ING extinde finanțarea pentru IMM-uri cu garanții BID. Firmele pot lua credite în lei și în euro, la dobânzi avantajoase

ING Bank România poate acorda finanțări de peste 1 miliard de lei firmelor eligibile, după extinderea parteneriatului cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID). IMM-urile pot solicita credite în lei sau în euro pentru investiții și capital de lucru, iar toate finanțările acordate cu garanție BID au o dobândă mai mică decât cea standard, potrivit ING.

ING Bank România consolidează parteneriatul cu Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), continuând astfel sprijinul acordat IMM-urilor

În cadrul parteneriatului, ING beneficiază de un plafon de garantare de 710 milioane de lei, care permite acordarea de finanțări de peste 1 miliard de lei către companiile eligibile, precizează banca.

„Parteneriatul extinde opțiunile de finanțare disponibile pentru IMM-uri și introduce o serie de măsuri care răspund mai bine nevoilor actuale ale companiilor, într-un context în care accesul la lichiditate și investițiile rămân esențiale pentru dezvoltarea afacerilor. Toate finanțările acordate cu garanție de portofoliu BID beneficiază de o reducere a ratei dobânzii față de nivelul standard, contribuind astfel la reducerea costului de finanțare pentru IMM-uri”, se arată intr-un comunicat de presă.

Credite în euro și linii de credit care pot fi reutilizate

Convenția actualizată permite acordarea de credite garantate în euro atât pentru investiții, cât și pentru cheltuielile curente ale firmei. Opțiunea poate fi utilă mai ales companiilor care încasează în euro și își pot plăti ratele din veniturile în aceeași monedă.

Pentru capitalul de lucru, programul include și linii de credit de tip revolving. Firma poate folosi din nou sumele pe care le-a rambursat, în limita aprobată. O astfel de linie poate acoperi, de exemplu, plățile către furnizori până la încasarea facturilor de la clienți.

Mihaela Oțel: Susținem un volum mai mare de finanțări, soluții care oferă mai multă flexibilitate companiilor

„Într-un mediu economic în care companiile trebuie să rămână agile și să investească constant pentru a-și păstra competitivitatea, accesul la finanțare capătă o importanță tot mai mare. Vedem antreprenori care caută resurse atât pentru proiecte de dezvoltare pe termen lung, dar și pentru susținerea activității zilnice.

Prin convenția revizuită cu Banca de Investiții și Dezvoltare, putem susține aceste nevoi printr-un volum mai mare de finanțări și prin soluții care oferă mai multă flexibilitate companiilor. Credem că astfel de instrumente au un rol important în transformarea planurilor de creștere în investiții concrete și în dezvoltarea unui sector IMM mai puternic și mai competitiv”, a declarat Mihaela Oțel, Head of Lending Business Banking.

Cât din credit poate acoperi garanția BID

Convenția actualizată prevede procente de garantare diferențiate în funcție de destinația finanțării și moneda creditului. Pentru finanțările destinate investițiilor, garanția BID poate acoperi până la 70% din valoarea creditelor acordate în lei și până la 65% din valoarea celor acordate în euro. Pentru finanțările de capital de lucru, procentul de garantare este de până la 60% pentru creditele în lei și de până la 55% pentru cele în euro.