ING Bank România, desemnată „Cea mai bună bancă de Cash Management” din România. Raluca Țintoiu: ”Recunoașterea Global Finance dovedește mai departe relevanța soluțiilor tehnice și expertiza echipei noastre”

ING Bank România obține titlul de „Cea mai bună bancă de Cash Management” din România, acordat de Global Finance, în cadrul celei de-a 26-a ediții a premiilor World’s Best Treasury & Cash Management Banks, una dintre cele mai longevive și recunoscute competiții internaționale din sectorul bancar corporativ, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Competiția evaluează instituțiile bancare din 75 de țări, pe baza unor criterii ce acoperă, deopotrivă, performanța financiară, inovația tehnologică, calitatea serviciilor și capacitatea de a oferi clienților vizibilitate în timp real asupra lichidităților. Competiția premiază băncile care susțin marile companii în activitatea de zi cu zi și a devenit un standard de excelență pentru comunitatea financiară la nivel global.

Pe lângă recunoașterea locală, Grupul ING a obținut și titlurile de „Cea mai bună bancă pentru Plăți”, „Cea mai bună bancă pentru Instituțiile Financiare” și „Cea mai bună bancă pentru Încasări” din Europa Centrală și de Est (CEE).

„Pentru companii, infrastructura financiară actualizată în timp real, conectată și flexibilă este condiția primordială pentru performanță. Recunoașterea Global Finance dovedește mai departe relevanța soluțiilor tehnice și expertiza echipei noastre atunci când susținem fie clienți români, fie clienți globali ai grupului ING, de a-și gestiona operațiunile de trezorerie.” a declarat Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking ING Bank România.

Dincolo de serviciile bancare tradiționale, ING oferă un ecosistem complet de soluții de trezorerie, care include soluții de colectare și încasări automatizate, platforme și canale de conectivitate securizată, opțiuni de automatizare a reconcilierii tranzacțiilor bancare și monitorizarea acestora în timp real. Totodată, companiile beneficiază de soluții digitale pentru operațiuni și produse tradiționale specifice pieței locale, precum depuneri de numerar, procesarea instrumentelor de debit, gestionarea scrisorilor de garanție și a acreditivelor, precum și de acces la o rețea extinsă de experți sectoriali din întreaga Europă.

Tripla victorie regională în Europa Centrală și de Est (CEE) pe segmentele de plăți, încasări și instituții financiare reconfirmă poziția Grupului ING ca partener de referință pentru companiile care operează într-un mediu economic din ce în ce mai conectat și mai dinamic.

Astfel, companiile din România beneficiază de o experiență la standarde europene, având acces direct la expertiză internațională, instrumente avansate pentru managementul eficient al lichidităților și fluxurilor financiare și soluții diversificate de finanțare care le susțin dezvoltarea și extinderea.

Procesul de selecție efectuat de Global Finance s-a bazat pe o metodologie riguroasă ce include mai multe etape. Editorii au analizat date obiective, precum performanțele financiare și cota de piață, și le-au coroborat cu o analiză calitativă a performanței serviciilor, a inovației tehnologice și a soluțiilor de inteligență artificială. Procesul a inclus consultarea unor experți din industrie și a vizat identificarea băncilor care oferă cea mai bună vizibilitate în timp real asupra lichidităților.