Aproape 60 de antreprenori români au participat la o întâlnire organizată de Banca Transilvania și Ambasada României în Ungaria. Ei reprezintă 45 de companii care vor să se extindă în afara țării sau au făcut deja acest pas. Împreună, firmele au o cifră de afaceri de peste 5,3 miliarde de lei, echivalentul a peste un miliard de euro.

Companiile provin din 16 județe și din București și activează în domenii precum producția industrială, transportul, logistica, construcțiile, industria alimentară, comerțul, energia, tehnologia, sănătatea și agricultura. La întâlnirea de la Budapesta au participat și companii din Ungaria care au relații de afaceri cu România.

Este al doilea an în care Banca Transilvania și Ambasada României în Ungaria organizează un eveniment pentru a pune în legătură comunitățile de business din cele două țări.

Ömer Tetik: Rolul nostru este să fim alături de antreprenori și dincolo de banking

„Pentru companiile românești, creșterea înseamnă tot mai mult curajul de a trece granița. Ungaria este o piață firească pentru un astfel de pas: suntem aproape, suntem parte din aceeași piață europeană și avem relații economice pozitive. Rolul nostru este să fim alături de antreprenori și dincolo de banking, conectându-i cu oameni, informații și parteneri care îi pot ajuta să crească. Dorim ca Banca Transilvania să fie partenerul companiilor românești atât pentru creșterea locală, cât și regională.”, a declarat la eveniment Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

De ce contează piața din Ungaria pentru firmele românești

Aproape o cincime dintre filialele din Uniunea Europeană deținute de investitori români se află în Ungaria, potrivit datelor Eurostat citate într-o analiză publicată de Banca Transilvania. Soldul investițiilor directe românești în Ungaria a ajuns la 142 de milioane de euro în 2025. Analiza arată și că schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit 14 miliarde de euro anul trecut. Mai multe detalii despre relațiile economice dintre România și Ungaria pot fi consultate în analiza băncii, postată pe Blogul BT.

Mai aproape de noi piețe și de românii de pretutindeni

Internaționalizarea companiilor românești și apropierea de comunitățile de români din afara țării sunt direcții pe care Banca Transilvania le dezvoltă prin inițiative și parteneriate dedicate.

•În septembrie 2026, BT s-a alăturat programului Beyond Borders, inițiat de Endeavor Romania și de Romanian Business Leaders. Cele mai recente evenimente din cadrul programului au conectat antreprenorii români cu piețele din Spania și Grecia.

•În octombrie 2026, Banca Transilvania și PKO Bank Polski, cea mai mare bancă din Polonia, au semnat un acord prin care își pot recomanda reciproc clienții Corporate și IMM interesați de servicii bancare în România și Polonia.

•În decembrie 2026, BT va fi alături de românii din Statele Unite ale Americii, la evenimentul Diaspora Gathering, organizat la New York. Acesta face parte din programul Beyond Borders, inițiat de Endeavor Romania și de Romanian Business Leaders.