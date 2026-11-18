Românii și companiile din România aveau depozite de aproape 681 de miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, potrivit datelor Băncii Naționale a României. Este o sumă impresionantă, care arată dimensiunea resurselor financiare păstrate în sistemul bancar, dar și importanța pe care economisirea o are pentru finanțarea economiei.

Dar unde sunt ținuți acești bani? Care sunt băncile care atrag cele mai mari economii și cum arată clasamentul instituțiilor de credit după soldul depozitelor?

Analiza BankingNews, realizată pe baza datelor disponibile pentru primul semestru din 2026, arată că Banca Transilvania este liderul detașat al pieței, cu depozite de 179,3 miliarde de lei. Banca se apropie astfel de pragul de 180 de miliarde de lei și are un avans considerabil față de următoarele clasate.

Banca Transilvania, lider detașat. BCR și CEC Bank se luptă pentru locul al doilea

Cu un portofoliu de depozite de 179,3 miliarde de lei, Banca Transilvania concentrează aproximativ 26,3% din totalul depozitelor din sistemul bancar. Cu alte cuvinte, mai mult de un sfert din banii aflați în băncile din România sunt administrați de liderul pieței.

Distanța față de următoarele clasate este considerabilă. BCR ocupă poziția a doua, cu depozite de 94,2 miliarde de lei, în timp ce CEC Bank se află foarte aproape, cu 92,4 miliarde de lei. Cele două bănci au cote de piață de aproximativ 13,8%, respectiv 13,6%.

Un detaliu relevant este că primele trei instituții de credit – Banca Transilvania, BCR și CEC Bank – administrează împreună depozite de 365,9 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 53,7% din totalul pieței. Cu alte cuvinte, peste jumătate din depozitele din sistemul bancar sunt concentrate în numai trei bănci.

UniCredit Bank urcă pe locul al patrulea. Cum arată clasamentul economisirii

UniCredit Bank ocupă poziția a patra, cu depozite de 79,6 miliarde de lei, urmată de BRD, cu 74 de miliarde de lei. ING Bank se află pe locul al șaselea, cu 72,5 miliarde de lei, iar Raiffeisen Bank încheie clasamentul celor mai mari șapte instituții de credit prezentate în analiză, cu 70,4 miliarde de lei.

Cele șapte bănci însumează depozite de 662,4 miliarde de lei. Diferența până la totalul de 680,9 miliarde de lei raportat de BNR, respectiv 18,5 miliarde de lei, revine celorlalte instituții de credit.

Cum s-a schimbat piața economisirii față de 2023: podiumul este același, iar concentrarea este mai vizibilă

BankingNews a realizat o analiză similară în iunie 2023 (VEZI AICI), când depozitele din sistemul bancar se ridicau la 533,3 miliarde de lei. La acel moment, Banca Transilvania avea economii de 122,5 miliarde de lei, BCR administra 78,7 miliarde de lei, iar CEC Bank ocupa poziția a treia, cu 59,8 miliarde de lei.

Trei ani mai târziu, tabloul arată o piață mai mare și cu o concentrare și mai vizibilă în jurul primelor trei instituții de credit. Depozitele totale au ajuns la 680,9 miliarde de lei, cu aproximativ 147,6 miliarde de lei peste nivelul din iunie 2023. În același interval, portofoliul de depozite al Băncii Transilvania a crescut cu 56,8 miliarde de lei, cel al BCR cu 15,5 miliarde de lei, iar cel al CEC Bank cu 32,6 miliarde de lei.

Dacă raportăm valorile la totalul depozitelor din fiecare perioadă, cota de piață a Băncii Transilvania a urcat de la 22,9% în iunie 2023 la aproximativ 26,3% în iunie 2026. Și CEC Bank și-a consolidat poziția, în timp ce competiția pentru următoarele locuri din clasament rămâne strânsă. Evoluția confirmă nu doar creșterea economisirii, ci și rolul important pe care marile bănci îl au în atragerea resurselor financiare ale populației și companiilor.

Dincolo de clasament, cele aproape 681 de miliarde de lei reprezintă o resursă importantă pentru economie. Depozitele atrase de bănci constituie una dintre sursele de finanțare a activității de creditare și creează legătura dintre banii economisiți astăzi și investițiile, consumul sau proiectele care pot fi susținute mâine.