Românii au câștigat aproape 18 miliarde de euro din Pilonul 2. Cum au ajuns pensiile private la 228 miliarde de lei în 18 ani

După 18 ani de funcționare, Pilonul 2 de pensii private a devenit unul dintre cele mai mari mecanisme de economisire din România. Din contribuții totale de 141,8 miliarde de lei, fondurile au ajuns să administreze active de 228 miliarde de lei și au generat un câștig net de 93,4 miliarde de lei, echivalentul a aproape 18 miliarde de euro, în beneficiul a 8,5 milioane de români.

Aproape 18 miliarde de euro în plus față de contribuțiile românilor

Datele prezentate de APAPR arată dimensiunea pe care a ajuns să o aibă sistemul pensiilor private obligatorii.

În perioada 20 mai 2008 – 22 mai 2026:

contribuțiile brute virate au fost de 141,8 miliarde lei;

fondurile administrează active nete de 228 miliarde lei;

au fost deja efectuate plăți de aproximativ 7,2 miliarde lei către 335.000 de beneficiari și moștenitori.

Diferența dintre contribuțiile încasate și valoarea activelor plus plățile efectuate reprezintă câștigul net obținut pentru participanți: 93,4 miliarde lei.

Cu alte cuvinte, sistemul nu doar a păstrat contribuțiile, ci le-a multiplicat prin investiții.

Randamente peste inflație timp de aproape două decenii

Unul dintre cele mai importante argumente aduse de industrie este performanța în termeni reali.

Randamentul mediu anual al fondurilor de Pilon 2 a fost de 8,6% pe an în cei 18 ani de funcționare, peste inflația medie anuală estimată la aproximativ 4,8%.

Acest lucru înseamnă că, pe termen lung, economiile participanților au crescut mai rapid decât ritmul de erodare al puterii de cumpărare.

60.000 de lei în contul pensiei Pilon 2

Potrivit calculelor APAPR, un român care a contribuit constant încă de la lansarea sistemului și a avut venit apropiat de salariul mediu are astăzi în cont peste 60.000 de lei.

Mai mult, peste 1 milion de participanți au acumulat deja peste acest prag, iar aproximativ 360.000 au depășit 100.000 de lei în conturile personale.

Pilonul 2 a devenit unul dintre cei mai mari investitori din economia României

Astăzi, activele Pilonului 2 reprezintă aproximativ 11% din PIB-ul României.

Circa 95% din bani sunt investiți în România:

– aproximativ două treimi în titluri de stat;

– peste un sfert în companii listate la Bursa de Valori București.

Prin această structură, fondurile finanțează atât statul român, cât și companiile locale și contribuie la dezvoltarea pieței de capital.

2026 a adus un nou salt al conturilor

Deși piețele au trecut prin episoade de volatilitate generate de tensiunile geopolitice și incertitudinea economică, fondurile de Pilon 2 au continuat să crească.

De la începutul anului și până la 22 mai 2026, randamentele fondurilor s-au situat între 7% și 10%, ceea ce s-a tradus printr-un câștig suplimentar de 18,1 miliarde de lei pentru participanți.

Potrivit industriei, valoarea actuală a conturilor este deja cu cel puțin 10% peste nivelul comunicat participanților în scrisorile anuale aferente anului 2025.

După 18 ani, Pilonul 2 nu mai este doar o componentă a sistemului de pensii, ci unul dintre cele mai importante mecanisme de acumulare de capital din economia României și al doilea cel mai valoros activ financiar al populației după depozitele bancare, arata datele publicate de APAPR.