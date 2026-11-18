ERIC, AI Business Coach-ul Raiffeisen Bank România, a generat peste 3.000 de conversații de business de la lansarea sa, pe 14 septembrie. Potrivit băncii, 70% dintre conversații au vizat dezvoltarea afacerii și planificarea, iar 30% au privit solicitări operaționale.

Disponibil în Raiffeisen Smart Business pentru reprezentanții legali ai companiilor din portofoliul băncii, ERIC îi ajută pe antreprenori să își clarifice întrebările despre bugete, planuri de afaceri și soluții bancare.

Ionuț Pătrăhău: Antreprenorii români nu caută doar răspunsuri. Caută idei care să le ducă afacerile mai departe.

„Antreprenorii români nu caută doar răspunsuri. Caută idei care să le ducă afacerile mai departe. Iar faptul că 70% dintre conversațiile cu ERIC sunt despre dezvoltare și planificare ne arată că ambiția de a crește este mai puternică decât preocupările de zi cu zi. Cu ERIC, punem inteligența artificială la treabă pentru antreprenori, oferindu-le un partener de conversație disponibil oricând, într-un mediu de conversație securizat. Dar tehnologia nu înlocuiește relația umană. ERIC deschide conversația, iar consultanții noștri o duc mai departe, cu soluții adaptate nevoilor fiecărui business”, a spus Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

La doar două luni de la lansare, 70% dintre conversațiile cu ERIC vizează dezvoltarea afacerii și structurarea planurilor și doar 30% sunt solicitări operaționale.

De la planuri de creștere la întrebări despre credit și leasing

Topul întrebărilor inițiate în conversațiile cu ERIC ilustrează temele complexe, de la dezvoltarea afacerii la nevoile operaționale, fără a constitui un clasament în funcție de frecvență:

•Cum îmi construiesc un plan de dezvoltare a afacerii?

•Cum îmi organizez bugetul pentru a susține creșterea afacerii?

•Ce indicatori financiari ar trebui să analizez înainte de o investiție?

•Cum pot obține un credit pentru cheltuielile curente ale afacerii?

•Pot lua în leasing echipamentele de care are nevoie afacerea mea?

•Când îmi intră în cont banii încasați de la clienți prin card?

•Cum pot începe să vând și să încasez online, chiar dacă nu am un website?

•Pot folosi semnătura electronică pentru a accesa serviciile ANAF online?

•Cum se poate alătura firma mea de contabilitate comunității GatadeBusiness?

ERIC pregătește dialogul cu specialiștii băncii

Disponibil 24/7 în Raiffeisen Smart Business pentru reprezentanții legali ai companiilor din portofoliul Raiffeisen Bank Românie, ERIC îi ajută pe antreprenori să înțeleagă situația financiară, să structureze bugete și planuri de afaceri și să exploreze soluții bancare relevante.

Într-un format conversațional, ERIC clarifică informațiile și întrebările relevante, pregătind un dialog mai aplicat cu specialiștii băncii, fără a-i înlocui. Răspunsurile sunt orientative și trebuie verificate înaintea deciziilor importante. ERIC nu înlocuiește analiza individuală și nu ia decizii în locul antreprenorului sau al băncii.

ERIC vine în completarea serviciilor din GatadeBusiness, comunitatea Raiffeisen Bank România care reunește soluții financiare, parteneri și instrumente digitale pentru dezvoltarea afacerilor. Acolo, antreprenorii au acces la servicii complementare, precum facturare electronică, semnătură digitală și expertiză prin Liga Contabililor.