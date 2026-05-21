Informații financiare

Comisia Europeană taie drastic prognoza pentru România: economie aproape blocată în 2026, inflație de 7%, iar consumul va continua să scadă

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

După intrarea României în recesiune tehnică, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică pentru 2026, la doar 0,1%, avertizând asupra efectelor inflației ridicate, consolidării fiscale și scăderii consumului intern.

Contents
Economia stagnează, consumul va continua să scadăDe ce frânează economia RomânieiInflația rămâne ridicată: 7% în 2026Investițiile europene țin economia pe linia de plutireDeficitul scade, dar rămâne foarte mareDatoria publică urcă spre 63% din PIBPiața muncii: șomajul urcă moderatCiteste si

Economia stagnează, consumul va continua să scadă

Comisia Europeană a redus puternic estimarea de creștere economică pentru România în 2026, de la 1,1% la doar 0,1%, semnalând practic o economie aproape blocată. În același timp, inflația este așteptată să rămână în zona de 7%, iar deficitul bugetar să scadă, la 6,2% din PIB.

Comisia Europeană vede o deteriorare semnificativă a perspectivelor economice ale României în 2026. Potrivit previziunilor economice de primăvară, publicate joi, economia românească ar urma să crească cu doar 0,1% în acest an, față de 1,1% cât estima Executivul comunitar în toamnă.

Practic, România intră într-o zonă de stagnare economică. După o creștere de 0,7% în 2025, PIB-ul ar urma să avanseze marginal în 2026, înainte de o posibilă revenire la 2,3% în 2027.

De ce frânează economia României

Comisia Europeană indică două cauze principale: consolidarea fiscală și inflația ridicată, alimentată în special de prețurile la energie. Acestea ar urma să reducă venitul real disponibil al populației și să apese pe consumul intern.

Executivul comunitar notează că încrederea consumatorilor s-a deteriorat de la începutul anului, iar indicatorii de frecvență ridicată arată scăderi semnificative în comerțul cu amănuntul, producția industrială și turismul intern.

Inflația rămâne ridicată: 7% în 2026

Comisia Europeană estimează că inflația medie va ajunge la 7% în 2026, față de 6,8% în 2025, urmând să scadă la 3,7% în 2027. Nivelul din 2027 ar aduce inflația aproape de intervalul țintit de BNR, de 2,5% ± 1 punct procentual.

Potrivit Comisiei, conflictul din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra prețurilor la energie au încetinit procesul de dezinflație. Reuters notează, de asemenea, că Executivul european vede acest șoc energetic drept un factor major de presiune asupra inflației și creșterii economice în UE.

Investițiile europene țin economia pe linia de plutire

Într-un context de consum slab, investițiile finanțate din fonduri europene devin principalul sprijin pentru economie. Comisia estimează că investițiile publice în infrastructură vor crește în 2026, pe fondul finalizării proiectelor din PNRR/RRF.

Totuși, investițiile private ar putea fi afectate în prima parte a anului de riscurile geopolitice și de incertitudinile politice interne.

Deficitul scade, dar rămâne foarte mare

Deficitul bugetar al României este estimat la 6,2% din PIB în 2026 și 5,8% din PIB în 2027, după ce a coborât la 7,9% din PIB în 2025, de la un vârf de 9,3% din PIB în 2024.

Investițiile publice sunt proiectate să crească de la 6% la aproape 7% din PIB. În paralel, cheltuielile curente ca pondere în PIB ar urma să scadă, reducând cheltuielile guvernamentale totale cu aproximativ 0,3% din PIB.

De asemenea, implementarea majorărilor de taxe adoptate în 2024 și 2025 ar urma să majoreze veniturile cu 1,4 puncte procentuale din PIB. În 2027, deficitul ar urma să scadă la 5,8% din PIB, pe fondul reducerii cheltuielilor publice de capital. Cheltuielile în domeniul apărării ar urma să crească de la 1,5% din PIB în 2025 la 1,8% din PIB în 2027, susținute de împrumuturile din programul SAFE.

Chiar dacă direcția este de scădere, nivelul deficitului rămâne mult peste pragul european de 3% din PIB. România se află în procedură de deficit excesiv, iar planul agreat cu UE vizează reducerea dezechilibrului sub 3% până la finalul deceniului.

Datoria publică urcă spre 63% din PIB

Datoria guvernamentală ar urma să crească de la sub 55% din PIB în 2024 la aproximativ 63% din PIB în 2027, determinată în principal de deficitul ridicat și de plăților dobânzilor, subliniază Executivul comunitar.

Piața muncii: șomajul urcă moderat

După mai mulți ani de piață a muncii tensionată, ocuparea a început să scadă în 2025, iar tendința ar urma să continue în 2026. Comisia estimează o creștere moderată a șomajului, până la aproximativ 6,3% în acest an.

Citeste si

România în stagflație: economia scade cu 1,7%, inflația sare la 10,71%. BCR și CFA România văd recesiune în 2026 și dobânzi ridicate până în 2027

You Might Also Like

Statul mizează din nou pe economiile românilor: o nouă emisiune Tezaur cu dobânzi de până la 7,40%

Libra Internet Bank în 2025: profit net de 324 milioane de lei, active de 13,9 miliarde lei și credite în valoare de 8,7 miliarde lei

Noua Casă 2026: 500 milioane lei pentru o piață cu prețuri în creștere și oferte în scădere

Un an fără griji. Asta promite antreprenorilor Exim Banca Românească și le oferă facturare gratuită și alte beneficii

De astăzi, poți cumpăra, din nou, titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi poți obține

Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Banca Transilvania susține investițiile Antibiotice Iași cu o finanțare de 67 milioane de euro
Next Article Raiffeisen Comunități și-a desemnat câștigătorii ediției a 15-a: proiectele selectate vor primi finanțări de 4 milioane de lei. Cum arată inițiativele care pot aduce schimbări durabile în comunitatea de lângă tine
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?