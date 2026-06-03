Mutare la vârful BT: Cosmin Călin a fost promovat Director General Adjunct Large Corporate la Banca Transilvania

Cosmin Călin a fost numit Director General Adjunct Large Corporate, Finanțări Structurate și Factoring la Banca Transilvania. Cu o experiență de peste 25 de ani în banking, contribuie la dezvoltarea unuia dintre cele mai importante segmente de business a băncii.

Cosmin Călin a fost Director Executiv Senior Companii Mari

Începând cu anul 2018, Cosmin Călin a fost Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring tot la Banca Transilvania. Anterior, a lucrat timp de 13 ani la Banca Românească, Bancpost şi EFG Bank. Experiența sa acoperă arii precum finanțări corporate și managementul riscului.

Cosmin Călin este membru al Consiliului de Administrație BT Pensii

Cosmin Călin este, de asemenea, membru al Consiliului de Administrație BT Pensii, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania.

În primul trimestru al anului, portfoliul BT de credite brute Large Corporate a ajuns la 36,6 miliarde de lei, cu o creștere de 1,8% față de decembrie 2025, iar resursele atrase au crescut cu 24%.