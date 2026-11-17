Românii își adaptează cheltuielile la presiunea asupra bugetelor personale, reducând sumele alocate ieșirilor în oraș, vacanțelor și cumpărăturilor personale. Aproape 59% dintre respondenți spun că veniturile le acoperă cheltuielile lunare, dar le rămân foarte puțini bani sau reușesc doar să se descurce de la o lună la alta, potrivit unui sondaj realizat prin platforma iVOX, la inițiativa tbi bank, în rândul a 1.223 de utilizatori de internet din România.

Pentru respondenți, bunăstarea financiară are repere concrete: peste 18% spun că s-ar considera confortabili din punct de vedere financiar dacă le-ar rămâne bani la finalul fiecărei luni, peste 15% dacă ar avea un fond de urgență suficient, iar aproape 13% dacă și-ar putea acoperi fără dificultate cheltuielile lunare.

Facturile apasă cel mai mult, iar ieșirile în oraș sunt primele reduse

Peste 25% dintre respondenți spun că facturile și utilitățile pun cea mai mare presiune asupra bugetului lor. Peste 20% indică alimentele și produsele de strictă necesitate, iar mai mult de 9% menționează transportul și combustibilul.

Pentru a face față acestei presiuni, respondenții reduc în primul rând cheltuielile pentru activități recreative și cumpărături personale. Peste 22% spun că au redus sumele alocate ieșirilor în oraș și activităților de petrecere a timpului liber, aproape 19,5% au redus cheltuielile pentru vacanțe și călătorii, iar aproape 19% pe cele pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și articole personale.

Creșterea costului vieții reprezintă principala provocare pentru menținerea echilibrului financiar în cazul a aproape 29% dintre respondenți. Aproape 21% indică cheltuielile neprevăzute cu impact financiar semnificativ, în timp ce 16,6% menționează veniturile instabile sau stagnante, în condițiile în care cheltuielile au crescut.

O urgență pe care nu și-ar permite să o acopere, principala grijă pentru unul din patru respondenți

Dincolo de acoperirea cheltuielilor curente, capacitatea de a face față unei situații neprevăzute rămâne o preocupare importantă. Unul din patru respondenți spune că principala sursă de stres financiar este apariția unei urgențe pe care nu și-ar permite să o acopere, aproape 18% indică pierderea locului de muncă sau reducerea veniturilor, iar 15% posibilitatea de a nu-și mai putea acoperi cheltuielile de zi cu zi.

Aproape 39% își descriu situația financiară drept stabilă, dar mai slabă decât anul trecut, în timp ce peste 22% o consideră instabilă sau foarte fragilă.

Gergana Staykova: Ca bancă, rolul nostru este să oferim informații clare

„Pentru mulți oameni, confortul financiar începe cu lucruri foarte practice: să își poată plăti facturile, să pună bani deoparte și să își facă planuri cu mai multă încredere. Ca bancă, rolul nostru este să oferim informații clare și, atunci când oamenii aleg o finanțare, costuri transparente și rate care să se încadreze realist în bugetele lor. Astfel, îi ajutăm să ia decizii potrivite situației lor financiare”, spune Gergana Staykova, Market Leader, tbi bank România.

34% dintre respondenți au nevoie de venit mai mare

Întrebați ce le-ar îmbunătăți cel mai mult bunăstarea financiară, peste 34% dintre respondenți indică un venit mai mare, peste 26% reducerea costului vieții, iar mai mult de 10% o mai mare stabilitate a locului de muncă.



Sondajul a fost realizat online, prin platforma iVOX, în iulie 2026, la inițiativa tbi bank, în rândul a 1.223 de utilizatori de internet din România. Peste 53% dintre respondenți sunt bărbați, 68% lucrează în sectorul privat, iar peste 31% au un venit lunar net de peste 6.000 de lei.