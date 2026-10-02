Leul se prăbușeste. Record istoric pentru euro: 5,34 lei. Economiștii prognozau atingerea acestui prag în următoarele 12 luni

Astăzi, 2 octombrie, piața din România asistă la o depreciere puternică a leului în raport cu euro și dolarul american.

Moneda europeană a fost cotată la 5,3447 lei, cea mai mare valoare din istorie înregistrată de euro în fața leului la cursul oficial. Anașliștii CFA preconizau că un euro se va situa la valoare actulă de 5,34 lei în următoarele 12 luni!

Euro, maxim istoric

Leul s-a depreciat semnificativ vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,3447 lei, în creștere cu 6,7 bani (+1,27%).

Această depreciere ara așteptată în piață, deoarece, ieri, cursul de schimb interbancar a urcat puternic, în contextul incertitudinilor politice, un euro fiind cotat cu 5,3347 lei, după ajunsese și la 5,3409 lei și 5,3640 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,7519 lei, în creștere cu 7,50 bani (+1,6%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,6765 lei.

Citeste si