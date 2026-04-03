BRD în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a inaugurat un nou BRD Hub la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

BRD Groupe Société Générale, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) prin Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), a inaugurat un nou BRD Hub dedicat educației și colaborării dintre mediul academic și cel profesional.

Hub BRD cu 3 laboratoare în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorEste al patrulea Hub inaugurat de BRD în ultima lună la ClujRăzvan Mustață: Acest Hub este un spațiu în care teoria se întâlnește cu practica și în care ideile pot fi discutate și testate într-un cadru deschis. Răzvan Sabău: Este o investiție pe termen lung în generațiile care vor contribui la dezvoltarea economică a comunității.Programul BRD include 30 de hub-uri Citeste si

Hub BRD cu 3 laboratoare în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Cele 3 laboratoare care formează Hub-ul BRD se află în campusul FSEGA din strada Teodor Mihali nr. 58-60 și le oferă studenților economiști condiții optime pentru a studia, colabora și participa la evenimente educaționale, pe teme de carieră, cercetare sau antreprenoriat.

Este al patrulea Hub inaugurat de BRD în ultima lună la Cluj

Noul BRD Hub reprezintă un nou pas în extinderea rețelei de spații educaționale moderne dezvoltate de bancă în cadrul Universității Babeș-Bolyai, parte a angajamentului BRD de a susține educația, digitalizarea și inovarea. Este cel de-al patrulea Hub inaugurat de BRD în ultima lună în universitățile clujene, după cele de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Facultatea de Drept și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară.

Răzvan Mustață: Acest Hub este un spațiu în care teoria se întâlnește cu practica și în care ideile pot fi discutate și testate într-un cadru deschis.

„Pentru studenții FSEGA, acest Hub este un spațiu în care teoria se întâlnește cu practica și în care ideile pot fi discutate și testate într-un cadru deschis. Ne-am dorit întotdeauna să încurajăm dialogul direct cu profesioniști din mediul economic și o învățare mai aplicată, ancorată în realitățile actuale. În acest sens, Hub-ul BRD completează demersul nostru educațional prin oportunități noi de explorare, colaborare și dezvoltare profesională”, a spus Decanul FSEGA, Conf. Univ. Dr. Răzvan Mustață.

Răzvan Sabău: Este o investiție pe termen lung în generațiile care vor contribui la dezvoltarea economică a comunității.

La rândul lui, Răzvan Sabău, Directorul Sucursalei Cluj-Napoca a BRD Groupe Société Générale, a spus: „La BRD acordăm o atenție specială modului în care se formează viitorii economiști și credem că legătura cu economia reală trebuie construită încă din anii de studenție. Prin acest Hub, ne dorim să fim mai aproape de studenții FSEGA și să le oferim contexte concrete de învățare, dialog și interacțiune cu businessul. Este o investiție pe termen lung în generațiile care vor contribui la dezvoltarea economică a comunității.”

Rețeaua BRD HUBs oferă studenților spații moderne, interactive și adaptate nevoilor lor, unde pot studia, colabora și participa la evenimente relevante pentru dezvoltarea profesională.

Programul BRD include 30 de hub-uri

Programul include 30 de hub-uri care vor integra laboratoare, amfiteatre și spații multifuncționale în universități din 12 orașe din România. În fiecare an, sute de mii de studenți vor avea acces la biblioteci, zone de coworking și relaxare, într-un mediu gândit pentru studiu confortabil și timp liber petrecut eficient.

By Gabriela Dinu
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
