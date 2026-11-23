Banca Transilvania anunță că își păstrează poziția de cea mai mare bancă din Europa de Sud-Est, potrivit clasamentului SEE TOP 100. Recunoașterea a fost primită în cadrul SEE TOP 100 Awards & Business Forum 2026, eveniment organizat la Viena, în 19 noiembrie.

Clasamentul realizat de SeeNews are la bază valoarea totală a activelor la finalul anului 2025.

Banca Transilvania a încheiat 2025 cu active de 41,3 miliarde de euro, ceea ce arată consolidarea poziției de lider în bankingul din regiune.

Banca Transilvania a fost reprezentată la eveniment de Aurel Bernat, Director Executiv Instituții Financiare & Relația cu Investitorii.

Evenimentul a reunit peste 200 de executivi, investitori, reprezentanți ai autorităților și lideri din diferite industrii. Agenda a inclus prezentarea principalelor concluzii ale SEE TOP 100, discuții despre contextul economic din Europa, precum și prezentarea SEE TOP 100 Business Sentiment Index.

Banca Transilvania mai precizează că se află pe prima poziție printre băncile din Europa de Sud-Est începând cu anul 2019.