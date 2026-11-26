Un credit ipotecar pentru un apartament nou de două camere, calculat pentru o persoană cu salariul mediu net, acoperă mai puțin de jumătate din preț în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, arată o analiză Colliers. În Cluj, împrumutul estimat ajunge la doar 34% din preț, față de 49% în București. Este pentru prima dată când ponderea coboară sub 50% în toate cele patru orașe analizate, iar accesibilitatea locuințelor noi ajunge la cel mai scăzut nivel din 2019.

Cât acoperă creditul în fiecare oraș

Analiza ia ca reper un apartament nou cu două camere, de aproximativ 55 de metri pătrați, și o persoană care câștigă salariul mediu net. Creditul pe care aceasta l-ar putea obține acoperă 49% din preț în București, aproximativ 48% în Timișoara și Iași și 34% în Cluj-Napoca.

În Capitală, suma estimată a creditului este de 68.700 de euro. În urmă cu un an, împrumutul corespunzător unui salariu mediu acoperea 52% din prețul apartamentului analizat; în 2019, acoperea 77%. Acum, diferența dintre preț și credit trebuie acoperită din alte surse precum economii sau o soluție de finanțare diferită.

De ce a crescut distanța dintre salariu și prețul locuinței

Colliers indică mai multe cauze: apartamentele noi din cele patru orașe s-au scumpit cu 5%–10% față de anul trecut, costul creditului rămâne ridicat, iar salariile nu au ținut pasul cu inflația. Compania arată că salariul mediu net a crescut cu aproximativ 5% într-un an, în timp ce inflația a ajuns la 6,9% în octombrie.

Diferența se vede și în raportul dintre preț și venit. Un apartament nou de 55 de metri pătrați costă echivalentul a 8,4 ani de salariu mediu net în București, aproximativ 8,6 ani în Timișoara și Iași și 12,2 ani în Cluj-Napoca. Indicatorul compară prețul cu venitul salarial; nu arată în câți ani ar putea cineva să economisească efectiv suma, pentru că nu include cheltuielile de trai.

Cumpărătorii caută alte variante de finanțare

„Pentru un cumpărător singur, cu un salariu mediu, achiziția unui apartament nou este astăzi semnificativ mai dificilă decât acum câțiva ani”, explică Gabriel Blăniță, director Valuation and Advisory la Colliers România. Potrivit acestuia, cumpărătorii se orientează către contribuții proprii mai mari, credite contractate în cuplu sau locuințe cu altă suprafață ori amplasament. Chiar și pentru un cuplu cu două salarii medii, creditul ar acoperi, teoretic, numai aproximativ două treimi din prețul apartamentului analizat în Cluj.

Finanțarea bancară rămâne esențială

Finanțarea bancară rămâne esențială: aproximativ 59% dintre apartamentele vândute în ultimul an în cele patru orașe au fost cumpărate cu credit. Colliers observă însă că ritmul acordării noilor credite ipotecare a încetinit în 2026. În acest context, consultanții se așteaptă ca ajustarea pieței să se vadă mai ales în numărul tranzacțiilor și în ofertele comerciale ale dezvoltatorilor, nu în reduceri ample de preț.