Dana Dima, vicepreședinte executiv Retail și Private Banking la BCR, spune că a atins independența financiară la 38 de ani. Astăzi, însă, consideră că tinerii pot ajunge acolo mai devreme, în jur de 28–30 de ani, dacă învață să își cunoască cheltuielile, să economisească și să își construiască un plan ancorat în realitate.

Într-un scurt dialog purtat imediat după prezentarea studiului „Vârstele banilor”, Dana Dima mi-a vorbit despre propria poveste cu banii: de la banii primiți în tabără, primul salariu și un MBA plătit în rate, până la economisirea în paralel cu rata la casă. Ca bancher și mentor pentru tineri, a formulat pentru cititorii BankingNews și trei lecții ce pot fi adoptate azi de cei care își doresc să ajungă mai repede la independență financiară.

Ce înseamnă pentru Dana Dima independența financiară la 38 de ani

Cum spuneam, am întrebat-o pe Dana Dima când a atins independența financiară, după prezentarea studiului „Vârstele banilor”, realizat de Reveal Marketing Research pentru Asociația CFA România și BCR. Conform datelor prezentate, doar 36% dintre respondenți se consideră azi independenți financiar. În medie, cei chestionați spun că relația lor cu banii se schimbă cel mai mult la 30 de ani. Dar cum a fost parcursul independenței financiare pentru Vicepreședinta BCR?

„Am atins-o la 38 de ani. Aș putea spune că, la 38 de ani, am reușit să am un plan corect pentru ambițiile de dezvoltare pe care le-am avut. Am reușit să construiesc ceva în urmă și să am o stabilitate pentru a-mi achita creditul, pentru că aveam un credit de casă”, povestește Dana Dima.

Între 35 și 38 de ani, spune ea, a înțeles mai bine „ce înseamnă să ai un plan ancorat în realitate”. Recunoaște la tinerii de azi o dilemă pe care a avut-o și ea, deși lucra deja în sistemul bancar. „Aspiră la foarte multe lucruri pentru o perioadă foarte scurtă”, spune Dana Dima. La începutul carierei sale, își amintește ea, nici nu se vorbea despre educație financiară și despre pașii pe care îi puteai face.

„Prima asigurare de viață mi-am făcut-o în 1997. La momentul respectiv mi s-a părut că este doar un produs care îmi consumă din salariu mai mult decât un produs care mă poate ajuta. I-am înțeles rostul abia când mi-am luat creditul de casă”. Dana mi-a explicat cum asigurarea era deja o cheltuială cu care se obișnuise și, spune ea, la momentul creditului n-a mai avut de plătit suplimentar fiind un produs obligatoriu pentru acest produs bancar.

Primul salariu, MBA-ul plătit în rate și economiile făcute în paralel cu creditul

Când am întrebat-o ce a făcut concret ca să ajungă la independență financiară, Dana Dima s-a întors la primul salariu. „În primul rând, am încercat să am o disciplină. De când am fost salariat, de la primul salariu, am încercat să am această disciplină. Ce am făcut? Am încercat să îmi limitez aspirațiile de consum în limita salariului pe care l-am avut”. Recunoște că la fel ca în viața oricărui tânăr au apărut și cheltuieli neprevăzute, când încă nu strânsese suficient ca să le poată acoperi ușor. „Nu am intrat în panică și am încercat să găsesc soluțiile cât mai apropiate de realitate”, își amintește ea.

Dana Dima spune că, la începutul carierei, generația ei avea mult mai puține opțiuni de credit pentru consum. Asta a obișnuit-o să se descurce cu ce avea la dispoziție când era vorba de cumpărături pe care le putea amâna. „Noi nu am avut parte de produse precum creditele de consum, deci nu aveam alte cheltuieli, nu era necesar”, explica oficialul BCR. Apoi am înțeles ce investiții avea să aleagă.

Pașii spre independența financiară. „Am investit în educație, am făcut un MBA pe banii mei, plătit în rate”, spune Dana Dima.

Primul salariu i-a dat un motiv în plus să investească în educație. Terminase Facultatea de Calculatoare și se angajase ca inginer automatist într-o bancă. Când a văzut că salariul era mai mic decât cel din zona de mentenanță, diferența a surprins-o. „Pe mine acest lucru m-a motivat. Deci, eu trebuie să învăț, să cresc și să reușesc, să depășesc această inegalitate care mi se părea foarte ciudată pentru un tânăr de 20 și ceva de ani, care terminase facultatea”, mărturisește Dana.

„Am investit în educație, am făcut un MBA pe banii mei, plătit în rate”, a punctat Dana despre primul pas, investiția în educația sa.

Dana Dima: „Chiar și atunci când am avut un credit pentru casă, am reușit să și economisesc”

„A doua parte a disciplinei mele a fost economisirea, practic economisirea curentă în sume mici, pentru că nu aveam un salariu mare”, spune Dana. A început să economisească în sume mici și a păstrat obiceiul și când a avut de plătit rata la locuință. „Chiar și atunci când am avut un credit pentru casă, am reușit să și economisesc în același timp. Adică mi-am structurat salariul astfel încât să pot să reușesc să pun bani deoparte”, explică ea.

Știe că pentru mulți poate fi greu să economisească atunci când au deja o rată de plătit. Ea crede că opțiunile disponibile astăzi, inclusiv cele care permit să începi să investești de la 100 de lei, le dau mai multă libertate celor care pot pune deoparte sume mici.

Planul pentru pensie: a treia etapă a independenței financiare

Planul spre indedependență nu se oprește atunci când ai un salariu bun sau ai plătit un credit. Asta arată și povestea Danei.

După ce și-a pus în ordine cheltuielile și economiile, Dana Dima și-a făcut un plan și pentru pensie. Ținta ei era să-și poată păstra venitul și după ce se pensionează. „Oricât aș consuma astăzi, trebuie să mă gândesc că și la pensie trebuie să am același venit.” mi-a mărturisit.

În conversațiile cu tinerii recunoaște că aude ideea că vor munci „până la adânci bătrâneți”. Ea îi sfătuiește să ia în calcul și ce se întâmplă dacă, după 60 și ceva de ani, nu mai pot lucra cât și-au propus. Pot apărea probleme de sănătate, ale lor sau ale cuiva din familie, care să le schimbe planul. „Și atunci trebuie să îți asiguri un nivel de trai necesar și suficient,”, spune Dana.

Dana Dima: „Singura persoană care poate să-ți definească independența financiară ești chiar tu”



„Deci, independența este o chestie care se construiește. Singura persoană care poate să-ți definească independența financiară ești chiar tu. Și dacă faci acest lucru gândindu-te la toate evenimentele care se pot întâmpla în viața ta, atunci reușești să trăiești într-un mod decent și să te bucuri și de viață. Că tot am avut astăzi o întrebare: cum balansăm între bucuriile vieții și disciplină… Cred că trebuie să ne și bucurăm de viață, de micile bucurii, nu putem trăi doar în perspectiva banilor. Dar ai nevoie și de disciplina matematică a costurilor tale și a economisirilor tale”, a punctat oficialul BCR.

Două cifre din studiul „Vârstele banilor” i-au atras atenția

Am întrebat-o despre cifrele din studiul prezentat de BCR și CFA Romania și mi-a mărturisit că toate sunt interesante, dar două i-au rămas în minte. Primul ține de cât de mulțumiți se simt oamenii de obiectivele lor. „Niciodată nu suntem mulțumiți cu ceea ce am făcut până atunci”, remarcă Dana. În studiul prezentat, 62% dintre respondenți spun că sunt în urmă față de unde și-ar dori să fie financiar. Procentul crește pentru Generația X la 69% și scade la 52% pentru cei din Generația Z. Dana Dima se întreabă cât vine din experiența generației ei, care a trăit într-o perioadă cu mai multe limitări, și cât din așteptările pe care o generație le transmite următoarei. O întreb ce ne poate ajuta? Ea spune că un plan clar și obiective tangibile.

Al doilea rezultat privește chiar definiția independenței financiare. Pentru 22% dintre respondenți, aceasta înseamnă să nu depindă de alții. Pentru 19%, înseamnă siguranță și stabilitate economică, iar pentru 16%, libertatea de a lua decizii în privința propriei vieți.

„Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă independența financiară, exact așa aș răspunde: să am o stabilitate, să am libertatea de a decide și să fiu autonom”, spune Dana Dima.

Pentru ea, cele trei merg împreună. Stabilitatea îți permite să iei decizii pe cont propriu, fără să depinzi mereu de sprijinul altcuiva. „Adică libertatea trebuie să o ai. Dacă o ai, înseamnă că ești autonom, nu depinzi de alții, nu? Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai o stabilitate financiară. Deci, cele trei elemente definesc împreună independența financiară și nu separat”, spune oficialul BCR.

Banii din tabără și primele economii

Dana Dima își amintește că educația financiară era prezentă și când era mică. Mama îi dădea o sumă fixă când pleca în tabără și o lăsa să decidă. „Mama, în tabără, îmi dădea o sumă de bani și… descurcă-te. Și eu spuneam: „OK, pot să-mi iau o pungă de pufuleți de 5 lei, pot să mă duc să-mi iau, nu știu, un suc de la cofetărie de 2 lei și, într-un final, mai puneam și bani deoparte ca să iau un cadou mamei. Deci aveam 100 de lei bugetul meu de tabără, pe care trebuia să-l gestionez. Uneori mă întorceam și cu bani acasă și mama mi-i lăsa, așa că mi-i puneam în pușculiță”, și-a reamintit Dana primele lecții despre bani.

Trei lecții financiare care, dacă devin obiceiuri, te pot duce spre independența financiare

Și după propria lecție despre bani, responsabilitate și economisire, am rugat-o, în final, să ne vorbească despre 3 lecții importante care îi pot ajuta pe tineri să ajungă mai repede la independență financiară.

Uită-te pe ce ți se duc banii. Când am întrebat-o de unde ar putea începe tinerii de azi, Dana Dima spune că de la un gest simplu. „Prima idee și cea mai simplă este să vadă exact ce structură de cheltuieli au.” Cu alte cuvinte, să se uite pe ce li s-au dus banii. Spune că mulți ajung să facă asta abia când vor să ia un credit sau să facă o investiție. „Dacă reușim să structurăm cheltuielile, măcar să le știm, să le cunoaștem, este mai ușor pasul următor – să-mi fac buget”. Fă-ți un buget și stabilește cât poți economisi. Când îți cunoști cheltuielile, îți este mai ușor să faci pasul următor și să stabilești cât poți cheltui și cât poți pune deoparte. „Cât cheltui, cât economisesc, trebuie să existe”. Verifică bugetul lunar și ajustează cheltuielile. Verificarea bugetului de la o lună la alta îți arată unde mai ai de ajustat. Recunoște că azi este simplu, aplicația bancară o ajută și pe ea să vadă când a depășit cheltuielile lunare. Atunci se întreabă „Dar de ce am depășit?” și își spune „Data viitoare n-o să mai fac”. Menționează că acest obicei l-a observat și la tinerii pe care îi mentorează.

Tinerii pot atinge independența financiară la 28–30 de ani. De ce atuuri au nevoie

Menționează că acest obicei l-a observat și la tinerii pe care îi mentorează. „Dacă faci acest lucru ca un obicei și nu ca o teorie, atunci eu cred că vor ajunge la independența financiară mult mai repede decât am făcut-o noi”, punctează Dana.

„Uitându-mă la tinerii pe care îi mentorez, cred că vor atinge independența financiară undeva la 28–30 de ani. Cei care învață, cei care își doresc, și aici trebuie să existe și ambiție și dorință, dar dacă își doresc, vor ajunge la independența financiară. Am observat că ei atunci când cheltuiesc prea mult, încearcă să regleze apoi acest dezechilibru în luna următoare”, mai spune Dana Dima pentru BankingNews.ro.