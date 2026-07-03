Virgil Dăscălescu, BNR: Profiturile băncilor nu au fost generate de dobânzile la credite. Sistemul bancar poate susține economia într-un context dificil

Banca Națională a României susține că rezultatele sistemului bancar nu au fost alimentate de nivelul dobânzilor la credite, iar profitabilitatea băncilor este susținută în principal de o mai bună administrare a riscurilor, de reducerea costurilor de finanțare și de investițiile în digitalizare, a declarat Virgil Dăscălescu, Șef Serviciu în cadrul Direcției Stabilitate a BNR, la masa rotundă organizată de Revista Piața Financiară la Academia de Studii Economice.

Afirmațiile au fost făcute într-un context în care stabilitatea sistemului financiar este atent urmărită de investitori și agențiile de rating, pe fondul riscului de retrogradare a ratingului suveran al României în categoria „junk”.

Sectorul bancar din România este bine organizat, capitalizat, eficient

„Sectorul bancar din România este bine organizat, capitalizat, eficient şi poate să sprijine economia reală, jucând un rol important în susţinerea datoriei statului”, a declarat Virgil Dăscălescu.

BNR: E normal să ai profit

Virgil Dăscălescu a arătat că evoluția sistemului bancar din ultimele două decenii s-a bazat pe consolidarea indicatorilor financiari și pe încrederea clienților. În opinia sa, profitabilitatea nu reprezintă un element negativ, ci o condiție pentru reziliența sistemului financiar.

„Evoluţia pozitivă este bazată pe încredere. E normal să ai profit. Un sector bancar profitabil este un sector bancar rezilient şi care poate îndeplini funcţiile de bază, nu doar să supravieţuiască”, a afirmat acesta.

Virgil Dăscălescu a respins ideea că profiturile record ale băncilor au fost generate de creșterea dobânzilor la credite.

„Nu dobânzile la credite sunt cele care au condus la creșterea profitabilității băncilor, ci faptul că au reușit să găsească soluții mai ieftine de finanțare. Dacă ne uităm la spreadul de dobândă, acesta este la minim istoric în ultimii ani. Digitalizarea a condus și ea la îmbunătățirea cifrelor”, a declarat oficialul BNR.

Potrivit acestuia, eficientizarea activității și gestionarea mai bună a riscului de credit au reprezentat principalii factori care au susținut profitabilitatea sistemului bancar în ultimii ani.

BNR: Presiunile pe costuri pot accelera consolidarea sectorului

Oficialul BNR consideră că procesul de transformare a sistemului bancar va continua și în anii următori.

„Pe viitor este posibil ca presiunile pe costuri să determine băncile să continue procesul de consolidare prin fuziuni și achiziții”, a concluzionat Virgil Dăscălescu.

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