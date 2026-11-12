Stiri de top

ING extinde finanțarea pentru IMM-uri cu garanții BID. Firmele pot lua credite în lei și în euro, la dobânzi avantajoase

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

ING Bank România poate acorda finanțări de peste 1 miliard de lei firmelor eligibile, după extinderea parteneriatului cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID). IMM-urile pot solicita credite în lei sau în euro pentru investiții și capital de lucru, iar toate finanțările acordate cu garanție BID au o dobândă mai mică decât cea standard, potrivit ING.

Contents
ING Bank România consolidează parteneriatul cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), continuând astfel sprijinul acordat IMM-urilorCredite în euro și linii de credit care pot fi reutilizateMihaela Oțel: Susținem un volum mai mare de finanțări, soluții care oferă mai multă flexibilitate companiilorCât din credit poate acoperi garanția BID

ING Bank România consolidează parteneriatul cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), continuând astfel sprijinul acordat IMM-urilor

În cadrul parteneriatului, ING beneficiază de un plafon de garantare de 710 milioane de lei, care permite acordarea de finanțări de peste 1 miliard de lei către companiile eligibile, precizează banca.

„Parteneriatul extinde opțiunile de finanțare disponibile pentru IMM-uri și introduce o serie de măsuri care răspund mai bine nevoilor actuale ale companiilor, într-un context în care accesul la lichiditate și investițiile rămân esențiale pentru dezvoltarea afacerilor. Toate finanțările acordate cu garanție de portofoliu BID beneficiază de o reducere a ratei dobânzii față de nivelul standard, contribuind astfel la reducerea costului de finanțare pentru IMM-uri”, se arată intr-un comunicat de presă.

Credite în euro și linii de credit care pot fi reutilizate

Convenția actualizată permite acordarea de credite garantate în euro atât pentru investiții, cât și pentru cheltuielile curente ale firmei. Opțiunea poate fi utilă mai ales companiilor care încasează în euro și își pot plăti ratele din veniturile în aceeași monedă.

Pentru capitalul de lucru, programul include și linii de credit de tip revolving. Firma poate folosi din nou sumele pe care le-a rambursat, în limita aprobată. O astfel de linie poate acoperi, de exemplu, plățile către furnizori până la încasarea facturilor de la clienți.

Mihaela Oțel: Susținem un volum mai mare de finanțări, soluții care oferă mai multă flexibilitate companiilor

„Într-un mediu economic în care companiile trebuie să rămână agile și să investească constant pentru a-și păstra competitivitatea, accesul la finanțare capătă o importanță tot mai mare. Vedem antreprenori care caută resurse atât pentru proiecte de dezvoltare pe termen lung, dar și pentru susținerea activității zilnice.

Prin convenția revizuită cu Banca de Investiții și Dezvoltare, putem susține aceste nevoi printr-un volum mai mare de finanțări și prin soluții care oferă mai multă flexibilitate companiilor. Credem că astfel de instrumente au un rol important în transformarea planurilor de creștere în investiții concrete și în dezvoltarea unui sector IMM mai puternic și mai competitiv”, a declarat Mihaela Oțel, Head of Lending Business Banking.

Cât din credit poate acoperi garanția BID

Convenția actualizată prevede procente de garantare diferențiate în funcție de destinația finanțării și moneda creditului. Pentru finanțările destinate investițiilor, garanția BID poate acoperi până la 70% din valoarea creditelor acordate în lei și până la 65% din valoarea celor acordate în euro. Pentru finanțările de capital de lucru, procentul de garantare este de până la 60% pentru creditele în lei și de până la 55% pentru cele în euro.

You Might Also Like

Salvați Copiii România, Mastercard și Banca Transilvania vor contribui la îmbunătățirea îngrijirii medicale pentru peste 4.000 de nou-născuți anual. Oana Ilaș: ”Cifrele înseamnă oameni – copii, părinți și medici pentru care fiecare detaliu contează”

16 milioane de euro, trei ani și o promisiune: copiii din comunitățile vulnerabile nu trebuie să rămână în urmă. UniCredit investește în educație, Teach for Romania și Junior Achievement extind programele în România

BCR Seed Starter investește 500.000 de euro în Kinderpedia, compania românească care dezvoltă o platformă globală de management și comunicare pentru școli și grădinițe. Carmen Dibuș: ”Vedem în această companie un exemplu al potențialului tehnologiei dezvoltate în România de a crea valoare la scară globală”

Prevenirea fraudelor din comerțul online: Bitdefender și ING testează magazinele online suspecte. AI-ul face cumpărături de probă, banca verifică cine încasează banii

Salt Bank devine Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București. Robert Anghel: ”Era firesc ca prima bancă românească 100% digitală să fie și prima bancă prin care poți tranzacționa pe piața locală”

TAGGED: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Salvați Copiii România, Mastercard și Banca Transilvania vor contribui la îmbunătățirea îngrijirii medicale pentru peste 4.000 de nou-născuți anual. Oana Ilaș: ”Cifrele înseamnă oameni – copii, părinți și medici pentru care fiecare detaliu contează”
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?