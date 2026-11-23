Un client din Polonia a rămas fără 700 de euro după ce a intrat pe un site fals, care imita pagina băncii sale. Când a cerut banii înapoi, banca a refuzat, susținând că fusese grav neglijentă. Cazul a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a clarificat o regulă importantă pentru toți clienții băncilor din UE, inclusiv din România: în cazul tranzacțiilor neautorizate, banca trebuie, în principiu, să restituie banii imediat, chiar dacă apreciază că titularul contului nu și-a protejat corespunzător datele. Ulterior, clientul poate fi obligat să suporte pierderea.

De unde a plecat cazul

Totul a început cu un anunț de vânzare publicat pe o platformă online. Vânzătorul a fost contactat de un presupus cumpărător, care i-a trimis un link pentru confirmarea tranzacției. Pagina pe care a ajuns semăna cu cea a băncii, așa că și-a introdus datele de autentificare. Escrocul a obținut și codul de unică folosință primit prin SMS, apoi a transferat 3.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 700 de euro, din contul victimei.

A doua zi, păgubitul a anunțat banca și poliția. A cerut instituției de credit să îi restituie suma, însă PKO BP, banca la care avea contul, a refuzat. A considerat că păgubitul nu își protejase datele de securitate și că, prin urmare, fusese grav neglijentă.

Clientul a mers în instanță. Judecătorii polonezi s-au confruntat atunci cu o problemă de interpretare a legislației europene: poate banca să refuze restituirea imediată a banilor dacă susține că victima fraudei a fost grav neglijentă? Răspunsul a venit pe 15 octombrie 2026, prin hotărârea CJUE în cauza Tukowiecka.

Ce a decis CJUE și de ce a fost nevoie de intervenția instanței europene

Regulile privind rambursarea tranzacțiilor neautorizate existau deja în Directiva europeană PSD2, adoptată în 2015. Banca poloneză a invocat răspunderea clientei pentru a refuza rambursarea. Dar, Curtea a aratat că prestatorul serviciilor de plată este obligat să ramburseze imediat suma unei tranzacții neautorizate, chiar dacă utilizatorul a făcut posibilă operațiunea prin neglijență gravă. Banca își păstrează dreptul de a solicita ulterior recuperarea banilor dacă demonstrează că titularul contului trebuie să suporte pierderea.

Protecția consumatorului primează

Judecătorii europeni au explicat și de ce contează această ordine. Dacă băncile ar putea refuza de la început rambursarea invocând neglijența gravă, clienții ar fi obligați să deschidă procese pentru a-și recupera banii, ceea ce ar reduce protecția pe care legislația europeană urmărește să le-o ofere.

Prin urmare, hotărârea nu schimbă legea, ci lămurește o dispută privind aplicarea ei. Banca nu poate condiționa rambursarea imediată a unei tranzacții neautorizate de stabilirea prealabilă a neglijenței grave a clientului.

Când poate banca să nu ramburseze banii

Există și o excepție: banca poate să nu efectueze rambursarea în termenul obișnuit dacă are motive rezonabile să suspecteze o fraudă comisă chiar de titularul contului și comunică în scris aceste suspiciuni autorității naționale competente. Este vorba despre o posibilă fraudă a clientului împotriva băncii, nu despre simplul fapt că acesta a căzut în capcana unui escroc.

Nu. Dar nici faptul că ai fost păcălit nu înseamnă că ești scutit, în orice împrejurare, de responsabilitate. Fraudele informatice au devenit greu de recunoscut. Infractorii copiază paginile băncilor, trimit mesaje care par autentice și folosesc scenarii prin care își conving victimele să divulge parole, coduri sau alte informații confidențiale.

Legea le cere clienților să își protejeze datele de securitate și să respecte condițiile de utilizare a instrumentelor de plată. Totuși, între o greșeală și neglijența gravă există o diferență juridică importantă.

Astăzi, Directiva PSD2 prevede că simpla utilizare a unui instrument de plată, chiar dacă operațiunea a fost înregistrată și autentificată, nu este suficientă pentru a demonstra că titularul a autorizat plata sau că a acționat cu neglijență gravă. Banca trebuie să aducă dovezi care să susțină o asemenea concluzie.

În cazul femeii din Polonia, CJUE nu a stabilit dacă aceasta a fost sau nu grav neglijentă. Instanța europeană a decis asupra obligației de rambursare, nu asupra vinovăției clientei.

Dacă banca demonstrează ulterior că titularul contului și-a încălcat intenționat sau prin neglijență gravă obligațiile legale și că trebuie să suporte pierderea, poate solicita recuperarea sumelor rambursate.

Atenție la diferența dintre o plată făcută de escroc și una autorizată de client

Hotărârea actuală privește tranzacțiile neautorizate. Și nu orice persoană înșelată de infractori se află automat în situația păgubitului din Polonia.

Dacă infractorul folosește datele furate pentru a face o plată fără consimțământul titularului, se aplică regulile privind tranzacțiile neautorizate. Dacă titularul a consimțit la executarea transferului, chiar fiind manipulat cu privire la identitatea destinatarului sau la motivul plății, situația poate fi încadrată diferit. Dar nici introducerea unui cod SMS și nici confirmarea unei operațiuni în aplicație nu dovedesc automat că plata a fost autorizată în sens juridic. Trebuie analizat ce a consimțit efectiv clientul și în ce împrejurări.

Ce înseamnă hotărârea pentru clienții băncilor din România

România aplică regulile europene privind serviciile de plată prin Legea nr. 209/2019, care a transpus Directiva PSD2. Hotărârea CJUE este, așadar, relevantă și pentru modul în care sunt soluționate reclamațiile clienților băncilor din țara noastră.

Un client care descoperă o plată pe care nu a autorizat-o trebuie să anunțe banca fără întârziere și să conteste operațiunea. În condițiile prevăzute de lege, instituția de credit trebuie să ramburseze suma, fără să aștepte stabilirea definitivă a responsabilității clientului.

Dacă banca apreciază că persoana păgubită a fost grav neglijentă, această suspiciune nu este suficientă pentru a refuza rambursarea imediată. Instituția trebuie să demonstreze neglijența gravă dacă urmărește ulterior recuperarea banilor.

Viitoarele reguli europene ar putea schimba situația

Decizia CJUE vine într-un moment în care Uniunea Europeană pregătește modificarea legislației privind serviciile de plată, prin pachetul PSD3 și noul regulament PSR, iar viitoarele prevederi ar putea schimba tocmai regula clarificată de CJUE.

Astfel, viitorul regulament european PSR ar putea permite băncilor să refuze rambursarea imediată a tranzacțiilor neautorizate în cazul neglijenței grave a clientului, spre deosebire de actualele reguli PSD2, care obligă băncile să restituie mai întâi banii și să solicite ulterior recuperarea lor, dacă dovedesc că pierderea trebuie suportată de client.

Noile reguli europene privind serviciile de plată, incluse în pachetul PSD3/PSR, ar urma să se aplice, în cea mai mare parte, de la sfârșitul anului 2028, potrivit calendarului legislativ actual.

Până atunci, hotărârea CJUE rămâne un reper pentru aplicarea regulilor actuale. Pentru persoanele care constată că din contul lor au fost efectuate plăți fără acord, primul pas este notificarea imediată a băncii și contestarea tranzacțiilor. Dacă instituția refuză rambursarea, clientul poate solicita explicațiile în scris și poate folosi căile legale de contestare a deciziei.