Ponderea celor care plătesc săptămânal cu telefonul sau smartwatch-ul a crescut de la 42% în 2025 la 46% în 2026, potrivit studiului Financial Services Digital Transformation, realizat de Exact Business Solutions. Numerarul și plățile contactless cu cardul rămân printre cele mai folosite metode de plată, însă utilizarea lor continuă să scadă.

Plățile cu telefonul sau smartwatch-ul au crescut cu 4 puncte procentuale

În 2026, 46% dintre respondenți au folosit săptămânal plățile NFC, adică au plătit prin apropierea telefonului sau a smartwatch-ului de terminal. În 2025, ponderea era de 42%. Potrivit Exact Business Solutions, creșterea este semnificativă statistic și continuă tendința ascendentă observată în rândul populației studiate.

Întrebați cum au plătit în ultima săptămână, respondenții au indicat cel mai des următoarele metode.

69% au plătit online cu cardul

61% au folosit numerar

58% au plătit contactless cu cardul

Numerarul și cardul contactless se mențin între top trei metode de plată, deși ambele continuă să piardă teren, în linie cu tendința observată în edițiile anterioare. Mai multe metode de plată coexistă, iar soluțiile digitale câștigă treptat pondere.

Revolut conduce la plățile NFC. Banca Transilvania reduce diferența

Dintre respondenții care au plătit prin NFC în ultima săptămână, 40% au folosit Revolut. Clasamentul arată astfel:

Revolut – 40%

Banca Transilvania – 32%

ING Bank – 28%

Raiffeisen Bank – 21%

Potrivit studiului, Banca Transilvania continuă să reducă diferența față de Revolut. ING Bank se menține la 28%, nivel înregistrat în ultimele trei ediții ale cercetării, iar Raiffeisen Bank a urcat pe locul al patrulea.



64% dintre respondenți folosesc mobile banking sau internet banking

Digitalizarea serviciilor bancare se vede și dincolo de plăți. 64% dintre respondenți folosesc servicii de home banking, prin mobile banking, internet banking sau ambele. Aceste servicii fac parte din activitățile financiare ale consumatorilor, de la administrarea conturilor până la efectuarea plăților.

Despre studiu

Financial Services Digital Transformation este un studiu sindicalizat realizat de Exact Business Solutions, ajuns la a șaptea ediție. Raportul urmărește evoluția comportamentelor financiare, de la utilizarea serviciilor bancare, inclusiv mobile banking și internet banking, până la metodele de plată, plățile NFC, investiții și achiziția online de produse financiare.

Cercetarea s-a bazat pe un chestionar online (CAWI) pe un eșantion de 1.004 respondenți.