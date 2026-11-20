Clienții BT Capital Partners pot tranzacționa prin BT Trade acțiunile Anthropic, compania care dezvoltă modelele de inteligență artificială Claude. Acțiunile au debutat pe Nasdaq pe 19 noiembrie 2026, sub simbolul ANT. Oferta publică inițială, evaluată la aproximativ 81,3 miliarde de dolari, a stabilit un nou record.

BT Capital Partners a anunțat că acțiunile sunt disponibile în aplicația BT Trade încă din prima zi de tranzacționare. Compania din Grupul Banca Transilvania estimează că interesul investitorilor va aduce volume ridicate de tranzacționare în perioada imediat următoare listării.

Anthropic, listată pe Nasdaq sub simbolul ANT

Acțiunile Anthropic sunt tranzacționate în dolari americani pe Nasdaq Global Select Market. Prețul ofertei publice inițiale a fost stabilit la 83 de dolari pe acțiune, iar valoarea totală a ofertei a fost de 81,34 miliarde de dolari, potrivit documentului depus la autoritatea americană pentru piața de capital. Prețul din ofertă este cel la care au fost vândute acțiunile la listare; prețul la care un investitor le cumpără ulterior depinde de cotația din piață.

Cum pot cumpăra acțiuni Anthropic clienții BT Capital Partners

Clienții care au deja un cont de tranzacționare la BT Capital Partners pot căuta în BT Trade compania Anthropic, cu simbolul bursier ANT, pot selecta numărul de acțiuni și pot plasa un ordin de cumpărare. Aceeași platformă permite și plasarea ordinelor de vânzare.

Clienții Grupului Banca Transilvania care vor să își deschidă un cont de tranzacționare pot accesa BT Trade din meniul Investiții al aplicației BT Pay. După activarea și alimentarea contului, pot plasa ordine prin BT Trade, potrivit informațiilor transmise de bancă.

BT Capital Partners este compania de investment banking și piețe de capital a Grupului BT și unul dintre principalii intermediari de pe piața de capital din România. Prin BT Trade, investitorii au acces la Bursa de Valori București și la peste 28 de piețe internaționale, cu peste 4.600 de companii disponibile pentru investiții, arată BT Capital Partners.