Raiffeisen Bank lansează „Adaugă bani”, noua funcționalitate din Smart Mobile care îți aduce toți banii într-un singur loc. Mihail Ion: ”Facem încă un pas concret în direcția simplificării experienței de banking”

Bankingul devine mai simplu atunci când nu mai trebuie să te gândești unde îți sunt banii. Raiffeisen Bank lansează „Adaugă bani” („Add Money”), o nouă funcționalitate disponibilă în aplicația Smart Mobile, care permite clienților să își alimenteze contul curent în lei deschis la Raiffeisen direct din conturile lor deținute la alte bănci, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Noua opțiune răspunde unei nevoi tot mai frecvente: gestionarea banilor din mai multe conturi, deschise la bănci diferite. Cu „Adaugă bani”, transferul devine simplu, rapid și intuitiv — direct din aplicație, în câteva secunde — astfel încât banii să fie acolo unde contează cel mai mult și unde pot genera mai multe beneficii. Funcționalitatea este disponibilă în prezent pentru transferuri din conturi deschise la Banca Transilvania, BCR, UniCredit, ING și Revolut.

Fluxul este simplu: clientul accesează opțiunea „Adaugă bani” din Smart Mobile, selectează banca din care dorește să transfere și suma dorită, apoi autorizează plata în aplicația sau platforma respectivei bănci. După confirmare, suma este transferată în contul Raiffeisen și devine vizibilă în sold și în istoricul tranzacțiilor.

„Prin lansarea funcționalității «Adaugă bani», facem încă un pas concret în direcția simplificării experienței de banking. Clienții își pot aduce acum, ușor și rapid, banii din alte bănci într-un singur loc, unde beneficiază de control, vizibilitate și avantaje suplimentare. Este o soluție care ne susține strategia și promisiunea de a oferi clienților mai multă valoare din modul în care își gestionează finanțele”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Noua funcționalitate contribuie la o experiență de banking și mai eficientă: cu cât clienții își concentrează mai mult veniturile în contul Raiffeisen, cu atât beneficiază de avantaje suplimentare, de la comisioane zero la dobânzi mai bune și oferte personalizate. Pe scurt, banii lor o duc mai bine atunci când sunt gestionați simplu, într-un singur loc.

În același timp, Raiffeisen continuă să dezvolte funcționalități care oferă mai mult control asupra finanțelor de zi cu zi. Recent, Raiffeisen Bank a lansat în Smart Mobile și opțiunea „Administrează plățile recurente”, care le permite clienților să vadă și să controleze toate abonamentele și plățile automate dintr-un singur loc, putând să le oprească sau să le ajusteze rapid. Vizibilitatea acestor cheltuieli poate face o diferență semnificativă în timp: chiar și sumele mici economisite lunar și redirecționate inteligent pot genera câștiguri relevante pe termen lung.

„Adaugă bani” este disponibilă în aplicația Smart Mobile și se alătură celorlalte funcționalități care transformă aplicația într-un instrument complet de administrare a banilor: plăți rapide, vizibilitate asupra cheltuielilor, acces facil la produse și oferte relevante.