Francesko Stuparu are 17 ani, este din Craiova și a aflat despre competiția ZBOR Drive Challenge chiar în ultima zi de înscriere. A luat spontan decizia de a participa, iar acum se pregătește pentru debutul într-un campionat național de motorsport. În 2027, tânărul va concura la volanul unui Renault 5 E-Tech electric, cu o echipă tehnică și un instructor alături de el, toate costurile participării fiind acoperite prin premiul câștigat.

Banca Comercială Română (BCR) a anunțat câștigătorii ZBOR Drive Challenge, competiția de motorsport pentru tineri lansată prin hub-urile ZBOR, alături de pilotul profesionist Dominic Marcu. Francesko Stuparu, din Craiova, în vârstă de 17 ani, a câștigat competiția, fiind urmat în clasament de Mihai Suciu, din Cluj, și Andrei Botoacă, din Ploiești, care au obținut locurile al doilea și al treilea.

La finala de pe 15 noiembrie, de la Ploiești Shopping City, au participat șase tineri, câte unul din fiecare oraș în care s-a desfășurat competiția: Craiova, Brașov, Cluj, Iași, București și Ploiești.

Nicoleta Deliu Pașol: Cel mai important este să le oferim tinerilor încrederea să încerce, să aibă curaj și să nu renunțe

„Tinerii au nevoie de experiențe care să-i scoată din rutină, să-i provoace și să-i ajute să descopere de ce sunt capabili. Așa a apărut ZBOR Drive Challenge, o competiție în care își pot testa atenția, reacțiile și felul în care iau decizii atunci când lucrurile se mișcă repede. Dar dincolo de concurs, cel mai important este să le oferim încrederea să încerce, să aibă curaj și să nu renunțe la prima provocare. Îi felicit pe toți cei care au participat!”, declară Nicoleta Deliu Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

Dominic Marcu: Am vrut să schimbăm cu adevărat viața unui tânăr

„Sunt extrem de emoționat și de mândru de ceea ce am reușit să construim anul acesta. Am pornit la drum cu un vis: să le oferim tinerilor din România o oportunitate pe care foarte mulți dintre noi nu am avut-o atunci când eram la început. Știu foarte bine cât de greu este să ajungi în motorsport. Știu ce înseamnă să îți dorești enorm să concurezi, dar să nu ai o mașină, un buget, o echipă sau oamenii potriviți lângă tine. Am vrut să schimbăm cu adevărat viața unui tânăr. Să îi oferim o șansă reală. Francesko a venit la această competiție cu un vis și a plecat acasă cu oportunitatea de a deveni pilot de curse. În 2027, îl vom vedea la volanul unui Renault 5 electric, într-un campionat național, cu o echipă completă în spatele lui.

Mă bucur enorm și pentru Mihai și Andrei, care au demonstrat talent și ambiție și vor avea ocazia să descopere competițiile automobilistice din interior. Pentru mine, aceasta este cea mai mare victorie a întregului proiect. Mai important decât orice trofeu este șansa de a le oferi tinerilor un viitor în motorsport. Sper ca peste câțiva ani să îi vedem pe Francesko, Mihai și Andrei concurând la cel mai înalt nivel și să știm că povestea lor a început la ZBOR Drive Challenge. Acesta să fie doar începutul și, alături de partenerii noștri, să deschidem cât mai multe drumuri pentru tinerii din România.”, spune Dominic Marcu, de șase ori campion național la viteză în coastă și inițiatorul ZBOR Drive Challenge

Premiile finaliștilor

Francesko Stuparu (locul 1) va concura ca pilot în două etape ale Campionatului Național de Super Slalom, în sezonul 2027, la volanul unui Renault 5 E-Tech electric de competiție. Premiul include echipamentul, echipa tehnică, instructorul, taxele de înscriere, cazarea și masa, plus o echipă media dedicată.

Francesko Stuparu: Mă bucur că am avut curajul să fac acest pas și să descopăr ce oportunități îmi poate aduce această experiență

„Pasiunea pentru mașini a făcut mereu parte din viața mea. În copilărie, am avut ocazia să practic kartingul, însă, la acea vreme, nu mă gândeam că aș putea merge mai departe pe acest drum. Am renunțat după o perioadă relativ scurtă, dar interesul pentru motorsport a rămas mereu prezent. Participarea la acest concurs a venit oarecum pe neașteptate. Am aflat despre prima probă chiar în ultima zi de înscriere, iar decizia de a mă înscrie a fost una spontană.

De-a lungul timpului, am primit încurajări din partea celor care au văzut în mine potențial pentru acest domeniu, iar acum mă bucur că am avut curajul să fac acest pas și să descopăr ce oportunități îmi poate aduce această experiență. Privesc această oportunitate ca pe un prim pas spre o posibilă carieră în motorsport și sunt nerăbdător să văd ce îmi rezervă viitorul.”, spune Francesko Stuparu, 17 ani, câștigătorul competiției.

Mihai Suciu (locul 2) va fi copilotul lui Dominic Marcu într-o etapă de cursă din România, la bordul unui Tesla Model S Plaid de peste 1.000 CP.

Andrei Botoacă (locul 3) va trăi experiența de copilot pe circuit, alături de Dominic Marcu.

Clasamentul finalei a fost completat de Andrei Paraschita (București), Andrei Dorobantu (Brașov) și Codrin Busuioc (Iași), care au fost recompensați cu pachete de produse și materiale promoționale oficiale ale competiției.

Timp de 2 luni, competiția ZBOR Drive Challenge a reunit 240 de tineri din hub-urile ZBOR

Desfășurată pe parcursul a aproape două luni, în șase orașe din țară, competiția ZBOR Drive Challenge a reunit 240 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, pentru care participarea nu a fost condiționată de deținerea unui permis de conducere. Competiția a avut loc în huburile ZBOR din Craiova, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, București și Ploiești, fiecare dintre acestea reunind câte 40 de participanți.

Creăm experiențe care îi ajută pe tineri să își descopere potențialul

„La ZBOR, credem că uneori ai nevoie doar de contextul potrivit ca să descoperi ceva ce nu știai că poți face. ZBOR Drive Challenge le-a oferit celor 240 de tineri din șase orașe șansa să exploreze lumea motorsportului, să învețe direct de la un profesionist, precum Dominic Marcu, și să își testeze abilitățile în condiții reale.

Povestea lui Francesko, care a pornit din Zbor Hub Craiova și va ajunge să concureze într-un campionat național, arată cât de departe te poate duce o astfel de oportunitate. Pentru noi, aceasta este esența ZBOR: să creăm experiențe care îi ajută pe tineri să își descopere potențialul și să privească spre viitor cu mai multă încredere.”, declară Tudor Ogner, National Program Coordinator ZBOR România.

Calificări pe simulatoare profesionale

Competiția a debutat cu o etapă de calificare desfășurată pe simulatoare profesionale de curse, în urma căreia cei mai rapizi zece participanți din fiecare oraș au avansat în etapa practică. Aceasta s-a desfășurat pe circuite special amenajate în centrele comerciale din Craiova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Galați și Ploiești. După o sesiune introductivă dedicată regulilor de conducere și siguranței la volan, tinerii și-au testat abilitățile în condiții practice, sub îndrumarea și evaluarea directă a pilotului Dominic Marcu.

Selecția finaliștilor din fiecare regiune a avut la bază criterii precum viteza de reacție, controlul vehiculului și capacitatea de a lua decizii și de a-și păstra calmul în situații de presiune.

ZBOR Drive Challenge a fost dezvoltat în parteneriat cu NEPI Rockcastle, Renault România, Hama România și U-Sim Motion.

Ce este Zbor

ZBOR este un ecosistem creat de BCR care pune la dispoziția tinerilor huburi fizice, o platformă digitală și resurse pentru dezvoltare personală și profesională.

ZBOR înseamnă și un nou tip de spațiu în România – acel loc dintre școală și acasă unde tinerii se simt în siguranță, liberi să colaboreze, să învețe unii de la alții și să își exprime ideile.



În prezent, rețeaua ZBOR numără 13 huburi în mai multe orașe din țară (București, Craiova, Târgu Jiu, Vaslui, Cluj, Baia Mare, Timișoara, Brașov, Constanța, Iași, Ploiești și Bacău), în care BCR a investit peste 5 milioane de euro. Huburile au fost create împreună cu tinerii și poartă în ele valori simple, dar esențiale: acceptare, bunătate, libertate și interacțiune autentică.