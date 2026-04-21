Un an fără griji. Asta promite antreprenorilor Exim Banca Românească și le oferă facturare gratuită și alte beneficii

Exim Banca Românească extinde gama de beneficii dedicate micilor antreprenori și oferă servicii de facturare gratuite, timp de un an, întreprinzătorilor care optează pentru unul dintre pachetele de servicii ale băncii, disponibile pe bază de abonament lunar și create cu avantaje personalizate.

Exim Banca Românească a încheiat un parteneriat cu EasyBill

Pentru a permite micilor întreprinzători să acceseze o soluție completă pentru emiterea, livrarea și încasarea facturilor, Exim Banca Românească a încheiat un parteneriat cu EasyBill, una dintre principalele platforme online de facturare electronică și management al afacerilor din România.

În urma acestui parteneriat, antreprenorii beneficiază de:

-Zero costuri timp de un an pentru soluția de facturare,

-Emiterea unui număr nelimitat de facturi rapid, direct din platformă, fără a mai depinde de procese manuale sau documente fizice

-Soluție complet integrată cu ANAF e-Factura și metode moderne de plată,

-Integrare ușoară cu alte sisteme – posibilitatea de conectare cu aplicatii contabile sau ERP-uri flexibilizând fluxul de lucru și raportarea financiară,

-Securitate și suport dedicat.

La final de an, antreprenorul primește discount de 20%

La finalul primului an de utilizare a sistemului de facturare, clienții Exim Banca Românească pot opta pentru menținerea serviciului de facturare pentru un preț personalizat, cu 20% discount la tariful standard al pachetului de bază EasyBill.

Clienții băncii care au achiziționat un pachet de servicii anterior încheierii parteneriatului cu EasyBill pot solicita de asemenea activarea acestui beneficiu.

Cum arată oferta dedicată microîntreprinderilor

Oferta Exim Banca Românească dedicată microîntreprinderilor include pachete de cont curent în lei și/sau valută, card de debit și Internet/Mobile Banking, disponibile pe bază de abonament lunar, cu beneficii personalizate. Abonamentele sunt disponibile în mai multe variante, cu prețuri care pornesc de la 25 lei/lună.

Pentru susținerea activității companiilor nou-înființate, banca oferă Pachetul Start-Up, cu servicii integrate, fără costuri în primul an de utilizare. Un avantaj major al Pachetului Start-Up îl reprezintă accesibilitatea extinsă: acesta poate fi obținut de companiile aflate în primii doi ani de activitate, oferind astfel mai multă flexibilitate și timp pentru consolidarea afacerii.

Banca oferă credite fără comision de acordare

În plus, până la 30 aprilie 2026, întreprinzătorii pot obține credite fără comision de acordare, diminuându-și astfel cheltuielile aferente accesării finanțării. Oferta cu costuri reduse este disponibilă pentru: Creditul pentru capital de lucru, Creditul pentru investiții imobiliare sau mobiliare și Creditul de tip overdraft.