programului de educație financiară Școala de Bani și 25 de ani de prezență a Asociației CFA în România.

Primul salariu și pragul de 30 de ani

Pentru 32% dintre respondenți, primul salariu marchează începutul maturității financiare. Când sunt întrebați la ce vârstă s-a schimbat cel mai mult relația lor cu banii, răspunsurile indică o medie de 30 de ani.

Dana Dima, vicepreședinte executiv Retail și Private Banking la BCR, a legat primul salariu de nevoia de a învăța despre bani încă din copilărie.

„Să știți că banii vin fără instrucțiuni. Manualul nu are instrucțiuni. Îi primim la un moment dat, la primul salariu, nu prea știm ce să facem cu ei și tocmai de aceea trebuie să începem de mici”, a spus ea la lansarea studiului.

„Pragul de 30 de ani pare să fie momentul în care relația românilor cu banii se schimbă cel mai profund. Este punctul în care aspirațiile financiare încep să fie testate de realitatea vieții adulte”, spune Marius Luican, fondatorul Reveal Marketing Research.

Generația X se declară mai des independentă financiar, dar simte mai des că e în urmă

În generația X, 41% dintre respondenți se consideră independenți financiar, față de 35% în rândul milenialilor și 26% în generația Z. Tot generația X are cea mai mare pondere a celor care spun că sunt în urmă față de propriile așteptări financiare pentru vârsta lor, de 69%, comparativ cu 61% în rândul milenialilor și 52% în generația Z.

Potrivit studiului, 15% dintre respondenți cred că vor ajunge la independență financiară în viitor. Dar 36% nu pot aprecia dacă/când vor fi independenți financiar.

Ce înseamnă, de fapt, să fii independent financiar?

Pentru români, independența financiară nu înseamnă în primul rând avere. Cea mai frecventă definiție este autonomia față de ceilalți, menționată de 22% dintre respondenți, urmată de siguranța și stabilitatea economică (19%) și de libertatea de a lua decizii privind propria viață (16%). Percepția diferă însă semnificativ între generații. Gen Z asociază mai des independența financiară cu veniturile obținute prin munca proprie – 19%, față de 7% în cazul Gen X – în timp ce generația X pune accent mai mare pe siguranța financiară, 22% față de 14% în rândul tinerilor.

Datele arată că sentimentul de decalaj financiar crește odată cu vârsta: 52% dintre Gen Z se consideră în urmă față de propriile așteptări, față de 61% dintre Millennials și 69% dintre Gen X.

Ce sacrifică românii pentru independența financiară

Pentru 70% dintre participanții la studiul „Vârstele banilor”, independența financiară înseamnă să aibă control asupra propriului timp. În drumul spre această independență, 54% spun că au amânat vacanțe, 45% au renunțat la timp liber, 40% au rămas la un loc de muncă pe care nu și-l doreau, iar 37% au acceptat un al doilea job sau au lucrat suplimentar.

Adrian Codirlașu, CFA: Independența financiară nu se măsoară doar în venituri, ci și în capacitatea de a lua decizii bune pe termen lung

„La 25 de ani de la înființarea Asociației CFA România, unul dintre cele mai importante mesaje ale acestui studiu este că independența financiară nu se măsoară doar în venituri, ci și în capacitatea de a lua decizii bune pe termen lung. Educația financiară și dialogul între generații pot reduce distanța dintre aspirațiile financiare ale românilor și realitatea pe care o trăiesc”, spune Adrian Codirlașu, CFA, președintele Asociației CFA România.

Ce pot învăța generațiile unele de la altele despre bani

Studiul CFA si BCR evidențiază un schimb de lecții financiare între generații. Disciplina economisirii este considerată de 46% dintre respondenți cea mai importantă lecție pe care tinerii o pot prelua de la generațiile mai mature. În sens invers, 42% cred că generațiile mai mature pot învăța de la tineri cum să își diversifice sursele de venit. Aproape un sfert dintre cei chestionați (23%) și-ar fi dorit să înceapă să economisească mai devreme.

Ce regrete financiare avem

Multe dintre lecțiile importante despre bani devin clare abia când ne uităm în urmă, arată studiul „Vârstele banilor”. Dintre cei chestionați, 23% și-ar fi dorit să înceapă să economisească mai devreme, 18% ar fi vrut să evite datoriile, iar 17% și-ar fi dorit să înceapă să investească mai devreme. Economisirea, gestionarea prudentă a datoriilor și investițiile sunt principalele lecții financiare pe care respondenții spun că le-au învățat prea târziu.

Cum economisesc românii. Generația Z pune cel mai des bani deoparte lună de lună

Economisirea este cea mai răspândită formă de disciplină financiară, iar frecvența cu care românii pun bani deoparte diferă de la o generație la alta, arată studiul. 34% dintre respondenți spun că economisesc constant, lună de lună. Procentul este cel mai ridicat în generația Z, unde ajunge la 40%.

Alți 35% spun că economisesc din când în când. Acest obicei este cel mai frecvent în rândul milenialilor, unde îl declară 41% dintre respondenți. La nivelul întregului eșantion, 16% pun bani deoparte rar, iar 14% spun că nu reușesc să economisească deloc.

Câți ar putea acoperi o cheltuială neprevăzută de 10.000 de lei? Dacă ar apărea mâine o urgență, doar 23% dintre cei chestionați spun că ar putea plăti suma fără probleme din propriile economii.

Nicoleta Deliu: 1,2 milioane de oameni care au trecut pe la cursurile noastre

„După 10 ani de Școala de Bani, știm deja că independența financiară începe atunci când înțelegi mai bine cum să îți gestionezi banii, împreună cu obiectivele de viață pe termen scurt, mediu și lung. De la cei peste 1,2 milioane de oameni care au trecut pe la cursurile noastre am învățat că dialogul deschis între generații, acasă sau în diverse medii socio-profesionale, aduce cele mai bune lecții despre bani. Studiul ne dă un motiv să-l încurajăm, învățând din experiențele generaționale și fiind alături de oameni indiferent de vârste, pentru atingerea acestei independențe prin educație”, spune Nicoleta Deliu, fondator și coordonator Școala de Bani.

Dana Dima, despre primii zece ani de Școala de Bani

Prezentă la lansarea studiului, Dana Dima, Vicepreşedinte Retail & Private Banking la BCR, a povestit cum a pornit programul de educație financiară al BCR, de la o discuție într-o agenție a băncii.

„Când am pornit noi acum 10 ani, eram într-o unitate BCR și am zis: «Trebuie să facem ceva să se întâmple, să facem ceva altfel.» Mie îmi place să merg la școală. Ce-ar fi să facem în agențiile BCR o școală? Să fie Școala de Bani. Și în momentul ăla am pornit să facem training. Am certificat oamenii noștri”, a povestit Dana Dima.

Oficialul BCR a reamintit celor prezenți că în 2018, programul a intrat în Guinness World Records cu o lecție de educație financiară la care au participat simultan 13.230 de persoane din 25 de orașe.

„A fost ceva extraordinar pentru că am văzut că se poate și am continuat pas cu pas, că nu le știm pe toate din prima”, a spus Dana Dima. În cei zece ani, peste 1,2 milioane de oameni au trecut prin Școala de Bani, a arătat ea, amintind că programul a ajuns în grădinițe, școli, unități militare, companii și universități.

Peste 90.000 de români s-au alăturat Naționalei de Edu Fin

„Anul acesta am spus că vrem să trecem la nivelul următor”, a continuat Dana Dima. Peste 90.000 de români s-au alăturat Naționalei de Edu Fin, inițiativa prin care BCR a construit un test pe temele din Eurobarometrul privind cunoștințele financiare.

„Am încercat să aducem acel test care se dă pentru Eurobarometru cât mai aproape de fiecare om din această țară și vom continua”, a spus Dana Dima.

Seful BCR a vorbit despre ziua de 15 septembrie, o zi istorică. „Peste 25.000 de persoane din peste 550 de companii și instituții au completat testul într-o singură zi”.

„A fost o zi istorică, 15 septembrie”, a spus Dana Dima, care a pus apoi întrebarea: „Dacă într-o singură zi se poate, 25.000 de români într-o singură zi, păi câte zile avem în an?”

„Dacă înmulțim cu 360 de zile, dăm la o parte sărbătorile. Iată că putem. Trebuie doar un efort, o gândire și o dorință. Și cred că acest studiu ne dă puterea s-o facem. Să reușim să facem din această țară ceea ce merită. O țară educată”, a încheiat Dana Dima.



Cum a fost realizat studiul

Cercetarea a fost realizată în octombrie 2026, prin chestionare online completate de 1.200 de persoane cu vârste între 18 și 61 de ani, din mediul urban și rural. Respondenții sunt utilizatori de internet, iar cele trei generații analizate, Generația Z, Millennials și Generația X, au fost reprezentate în proporții egale.