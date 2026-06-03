Studiu: BT conduce în preferințele Generației Z. De ce tinerii pun Banca Transilvania pe primul loc

Generația Z nu mai alege banca doar după comisioane sau apropierea unei sucursale. Contează experiența digitală, încrederea, comunicarea și sentimentul că brandul „vorbește aceeași limbă”. În acest context, un studiu realizat de Quantix pentru Banca Transilvania arată că BT este banca preferată a tinerilor între 16 și 30 de ani din mediul urban și rămâne prima opțiune inclusiv pentru contul principal , cel în care își primesc și își gestionează banii.

Ce arată studiul: BT conduce în preferințele Generației Z



Datele cercetării indică faptul că Banca Transilvania continuă să fie banca cu cea mai puternică prezență în rândul tinerilor.

•Brandul favorit la categoria bănci. „BT se menține lider în preferințele tinerilor, cu peste 30%.”

•Cea mai mare tracțiune emoțională și funcțională. „Banca Transilvania conduce în top-of-mind, atingând nivelul de 34%” și „Se menține pe prima poziție și pe indicatorul de bancă principală (33%)”.

•Cea mai mare încredere în rândul tinerilor. BT are cea mai ridicată rată de conversie din bancă utilizată în bancă principală, de 73%. „Cifra ne arată încrederea reală pe care tinerii o acordă băncii, dincolo de notorietate.”

•Banca românească preferată. „Banca Transilvania a continuat să aibă cea mai puternică asociere cu atributul românesc. Generația aceasta redescoperă produsele locale, iar BT este simbolul brandului românesc.”

•Angajatorul preferat al tinerilor în banking. „16% dintre tineri aleg Banca Transilvania, unde văd oportunități de dezvoltare profesională.”

•Atribute de imagine. BT este percepută ca bancă românească, profesionistă, cu reputație pozitivă, de încredere și prietenoasă.

•Atributele funcționale. Tinerii asociază Banca Transilvania cu expertiza, comunicarea clară și accesibilă, implicarea în sport, susținerea unor evenimente pentru tineri și a unor programe de educație.

Generația Z: bani, stres și nevoia de educație financiară

Dincolo de clasamentul băncilor, studiul oferă și o fotografie interesantă a generației care va defini consumul financiar în următorul deceniu.

Studiul arată inclusiv că educația financiară este o prioritate pentru tineri:

•9% dintre ei susțin că tinerii se pricep la gestionarea banilor

•34% afirmă că se pricep puțin sau foarte puțin la gestionarea banilor

Cele mai mari îngrijorări pe care le au tinerii pentru următorii 3 – 5 ani:

•creșterea prețurilor

•creșterea nivelului de stres

•lipsa pregătirii practice în școală – percepția că sistemul educațional nu îi pregătește suficient pentru viața reală

Pentru Generația Z, succesul în viață este definit printr-un mix de valori personale și obiective concrete:

•familie armonioasă

•realizare/stabilitate financiară

•afecțiune, dragoste

În viața de zi cu zi, tinerii se regăsesc cel mai des în activități simple:

•ascultarea muzicii

•cumpărături în supermarketuri

•ieșiri cu prietenii

Banca Transilvania, 1,1 milioane de clienți din Generația Z

Banca Transilvania a devenit un reper pentru tineri datorită soluțiilor de banking digital, campaniilor comerciale, programelor de educație financiară și prin prezența constantă în mediile în care Generația Z își petrece timpul: în campusuri și școli, la festivaluri și târguri de joburi, în proiecte de dezvoltare personală și de inițiative sociale, precum și în social media.

Preferința pentru BT exprimată în studiu se confirmă și în viața reală: banca are 1,1 milioane de clienți cu vârste de până în 30 de ani. În ultimii ani, BT și-a crescut cota de piață pe acest segment cu 5 puncte procentuale, consolidându-și poziția de lider în rândul Generației Z.

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