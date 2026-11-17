Raiffeisen Bank România face un nou pas spre o experiență de plată mai simplă și mai intuitivă pentru clienții persoane fizice. Începând cu jumătatea lunii noiembrie, aceștia pot iniția plăți prin RoPay folosind un cod QR RoPay scanat direct din aplicația Smart Mobile. Soluția combină viteza plăților instant cu controlul și siguranța pe care clienții le așteaptă de la experiența bancară, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Scanezi, verifici, plătești – totul în câteva secunde

Noua funcționalitate simplifică procesul de plată: clientul scanează codul QR RoPay direct din Smart Mobile, vede imediat detaliile tranzacției – beneficiar, sumă și descriere – le verifică și autorizează plata. Transferul se realizează instant prin infrastructura RoPay, fără a mai fi nevoie să introducă manual IBAN-ul sau alte date. Funcția de scanare QR RoPay poate fi accesată direct din ecranul telefonului printr-o simplă apăsare prelungită (Long Press) pe pictograma Smart Mobile, eliminând pașii intermediari de navigare.

”Plățile prin cod QR sunt deja un standard în multe țări și un pas firesc în evoluția plăților digitale. Prin integrarea RoPay prin cod QR în Smart Mobile, le oferim clienților o modalitate simplă, rapidă și sigură de a transfera bani în câteva secunde, păstrând controlul asupra fiecărei tranzacții. Continuăm astfel să dezvoltăm Smart Mobile ca principala platformă pentru operațiunile bancare de zi cu zi, cu instrumente relevante pentru nevoile financiare ale clienților.”, declară Cătălin Chirieac, Director Executiv, Engagement & User Experience Clienţi Persoane Fizice, Raiffeisen Bank România.

”Extinderea funcționalităților RoPay prin adoptarea plății cu scanarea codului QR RoPay de către o bancă de anvergura Raiffeisen Bank accelerează maturizarea ecosistemului național de plăți instant. Pentru RoPay, prioritatea rămâne construirea unei infrastructuri interoperabile, autohtone, care oferă atât băncilor, cât și comercianților o alternativă modernă și eficientă de decontare directă de la un cont la altul. Cu fiecare nou caz de utilizare integrat la nivel de piață, ne apropiem de obiectivul de a transforma plățile digitale instant într-o obișnuință cotidiană, accesibilă tuturor românilor, indiferent de canalul ales.”, declară Sabin Carantină, Director General, TRANSFOND.

Simplitate cu siguranță și control

Deși procesul este rapid, siguranța rămâne prioritară. După scanarea codului QR RoPay, clientul poate verifica toate informațiile plății înainte de a o autoriza direct în Smart Mobile.

O experiență de plată pregătită pentru viitor

Noua funcționalitate completează opțiunile de plăți disponibile în Smart Mobile și simplifică una dintre cele mai frecvente interacțiuni financiare: transferul de bani. În plus, creează premisele unei experiențe naturale și rapide inclusiv în interacțiunea cu comercianții, în magazine, în zone de self-service sau oriunde este disponibil un cod QR RoPay. Astfel, noile funcționalități integrate în Smart Mobile contribuie activ la reducerea utilizării numerarului în economia de zi cu zi și oferă o alternativă modernă, rapidă și accesibilă de plată.

În urmă cu mai bine de un an, Raiffeisen Bank România a aderat la sistemul național de plăți instant RoPay. În urma acestei integrări, clienții persoane fizice pot trimite și primi bani instant, în orice moment, utilizând doar numărul de telefon, fără a mai fi nevoie să introducă IBAN-ul destinatarului, care rămâne în continuare o modalitate de plată. Serviciul funcționează non-stop, este gratuit și disponibil direct în aplicația Smart Mobile, pentru transferuri rapide și sigure între băncile participante.