Stiri de top

Raiffeisen Bank și InnovX au desemnat câștigătoarea PinkMoon: Printco – Editura Gama merge în etapa internațională a MoonShotX

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Alina Rus, CFO, Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank România și InnovX au desemnat compania câștigătoare a programului PinkMoon, spin-off al MoonShotX, dezvoltat special pentru antreprenoarele din România care conduc companii cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro și care își propun să se extindă la nivel internațional. Câștigătoarea a fost selectată dintr-o bază de peste 2500 de companii fondate de femei.

Contents
Printco – Editura Gama, câștigătoarea programului PinkMoonAlina Rus: Prin acest program le punem la dispoziție femeilor antreprenor know-how-ul și resursele necesare pentru a le accelera creștereaCine este Diana Mocanu și cum a crescut grupul Printco – Editura GamaDiana Mocanu: Acest premiu ne onorează și ne arată că noi construim aici ceva ce are deja un loc în lumeCe urmează pentru Printco – Editura Gama după câștigarea competiției

Printco – Editura Gama, câștigătoarea programului PinkMoon

Este vorba despre Printco – Editura Gama, unul dintre cele mai dinamice grupuri integrate din România, activ în producția de ambalaje sustenabile și în educație. Grupul generează o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane de euro și are o echipă de peste 170 de oameni.

Alina Rus: Prin acest program le punem la dispoziție femeilor antreprenor know-how-ul și resursele necesare pentru a le accelera creșterea

„Prin PinkMoon ne dorim să demonstrăm, cu rezultate concrete, că antreprenoarele din România pot concura cu succes pe orice piață internațională. Vedem foarte multă inovație, curaj și disciplină în businessurile conduse de femei, iar rolul nostru, al Raiffeisen Bank, prin acest program, este să le punem la dispoziție know-how-ul și resursele necesare pentru a le accelera creșterea. Felicităm grupul Printco – Editura Gama pentru câștigarea PinkMoon și îi dorim mult succes în parcursul internațional”, a declarat Alina Rus, CFO Raiffeisen Bank România și Ambasador al PinkMoon. ”

Cine este Diana Mocanu și cum a crescut grupul Printco – Editura Gama

Printco a fost fondat de către Diana Mocanu în urmă cu aproape trei decenii, și transformată într-una dintre principalele companii producătoare de ambalaje din carton din România, cu clienți în industrii precum food, pharma și cosmetice și cu o rețea de distribuție activă în peste 12 țări europene.

În paralel, Diana Mocanu a construit Editura Gama, lider pe piața de cărți pentru copii din România, cu peste un milion de volume vândute anual, și a dezvoltat inițiative precum Tiki-Tan Game Lab și LexiScor – un sistem de accelerare a cititului.

Diana Mocanu: Acest premiu ne onorează și ne arată că noi construim aici ceva ce are deja un loc în lume

“PinkMoon este mai mult decât o recunoaștere, este o confirmare că ceea ce am construit, pas cu pas, începe să fie relevant dincolo de granițe. Faptul că există un singur câștigător pe an face acest moment cu atât mai special și mai responsabil. La Printco producem ambalaje sustenabile din carton pentru industrii precum food, pharma și cosmetice, susținând scalarea brandurilor în piața națională și internațională. În paralel, dezvoltăm prin Gama cărți educaționale și prin Tiki-Tan jocuri care pot scala global prin licențiere. Acest premiu ne onorează și ne arată că noi construim aici ceva ce are deja un loc în lume” spune Diana Mocanu, CEO, Printco – Editura Gama.

Ce urmează pentru Printco – Editura Gama după câștigarea competiției

În urma câștigării acestei competiții, grupul Printco – Editura Gama va trece direct în etapa de internaționalizare a MoonShotX și va avea oportunitatea să participe la sesiunile de scalare din SUA, Austria, Marea Britanie și Japonia.

În cadrul acestor sesiuni, va avea ocazia să aprofundeze strategiile de investiții specifice țărilor de destinație și să își prezinte afacerea în fața potențialilor clienți și investitori.

You Might Also Like

BRD în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a inaugurat un nou BRD Hub la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

UniCredit anunță activarea programului de puncte Mastercard prin platforma UniCredit x Priceless. Antoaneta Curteanu: Asocierea cu acest progam va fi pentru clienții noștri atractivă și valoroasă

BCR a lansat George Business, platformă pentru IMM-uri și companii mari. Sergiu Manea: „Acest pas reconfirmă încrederea noastră în companiile locale și în potențialul lor de a crește, de a se integra în lanțurile de valoare europene și de a crea avantaj competitiv”

Mugur Isărescu, semnal subtil către clasa politică care a uitat de adoptarea euro: Dacă „actualul proiect de țară este intrarea României în OCDE”, în viitor „trebuie să pregătim temeinic următorul proiect – adoptarea euro”

BT Direct, parte din Grupul Banca Transilvania, lansează soluții de finanțare dedicate achizițiilor pentru locuință de la JYSK. Nicoleta Bott: ”Vedem un interes tot mai mare al românilor pentru investițiile în confortul și funcționalitatea casei, iar prin soluțiile noastre de finanțare dorim să susținem aceste alegeri”

TAGGED: , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article UniCredit anunță activarea programului de puncte Mastercard prin platforma UniCredit x Priceless. Antoaneta Curteanu: Asocierea cu acest progam va fi pentru clienții noștri atractivă și valoroasă
Next Article BRD în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a inaugurat un nou BRD Hub la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Lost your password?