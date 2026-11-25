Banca Comercială Română (BCR) investește 1 milion de euro în spații dedicate studenților, amenajate chiar în campusurile a șapte dintre cele mai mari universități din România, ca parte a strategiei comerciale pe care banca o dedică Generației Z, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Gândite și dezvoltate pentru studenți, spațiile sunt locuri în care tinerii se pot relaxa între cursuri, pot învăța sau socializa, în zonele cele mai circulate ale campusului. Universitățile partenere beneficiare reunesc peste 180.000 de studenți.

Spațiile BCR din universități devin, în același timp, locuri de educație financiară. În fiecare dintre ele, profesori ai Școlii de Bani vor susține sesiuni dedicate tinerilor, în anii în care aceștia fac primii pași spre independența financiară. Tot aici, îi vor întâmpina și cei mai tineri angajați ai băncii, parte din echipa Gen Z a BCR, alături de ambasadori George: oameni apropiați ca vârstă de studenți, care le pot arăta cum funcționează produsele și serviciile bancare create pentru ei.

Inițiativa se înscrie în strategia comercială mai amplă a BCR pentru Generația Z, prin care banca vrea să susțină tinerii într-o abordare holistică, de la primul cont și prima chirie, până la propria locuință și investițiile pentru viitor, alegând să le fie aproape inclusiv fizic, pe măsură ce nevoile lor devin tot mai complexe.

„Noile spații ale BCR din universități sunt, înainte de toate, ale studenților: locuri în care se pot relaxa, învăța, socializa și lucra la proiectele lor. Aici se vor putea întâlni și cu colegii noștri cei mai tineri, din echipa Gen Z a BCR, precum și cu ambasadorii George, care sunt cei mai conectați la provocările din prezent ale anilor de facultate. Este perioada când tinerii au nevoie să-și gestioneze singuri bugetul, bursele, bani de la părinți sau apropiați, să-și achite chiria, să privească spre viitor, inclusiv la pensie, iar întâlnirile cu tinerii ca ei din BCR, dar și cu profesorii de la Școala de Bani, îi vor ajuta să ia cele mai bune decizii bune pentru banii lor. Ne propunem ca în 2027 să extindem proiectul în cel puțin zece universități.”, a declarat Adina Mihalcea, Director Executiv Administrare Rețea Retail, BCR

Noile spații ale BCR din universități au fost amenajate într-un design unitar, gândit pentru Generația Z și ușor de recunoscut ca BCR: zone de lounge, stații de lucru mobile care asigură confidențialitate, biblioteci din lemn cu plante integrate și pereți vegetali.

Unde se află spațiile BCR pentru studenți:

București: Universitatea Politehnica

Cluj Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Brașov: Universitatea Transilvania

Iași: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

București: Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI) – disponibil din decembrie 2026

Timișoara: Universitatea de Vest – disponibil din decembrie 2026

Constanța: Universitatea Ovidius – diponibil din decembrie 2026

Pentru studenții între 18 și 22 de ani, BCR oferă un cont curent dedicat, contul George pentru studenți, care se deschide 100% online, prin apel video cu un specialist George, și care vine cu card Visa. Comisionul de administrare este zero pentru studenții care fac cel puțin o plată pe lună cu cardul sau prin aplicația George. Prin George, studenții au la îndemână funcționalități care îi ajută să economisească automat, precum Round Up, și beneficii prin George Circles, de la reduceri la festivaluri și evenimente până la oferte în restaurante și cafenele.