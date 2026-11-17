UniCredit Bank România și UniCredit S.p.A. au coordonat un credit sindicalizat de 850 de milioane de euro pentru achiziția Grupului Evryo de către Premier Energy PLC și pentru refinanțarea datoriilor existente. Grupul Evryo include Distribuție Energie Oltenia (DEO), operatorul de distribuție a energiei electrice.

Potrivit UniCredit, aceasta este cea mai mare finanțare de achiziție structurată și coordonată până acum pentru un activ din sectorul energetic românesc.

Cum este structurat creditul de 850 de milioane de euro

Pachetul de finanțare senior cuprinde un credit la termen de 825 de milioane de euro și o linie de credit revolving de 25 de milioane de euro, care poate fi reutilizată pe măsură ce sumele trase sunt rambursate.

Finanțarea pe termen lung înlocuiește creditul-punte aranjat mai devreme în 2026. Acesta a asigurat disponibilitatea fondurilor până la finalizarea tranzacției. UniCredit a structurat, subscris și coordonat atât creditul-punte, cât și finanțarea pe termen lung.

Rolul UniCredit în organizarea finanțării

Cele două bănci din grup au avut rolurile de coordonatori globali, subscriitori, aranjori principali mandatați și administratori ai registrului de subscrieri. Finanțarea a atras interesul mai multor instituții financiare internaționale și regionale, potrivit UniCredit.

La organizarea finanțării au lucrat echipele UniCredit Bank România și UniCredit S.p.A. din Milano, alături de specialiștii Financing & Advisory din România și Republica Cehă, în cadrul modelului de colaborare One Bank al grupului.

Andrei Bratu: Susținerea investițiilor strategice în infrastructură critică rămâne o prioritate pentru UniCredit

„Implementarea cu succes a unei finanțări de această anvergură evidențiază forța platformei pan-europene UniCredit și capacitatea noastră de a origina, structura, subscrie și sindicaliza finanțări complexe pe multiple piețe. Prin combinarea expertizei locale, a cunoștințelor sectoriale aprofundate și a capacităților internaționale de execuție, am reușit să oferim o soluție de finanțare adaptată obiectivelor strategice ale clientului și să constituim un sindicat puternic de instituții financiare de prim rang. Susținerea investițiilor strategice în infrastructură critică rămâne o prioritate pentru UniCredit”, a declarat Andrei Bratu, vicepreședinte executiv Corporate & Investment Banking la UniCredit Bank România.

Ce aduce achiziția Evryo pentru Premier Energy

Prin preluarea Grupului Evryo, Premier Energy își consolidează poziția în sectorul infrastructurii și serviciilor energetice din Europa de Sud-Est. UniCredit estimează că tranzacția va contribui la continuarea investițiilor în rețeaua de distribuție a energiei electrice din România și la modernizarea pe termen lung a sectorului energetic.