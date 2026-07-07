UniCredit Bank introduce chat-ul în Mobile Banking. Antoaneta Curteanu explică: Clienții își doresc interacțiuni cât mai rapide și intuitive

UniCredit Bank a lansat un nou canal de comunicare pentru clienții persoane fizice, introducând funcția de chat direct în aplicația Mobile Banking și pe website-ul băncii. Noua facilitate permite obținerea rapidă de informații despre aplicație, carduri, tranzacții și alte produse și servicii, iar în cazurile mai complexe conversațiile pot fi preluate de un consultant.

UniCredit Bank continuă extinderea serviciilor digitale

Prin intermediul chat-ului, utilizatorii pot primi răspunsuri privind configurarea și utilizarea aplicației Mobile Banking, cardurile, tranzacțiile sau alte produse și servicii ale băncii.

Potrivit UniCredit Bank, platforma este concepută pentru a gestiona cele mai frecvente solicitări ale clienților, iar în situațiile care necesită asistență suplimentară conversația este transferată către un consultant, astfel încât interacțiunea să continue fără întreruperi.

Noua soluție completează canalele existente de comunicare, precum Contact Center, website și rețeaua de sucursale și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii dintre bancă și clienți.

Antoaneta Curteanu: Clienții își doresc interacțiuni cât mai rapide și intuitive

„Clienții își doresc interacțiuni cât mai rapide și intuitive, iar chat-ul răspunde exact acestor așteptări. Este o modalitate simplă și eficientă prin care pot obține informațiile de care au nevoie, atunci când au nevoie,” a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank.

Banca mai precizează că funcționalitatea este disponibilă în limba română, iar pentru utilizarea acesteia clienții trebuie să își actualizeze aplicația Mobile Banking la cea mai recentă versiune disponibilă în App Store sau Google Play.