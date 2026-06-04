Tinerii din ziua de azi, susținuți de BCR pe scena FOMO. 12 echipe în finala ZBOR x FOMO, unde o platformă turistică din Craiova a câștigat competiția

Tinerii din România au încredere în ei, dar încă ezită să își expună ideile în fața celorlalți. Pe acest paradox încearcă să construiască BCR prin ecosistemul ZBOR: spații, comunități și contexte reale în care ideile să iasă din online și să ajungă pe scenă. Și pentru că BCR susține noua generație de antreprenori, banca a fost prezentă și in acest an la festivalul FOMO. 12 echipe din toată țara și-au prezentat proiectele de business, iar marele premiu a mers către o platformă de experiențe turistice dezvoltată la Craiova.

12 echipe în finala ZBOR x FOMO, unde o platformă turistică din Craiova a câștigat competiția

12 echipe din huburile ZBOR din toată țară au urcat pe scena finalei Pitching Day ZBOR x FOMO, o competiție pentru cei care au curajul să își susțină ideile în public.

Finala competiției a adus împreună tineri din Craiova, Baia Mare, Ploiești, București, Brașov, Cluj, Constanța, Iași, Târgu Jiu, Timișoara și Vaslui, care și-au prezentat ideile de business în fața unui juriu format din antreprenori, profesioniști și reprezentanți ai ecosistemului de business. Proiectele câștigătoare au fost premiate cu 1.000, 500 și 300 de euro.

57% dintre tineri spun că le este greu să vorbească în public

Mai mult decât o competiție, Pitching Day ZBOR x FOMO a fost despre o generație care are idei, dar care are nevoie de contexte reale pentru a-și găsi vocea.

Potrivit studiului național realizat de BCR în 2025 alături de Cult Market Research despre tinerii din România, 61% dintre tineri spun că au încredere în ei înșiși, însă aproape la fel de mulți, 57%, recunosc că se blochează atunci când trebuie să vorbească în public sau să își susțină ideile în fața altora.

Datele arată un paradox al noii generații: încrederea există la nivel interior, însă expunerea, teama de judecată și presiunea socială rămân provocări reale. Într-o lume în care online-ul vine adesea cu comparație și validare superficială, tinerii caută tot mai mult spații reale în care să fie ascultați, acceptați și încurajați să vorbească despre ideile lor.

ZBOR, una dintre cele mai mari infrastructuri dedicate noii generații din România

Prin ZBOR, ecosistemul creat de BCR cu și pentru tineri, aceste nevoi sunt adresate direct, construind una dintre cele mai mari infrastructuri dedicate noii generații din România: 12 huburi cu acces gratuit, unde educația financiară, antreprenoriatul, dezvoltarea personală, tehnologia și creativitatea se întâlnesc în experiențe de comunitate gândite împreună cu tinerii. Pitching Day ZBOR x FOMO este unul dintre exemplele concrete prin care ZBOR transformă încrederea dintr-un concept într-o experiență reală: o scenă pe care tinerii pot să își prezinte ideile, să primească feedback, să învețe să vorbească în fața oamenilor și să descopere că vocea lor contează.

Nicoleta Deliu-Pașol: Pitching Day a fost despre începutul în antreprenoriat, dar și despre curajul de a ieși în față și de a spune: uite ideea mea!

„Tinerii din ziua de azi au idei, energie și dorința de a construi, dar uneori au nevoie de ceva foarte simplu și foarte important: un context real în care să simtă că vocea lor contează. Prin ZBOR, încercăm să construim exact aceste spații în care tinerii să poată vorbi liber despre ceea ce își imaginează pentru viitor, să testeze idei, să primească feedback și să capete încredere în propriul potențial. Pitching Day a fost despre începutul în antreprenoriat, dar și despre curajul de a ieși în față și de a spune: uite ideea mea!.”, declară Nicoleta Deliu-Pașol, Director de Comunicare și CSR, BCR.

Tudor Ogner: Pitching Day x FOMO a fost despre încredere, expunere și despre acel moment în care un tânăr își dă seama că ideea lui merită ascultată

„La ZBOR, vedem în fiecare zi cât de multe idei bune au tinerii și cât de mult contează să existe contexte reale în care să aibă curajul să le spună cu voce tare. În hub-urile din toată țara descoperim constant tineri ambițioși, creativi și extrem de implicați, ale căror idei răspund unor nevoi reale și au potențialul de a schimba România în bine. Pitching Day x FOMO a fost despre încredere, expunere și despre acel moment în care un tânăr își dă seama că ideea lui merită ascultată. Pentru mulți dintre participanți, scena aceasta a fost primul pas real către a construi ceva al lor.”

Tudor Ogner, coordonator program ZBOR România

De la idei curajoase la proiecte cu potențial real de business

Premiul I, în valoare de 1.000 euro, a fost câștigat de Laurențiu Andrei Ilinca și Andreas Dirment, din Craiova, pentru Experium, o platformă online dedicată experiențelor turistice și de agrement din România.

„Pentru noi, experiența asta a însemnat mai mult decât un pitch. Construim Experium cu convingerea că experiențele au puterea de a conecta oamenii mai profund decât orice produs. Iar faptul că această viziune a rezonat cu antreprenori și mentori ne-a confirmat că suntem pe drumul potrivit.”, a spus Laurențiu Andrei Ilinca și Andreas Dirment, câștigători Pitching Day ZBOR x FOMO.

Premiul II, în valoare de 500 euro, a revenit echipei formate din Szabo Ilinca-Teodora și Dinea Andrei-Alexandru, din Baia Mare, pentru Tabla9, o tablă culisantă inteligentă pentru școli, care modernizează experiența de învățare și optimizează integrarea tehnologiei în sălile de clasă.

„Cred că cel mai important lucru pentru un tânăr este să simtă că ideile lui sunt luate în serios. Pentru noi, Pitching Day a fost despre emoții, feedback real și sentimentul că facem parte dintr-o comunitate care chiar susține inițiativa și creativitatea.”, afirmă Szabo Ilinca-Teodora și Dinea Andrei-Alexandru, câștigători Pitching Day ZBOR x FOMO.

Premiul III, acordat ex aequo și în valoare de 300 euro, a mers către două proiecte: Planck, creat de Miturca Sebastian-Valentin din Ploiești, o platformă educațională pentru liceeni care combină trasee de învățare structurate, AI și sute de exerciții interactive pentru discipline precum Fizică, Matematică și Informatică și JobRun, dezvoltat de Stan Maria și Costin Ostafe din București, o platformă de recrutare gamificată care transformă procesul tradițional de angajare într-o experiență bazată pe provocări practice și abilități reale.

„Cred că generația noastră are nevoie de mai multe contexte în care să poată încerca, greși și vorbi despre ideile ei fără frica de a fi judecată. Competiția asta ne-a arătat că antreprenoriatul poate începe și cu o conversație sinceră și cu oameni care aleg să creadă în tine.”

Stan Maria și Costin Ostafe, câștigători Pitching Day ZBOR x FOMO

„Când ai curajul să vorbești despre ceea ce crezi, începi deja să schimbi ceva – în tine, dar și în jurul tău. Pentru mine, a fost începutul unei povești în care aleg să cred mai mult, să risc mai mult și să nu renunț la ideile care mă reprezintă.”, a declarat Miturca Sebastian-Valentin, câștigător Pitching Day ZBOR x FOMO.

În finala competiției au mai participat tineri din Brașov (Bogdan Denise), Cluj (Slavu Vlad, Bogdan Cioba), Constanța (Tănase Andrei-Valentin, Corcodel Valentina-Gabriela), Iași (Sfîrnăciuc Denis), Târgu Jiu (Tănasie Ștefania), Timișoara (Șelaru Denisa-Andreea), Vaslui (Denis Chirițescu) și București (Hoinaru Damian).

„Prin inițiative precum ZBOR și Pitching Day x FOMO, BCR continuă să investească în construirea unei generații care nu doar visează la viitor, ci are și curajul să îl prezinte în fața lumii”, se mai arată într-un comunicat de presă.

Despre ZBOR

ZBOR este un ecosistem creat de BCR care pune la dispoziția tinerilor huburi fizice, o platformă digitală și resurse pentru dezvoltare personală și profesională.

ZBOR înseamnă și un nou tip de spațiu în România – acel loc dintre școală și acasă unde tinerii se simt în siguranță, liberi să colaboreze, să învețe unii de la alții și să își exprime ideile.

În prezent, rețeaua ZBOR numără 12 huburi în mai multe orașe din țară (București, Craiova, Târgu Jiu, Vaslui, Cluj, Baia Mare, Timișoara, Brașov, Constanța, Iași și Ploiești), în care BCR a investit peste 5 milioane euro. Huburile au fost create împreună cu tinerii și poartă în ele valori simple, dar esențiale: acceptare, bunătate, libertate și interacțiune autentică.

Citeste si