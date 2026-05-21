Comisia Europeană taie drastic prognoza pentru România: economie aproape blocată în 2026, inflație de 7%, iar consumul va continua să scadă

După intrarea României în recesiune tehnică, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică pentru 2026, la doar 0,1%, avertizând asupra efectelor inflației ridicate, consolidării fiscale și scăderii consumului intern.

Economia stagnează, consumul va continua să scadă

Comisia Europeană a redus puternic estimarea de creștere economică pentru România în 2026, de la 1,1% la doar 0,1%, semnalând practic o economie aproape blocată. În același timp, inflația este așteptată să rămână în zona de 7%, iar deficitul bugetar să scadă, la 6,2% din PIB.

Comisia Europeană vede o deteriorare semnificativă a perspectivelor economice ale României în 2026. Potrivit previziunilor economice de primăvară, publicate joi, economia românească ar urma să crească cu doar 0,1% în acest an, față de 1,1% cât estima Executivul comunitar în toamnă.

Practic, România intră într-o zonă de stagnare economică. După o creștere de 0,7% în 2025, PIB-ul ar urma să avanseze marginal în 2026, înainte de o posibilă revenire la 2,3% în 2027.

De ce frânează economia României

Comisia Europeană indică două cauze principale: consolidarea fiscală și inflația ridicată, alimentată în special de prețurile la energie. Acestea ar urma să reducă venitul real disponibil al populației și să apese pe consumul intern.

Executivul comunitar notează că încrederea consumatorilor s-a deteriorat de la începutul anului, iar indicatorii de frecvență ridicată arată scăderi semnificative în comerțul cu amănuntul, producția industrială și turismul intern.

Inflația rămâne ridicată: 7% în 2026

Comisia Europeană estimează că inflația medie va ajunge la 7% în 2026, față de 6,8% în 2025, urmând să scadă la 3,7% în 2027. Nivelul din 2027 ar aduce inflația aproape de intervalul țintit de BNR, de 2,5% ± 1 punct procentual.

Potrivit Comisiei, conflictul din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra prețurilor la energie au încetinit procesul de dezinflație. Reuters notează, de asemenea, că Executivul european vede acest șoc energetic drept un factor major de presiune asupra inflației și creșterii economice în UE.

Investițiile europene țin economia pe linia de plutire

Într-un context de consum slab, investițiile finanțate din fonduri europene devin principalul sprijin pentru economie. Comisia estimează că investițiile publice în infrastructură vor crește în 2026, pe fondul finalizării proiectelor din PNRR/RRF.

Totuși, investițiile private ar putea fi afectate în prima parte a anului de riscurile geopolitice și de incertitudinile politice interne.

Deficitul scade, dar rămâne foarte mare

Deficitul bugetar al României este estimat la 6,2% din PIB în 2026 și 5,8% din PIB în 2027, după ce a coborât la 7,9% din PIB în 2025, de la un vârf de 9,3% din PIB în 2024.

Investițiile publice sunt proiectate să crească de la 6% la aproape 7% din PIB. În paralel, cheltuielile curente ca pondere în PIB ar urma să scadă, reducând cheltuielile guvernamentale totale cu aproximativ 0,3% din PIB.

De asemenea, implementarea majorărilor de taxe adoptate în 2024 și 2025 ar urma să majoreze veniturile cu 1,4 puncte procentuale din PIB. În 2027, deficitul ar urma să scadă la 5,8% din PIB, pe fondul reducerii cheltuielilor publice de capital. Cheltuielile în domeniul apărării ar urma să crească de la 1,5% din PIB în 2025 la 1,8% din PIB în 2027, susținute de împrumuturile din programul SAFE.

Chiar dacă direcția este de scădere, nivelul deficitului rămâne mult peste pragul european de 3% din PIB. România se află în procedură de deficit excesiv, iar planul agreat cu UE vizează reducerea dezechilibrului sub 3% până la finalul deceniului.

Datoria publică urcă spre 63% din PIB

Datoria guvernamentală ar urma să crească de la sub 55% din PIB în 2024 la aproximativ 63% din PIB în 2027, determinată în principal de deficitul ridicat și de plăților dobânzilor, subliniază Executivul comunitar.

Piața muncii: șomajul urcă moderat

După mai mulți ani de piață a muncii tensionată, ocuparea a început să scadă în 2025, iar tendința ar urma să continue în 2026. Comisia estimează o creștere moderată a șomajului, până la aproximativ 6,3% în acest an.

