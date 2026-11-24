Platforma siderurgică de la Oțelu Roșu va primi o nouă linie de producție modernă a oțelului, cu o capacitate estimată la 700.000 de tone pe an. Raiffeisen Bank România a structurat și coordonat o finanțare sindicalizată de 120 de milioane de euro pentru proiectul UMB Steel.

Raiffeisen Bank România a acordat companiei UMB Steel o finanțare în valoare totală de 120 milioane de euro

Finanțarea structurată și coordonată de Raiffeisen Bank va susține achiziția și instalarea echipamentelor, precum și lucrările necesare dezvoltării noii capacități de producție, ca parte a unui proiect amplu de modernizare a platformei industriale.

Tehnologie de ultimă generație pentru industria siderurgică

Elementul central al investiției este o nouă linie de turnare și laminare continuă furnizată de SMS Group. Potrivit producătorului, aceasta va fi prima instalație de acest tip din Europa și va avea o capacitate anuală estimată la aproximativ 700.000 de tone de produse lungi din oțel. Producția va include bare drepte, colaci compactizați și sârmă laminată, utilizate în principal în construcții și în proiecte de infrastructură.

Noua tehnologie permite conectarea directă a procesului de turnare cu cel de laminare. Astfel, oțelul este prelucrat într-un flux continuu, cu mai puține etape intermediare și cu un consum mai redus de resurse. Prin eliminarea etapei clasice de reîncălzire a semifabricatelor cu gaze naturale, tehnologia ar putea contribui la reducerea emisiilor de CO₂ cu până la 30%, potrivit estimărilor furnizorului.

Susținerea industriei românești prin finanțare responsabilă

Prin această finanțare, Raiffeisen Bank își continuă implicarea în susținerea industriei românești și a proiectelor care urmăresc modernizarea capacităților de producție. Finanțarea investițiilor industriale este importantă atât pentru creșterea eficienței companiilor, cât și pentru dezvoltarea unor capacități locale competitive și adaptate cerințelor actuale de producție.

Raiffeisen Bank a structurat și coordonat finanțarea sindicalizată acordată UMB Steel și va asigura administrarea facilităților și a garanțiilor pe durata finanțării.

Alin Neacșu: Ne dorim să fim alături de companiile care investesc pe termen lung în modernizarea industriei românești

„Prin finanțarea acordată UMB Steel, susținem o investiție industrială importantă, care combină dezvoltarea capacității de producție cu utilizarea unei tehnologii moderne și mai eficiente. Ne dorim să fim alături de companiile care investesc pe termen lung în modernizarea industriei românești și în dezvoltarea producției locale.”, declară Alin Neacșu, Director Corporații Mari, Raiffeisen Bank România.

Silviu Toma: Ne bucurăm să susținem o investiție importantă pentru industria și infrastructura din România

„Pentru UMB Steel, am construit împreună cu managementul companiei o soluție adaptată specificului investiției, cu o structură atent calibrată pentru a oferi flexibilitatea necesară implementării proiectului și fundamentată pe o analiză aprofundată a acestuia. Colaborarea și dialogul deschis cu echipa UMB Steel au fost esențiale în acest proces și ne bucurăm să susținem o investiție importantă pentru industria și infrastructura din România.”, declară Silviu Toma, Director Finanțări Structurate și de Proiecte, Raiffeisen Bank România.

Alexandru Umbrărescu: un pas important în dezvoltarea unei capacități moderne de producție a oțelului pentru construcții și infrastructură

”Investiția de la Oțelu Roșu reprezintă un pas important în dezvoltarea unei capacități moderne de producție a oțelului pentru construcții și infrastructură. Sprijinul oferit de Raiffeisen Bank contribuie la implementarea acestui proiect și la integrarea noii tehnologii în platforma industrială existentă.”, spune si Alexandru Umbrărescu, Asociat al UMB Steel SRL.

Impact economic și social

Modernizarea platformei siderurgice de la Oțelu Roșu contribuie la consolidarea industriei locale și la creșterea competitivității producției românești de oțel pe piața europeană. Proiectul susține dezvoltarea lanțului de aprovizionare local pentru sectorul construcțiilor și infrastructurii, domenii esențiale pentru dezvoltarea economică a României.

Investiția reprezintă un exemplu concret de finanțare responsabilă, care sprijină atât creșterea economică, cât și tranziția către procese industriale mai eficiente din punct de vedere energetic și al emisiilor.