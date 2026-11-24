Banca Transilvania își menține ratingul de emitent pe termen lung la BBB, în categoria recomandată investițiilor, după cea mai recentă evaluare Fitch Ratings. Însă, perspectiva rămâne negativă, în linie cu cea a ratingului suveran al României, potrivit unui comunicat al băncii.

Ratingul BBB al BT este cu o treaptă peste cel al României. Fitch l-a majorat de la BBB- în mai 2026, iar noua evaluare îl reconfirmă.

Ce a evaluat Fitch

Agenția a menținut ratingul de viabilitate al băncii la bbb- și ratingul datoriei senior non-preferred la BBB-.

Potrivit BT, evaluarea Fitch are în vedere atuuri precum: capitalizarea robustă, capacitatea băncii de a genera capital, sursele stabile de finanțare și administrarea prudentă a riscurilor. La acestea se adaugă baza solidă de depozite, expunerea limitată la sectoare economice volatile și relația puternică a Băncii Transilvania cu companiile, IMM-urile, antreprenorii și clienții persoane fizice.