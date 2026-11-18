Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) face apel către toți proprietarii de locuințe asigurați, care au suferit daune în urma cutremurului produs în dimineața zilei de 18 noiembrie, să le notifice cât mai curând. În prima parte a zilei, au fost deschise deja 35 dosare de daună, iar compania este pregătită să răspundă prompt și eficient tuturor solicitărilor venite din partea asiguraților. Sistemul digital de gestionare a daunelor permite procesarea rapidă a dosarelor, reducând semnificativ birocrația și timpul de așteptare.

Nicoleta Radu: Suntem pregătiți, atât financiar, cât și operațional, să gestionăm toate solicitările

„Cutremurul din această dimineață ne reamintește cât de important este să avem locuințele protejate financiar în fața unor evenimente pe care nu le putem anticipa. Îi încurajăm pe toți proprietarii care dețin o poliță PAD și au constatat daune în urma seismului să le notifice cât mai curând, astfel încât procesul de constatare și despăgubire să poată începe fără întârziere.

Suntem pregătiți, atât financiar, cât și operațional, să gestionăm toate solicitările și să acordăm rapid despăgubirile cuvenite. Sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor a fost creat tocmai pentru astfel de momente, în care protecția financiară poate face diferența pentru familiile afectate”, a declarat Nicoleta Radu, Director General PADROM.

Notificarea unei daune se poate face astfel:

•Direct pe site-ul PADROM, www.padrom.ro, prin butonul dedicat notificării daunelor;

•Accesând direct linkul: https://www.padrom.ro/notify/flow/;

•Telefonic, la numărul scurt 021 9930;

•Contactând asigurătorul prin care a fost încheiată polița PAD.

Ce acoperă polița PAD și care sunt limitele despăgubirii

Polița PAD acoperă riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren, iar despăgubirea maximă este de 100.000 de lei pentru locuințele din materiale rezistente, respectiv 50.000 de lei pentru cele din paiantă sau chirpici.

PADROM dispune de fonduri proprii suficiente, completate de un program de reasigurare în valoare de 2 miliarde de euro, care susține capacitatea companiei de a face față inclusiv unor evenimente catastrofale de amploare și de a asigura plata despăgubirilor cuvenite proprietarilor asigurați.

La finalul lunii octombrie 2026, în România erau în vigoare 2.539.697 de polițe PAD, ceea ce reprezintă un grad de cuprindere de 24,95% din totalul locuințelor. Deși asigurarea PAD este obligatorie prin lege, aproape trei sferturi dintre locuințele din România rămân fără această protecție financiară. Polița costă 130 de lei pe an pentru locuințele de tip A și 50 de lei pe an pentru cele de tip B, oferind protecție financiară împotriva celor trei riscuri de catastrofă naturală.