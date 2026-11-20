UniCredit Bank devine partener strategic al campaniei de promovare a filmului „Fjord”. După șapte ani de colaborare cu festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, banca va susține inclusiv o caravană care va duce filmul în localități fără cinematograf.

Regizat de Cristian Mungiu, „Fjord” a câștigat Palme d’Or la Cannes în 2026 și este propunerea României la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a Premiilor Oscar 2027.

O caravană pentru orașele fără cinematograf

Potrivit UniCredit Bank, parteneriatul va însoți campania de promovare a filmului din această toamnă până la gala Oscarurilor din martie 2027. După premiera națională, anunțată pentru ianuarie 2027, și turneul de proiecții din țară, Caravana „Fjord” va ajunge, cu sprijinul băncii, și în orașe care nu au cinematograf.

Anca Ungureanu: Ne-am dorit să fim partenerul strategic al campaniei

„Cu Cristian Mungiu și Les Films de Cannes à Bucarest am construit, în șapte ani, o relație care a depășit demult cadrul unei sponsorizări. Fjord este momentul în care această relație capătă o miză națională. Ne-am dorit să fim partenerul strategic al campaniei pentru că un asemenea moment nu aparține doar lumii filmului, ci tuturor celor care cred că România are ce arăta lumii”, a declarat Anca Ungureanu, director Identitate și Comunicare la UniCredit Bank.

De la Les Films de Cannes à Bucarest la „Fjord”

„În 2009, în urma unei invitații primite de la Thierry Frémaux pentru Săptămâna Filmului European de la Buenos Aires, Cristian Mungiu a venit cu ideea de a crea un festival la București. Convins că numele «Cannes» ar atrage publicul în cinematografe, i-a cerut Delegatului General al festivalului permisiunea de a-l folosi. Propunerea a fost acceptată, astfel că a luat naștere în 2010 Les Films de Cannes à Bucarest, un eveniment de toamnă dedicat celor mai bune filme de pe Croazetă.” (revista Le Film Français, extras dintr-un interviu cu Cristian Mungiu)

Cu sprijinul UniCredit Bank, Les Films de Cannes à Bucarest a transformat într-o tradiție aducerea în premieră în România a filmelor premiate la Cannes, de la câștigătoarele Palme d’Or până la titlurile remarcate în celelalte secțiuni ale festivalului: Parasite (r. Bong Joon-ho), Titane (r. Julia Ducournau), Drive My Car (r. Ryūsuke Hamaguchi), Triangle of Sadness (r. Ruben Östlund), Anatomy of a Fall (r. Justine Triet), The Zone of Interest (r. Jonathan Glazer), Anora (r. Sean Baker), It Was Just an Accident (r. Jafar Panahi) și, în acest an, Fjord (r. Cristian Mungiu). Tot în acești ani, publicul din România i-a putut întâlni la București pe Béla Tarr, Jacques Audiard, Asghar Farhadi, Olivier Assayas, Claude Lelouch, Andrey Zvyagintsev, Luc Dardenne, Gaspar Noé, Julia Ducournau, Emmanuelle Béart sau Jacqueline Bisset, alături de mulți alți cineaști și actori importanți ai cinematografiei mondiale.

Potrivit datelor transmise de organizatori, proiecțiile festivalului și ale caravanelor sale au adunat peste 250.000 de spectatori în mai mult de 25 de orașe.

Ediția a XVII-a, încheiată zilele acestea, a confirmat o asociere cu tradiție între UniCredit Bank și publicul cinefil: de la prezența în toate sălile festivalului la proiecțiile private dedicate clienților și partenerilor băncii, brandul a făcut parte din ecosistemul festivalului. Iar gala de deschidere, cu proiecția specială a filmului Fjord, a fost și momentul în care parteneriatul a făcut pasul următor.

Prin extinderea acestui parteneriat, UniCredit Bank își reafirmă rolul de susținător pe termen lung al culturii românești și convingerea că excelența creativă din România merită să fie văzută dincolo de granițele țării.