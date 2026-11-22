Care ar putea fi legătura dintre o expoziție de pictură și banking? La prima vedere niciuna, dar în cazul meu experiența press trip-ului de la Viena mi-a arătat că există, totuși, un punct de întâlnire. Înaintea discuției cu Michael Höllerer, CEO-ul Raiffeisen Bank International, am vizitat expoziția ”Picasso – Bacon: What It Feels Like to Be Human”, găzduită de emblematicul muzeu Albertina.

În sălile muzeului, Pablo Picasso și Francis Bacon par să poarte o conversație fără cuvinte. Doi artiști, două viziuni radical diferite, dar aceeași preocupare: omul, cu toate fragilitățile, contradicțiile și neliniștile sale. Unul descompune lumea pentru a o reconstrui în forme surprinzătoare, celălalt pare să o privească printr-o lentilă mult mai dură, în care chipurile și trupurile poartă urmele unor emoții greu de exprimat.

În fața lucrărilor lor, nu poți să nu observi cât de diferit poate fi interpretată aceeași lume. Și poate tocmai acesta este farmecul expoziției. Nu îți oferă o singură explicație, ci te invită să privești, să compari și să-ți construiești propria perspectivă. Am plecat de la Albertina cu gândul că marile personalități nu se definesc doar prin ceea ce realizează, ci și prin curajul de a-și găsi propriul drum, chiar și atunci când au în față repere greu de egalat.

În fața lucrărilor lui Picasso și Bacon, nu poți să nu observi cât de diferit poate fi interpretată aceeași lume.

Bacon a fost fascinat de Picasso, l-a privit ca pe un reper și a încercat să-și găsească propriul limbaj artistic pornind, într-o anumită măsură, de la această influență. Este o formă interesantă de competiție, prin care recunoști valoarea celuilalt, te raportezi la el, dar nu renunți la propria identitate.

Câteva ore mai târziu, discuția de la sediul Raiffeisen Bank International avea să aducă în prim-plan o altă formă de competiție și construcție. De data aceasta, în discuție nu mai erau formele și culorile, ci strategia unui grup bancar care vrea să crească, să-și îmbunătățească profitabilitatea și să-și consolideze poziția pe piața din România.

Michael Höllerer ne-a vorbit despre o nouă etapă pentru RBI, construită în jurul a trei direcții, respectiv dezvoltarea piețelor principale, îmbunătățirea profitabilității și accelerarea investițiilor în inteligență artificială și tehnologii noi. Iar România apare în mod repetat în această ecuație.

În România, creșterea organică are prioritate, fără ca eventualele achiziții să fie excluse

”România este una dintre țările noastre de bază”, și-a început abrupt discursul Michael Höllerer. ”Vedem aici multe oportunități. Vrem să fim o bancă activă și un partener pentru stat, pentru companii și pentru clienții persoane fizice”, a continuat șeful RBI.

Mesajul este important într-un moment în care Raiffeisen Bank România și-a consolidat poziția pe piața locală prin achiziția Garanti BBVA România. Tranzacția a dus banca mai aproape de vârful topului celor mai mari bănci din România, iar întrebarea firească este dacă ambițiile grupului austriac se opresc aici.

Răspunsul lui Michael Höllerer indică o strategie în care creșterea organică are prioritate, fără ca eventualele achiziții să fie excluse. ”În primul rând, ne concentrăm creșterea pe piețele noastre principale. Nu căutăm, în acest moment, piețe complet noi. În România vedem un potențial mare de creștere organică”.

Bancherul austriac spune că orice oportunitate de achiziție va fi analizată cu atenție, dar subliniază că RBI nu intenționează să cumpere o bancă doar pentru a bifa o nouă tranzacție. Achiziția Garanti BBVA s-a potrivit strategiei grupului, în special prin profilul activității sale, orientată către persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii.

”Suntem mereu deschiși la tranzacții dacă se potrivesc strategiei noastre. Nu vom cumpăra o bancă doar de dragul de a face o achiziție. Garanti, de exemplu, se potrivește foarte bine. Dacă vor apărea alte oportunități în România, le vom examina, dar acum ne concentrăm în primul rând pe creșterea organică”.

Așadar, o eventuală nouă achiziție nu este exclusă, însă nici nu există un calendar sau o țintă anunțată. Michael Höllerer evită să facă predicții privind momentul în care ar putea apărea o altă tranzacție. Condițiile sunt clare: oportunitatea trebuie să existe, să se potrivească strategiei și să fie fezabilă.

Locul doi nu este un obiectiv cu orice preț

După consolidarea poziției în urma achiziției Garanti, întrebarea dacă Raiffeisen Bank România poate urca pe locul al doilea pe piața locală devine inevitabilă. Șeful RBI nu respinge ambiția de a devansa BCR, însă pune o condiție esențială: creșterea trebuie să fie profitabilă.

”Dacă ne uităm la cotele de piață, este un obiectiv foarte ambițios. Îmi place că echipa noastră are ambiție, dar trebuie să fim și realiști. Creșterea despre care vorbesc trebuie să fie profitabilă. Nu vreau să creștem doar ca să ajungem pe locul doi. Vreau să creștem sănătos și sustenabil”, a explicat Michael Höllerer.

Este, probabil, una dintre cele mai relevante nuanțe ale mesajului transmis de CEO-ul RBI. Într-o industrie în care pozițiile din clasamente sunt adesea folosite pentru a măsura succesul, Michael Höllerer insistă că dimensiunea unei bănci nu trebuie confundată cu performanța sa.

Depășirea băncii aflate pe locul al doilea (BCR) ar fi, în opinia sa, un obiectiv ”foarte, foarte ambițios”. Evoluția pieței și contextul macroeconomic vor conta la fel de mult ca strategia și capacitatea băncii de a câștiga clienți.

În ceea ce privește concurența cu UniCredit Bank sau CEC Bank, Höllerer a transmis că RBI își cunoaște competitorii și privește competiția ca pe un factor benefic pentru piață. Grupul vrea să crească, dar fără să transforme clasamentul într-un scop în sine.

Îmbunătățirea profitabilității, o prioritate pentru întregul grup

Creșterea pe piețele principale este doar una dintre direcțiile noii strategii. A doua prioritate este îmbunătățirea profitabilității, un capitol la care RBI recunoaște că mai are de recuperat în raport cu unii dintre competitorii săi.

”În general, RBI se află în urma unora dintre principalii săi competitori în ceea ce privește rentabilitatea capitalurilor proprii și profitabilitatea. Trebuie să facem progrese în această privință”, a declarat Michael Höllerer.

Această ambiție are legătură directă cu alegerea piețelor pe care grupul vrea să se dezvolte. RBI va urmări o creștere mai puternică în țările cu niveluri mai ridicate de profitabilitate, iar România se numără printre acestea. Cu alte cuvinte, piața locală nu este importantă doar pentru dimensiunea sa sau pentru oportunitățile de extindere, ci și pentru contribuția pe care o poate avea la rezultatele grupului.

Inteligența artificială, următorul accelerator al bankingului

Al treilea pilon al strategiei RBI este reprezentat de inteligența artificială și de noile tehnologii. Pentru RBI, transformarea digitală nu mai este doar o direcție de modernizare, ci o condiție pentru eficiență și pentru simplificarea experienței clienților.

În timp ce Michael Höllerer vorbea despre inteligența artificială, mi-a venit în minte afișul pe care îl observasem cu câteva zeci de minute înainte, pe unul dintre culoarele sediului central al RBI. Imaginea îl înfățișa pe Zdenek Romanek, Președintele Raiffeisen Bank România, alături de o întrebare care mi-a atras atenția: ”Cum ne poate impulsiona inteligența artificială creșterea?”.

La Viena, preocuparea lui Zdenek Romanek pentru inteligența artificială pare să fie împărtășită și la nivelul grupului RBI

Privind retrospectiv la mesajele transmise de Zdenek Romanek în România, ai putea spune că inteligența artificială a devenit aproape o obsesie pentru șeful Raiffeisen Bank România. A vorbit despre ea în interviuri, a transformat-o într-o temă recurentă de dialog cu lideri din alte industrii și a susținut că, în lumea businessului, nu mai este o opțiune pe care companiile își pot permite să o ignore. Afișul cu Zdenek Romanek de la Viena mi-a dat senzația că acest interes nu se oprește la granițele României, ci face parte dintr-o preocupare mai amplă a grupului.

Revin la discursul lui Michael Höllerer, care a explicat că inteligența artificială și noile tehnologii schimbă industria bancară și sunt importante atât pentru creșterea eficienței, cât și pentru simplificarea interacțiunii cu clienții. RBI are deja o bază solidă în acest domeniu și primește confirmări, inclusiv din exterior, că se află pe drumul cel bun. Mesajul CEO-ului a fost însă că ritmul trebuie accelerat.

Raiffeisen Bank vrea o creștere care trebuie să aibă sens

Dincolo de cifre, clasamente și planuri de extindere, discuția lui Michael Höllerer cu jurnaliștii români lasă impresia unei strategii care încearcă să împace două obiective ce nu sunt întotdeauna ușor de urmărit în același timp: ambiția de a crește și disciplina de a nu crește cu orice preț.

România este una dintre piețele pe care RBI mizează. Achiziția Garanti BBVA a consolidat prezența grupului, dar mesajul CEO-ului este că următoarea etapă nu se va construi neapărat printr-o nouă tranzacție. Creșterea organică, profitabilitatea și tehnologia vor avea un rol la fel de important.

M-am întors cu gândul la expoziția de la Albertina. Picasso și Bacon au avut limbaje artistice diferite, dar fiecare și-a construit o identitate puternică, fără să urmeze pur și simplu drumul altcuiva. Poate că și în banking, dincolo de competiția pentru poziții și cote de piață, adevărata provocare este să-ți găsești propria formulă de creștere. Iar pentru Raiffeisen Bank International, România pare să fie una dintre piesele importante ale acestui tablou.