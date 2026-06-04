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BT Direct, parte a Grupului Banca Transilvania, oferă soluții de finanțare 100% online pentru pacienții Enayati Hospital. Nicoleta Bott: ”Prin cele 400 de parteneriate cu clinici și furnizori de servicii medicale din România contribuim la creșterea accesului la servicii medicale de calitate”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

BT Direct și Enayati Hospital (București) anunță un parteneriat prin care pacienții pot accesa, 100% online, până la 100.000 de lei pentru orice serviciu medical în cadrul spitalului, se arată într-un comunicat de presă remis de Banca Transilvania.

Cele două companii facilitează accesul la internare și îngrijire medicală specializată – recuperare, neurologie, geriatrie, medicină internă și îngrijiri paliative, oferind pacienților predictibilitate, rapiditate și acces imediat la soluțiile medicale de care au nevoie. Astfel, timpul dintre decizia medicală și accesul la tratament este redus semnificativ.

Detalii despre soluția de finanțare BT Direct:
• Perioada împrumutului: între 6 și 60 de luni
• Răspuns la cererea de credit în aproximativ 10 minute, online
• Dobândă anuală fixă de 19,9% pentru sume de peste 20.000 de lei

„Cu fiecare nouă colaborare, BT Direct își consolidează rolul de finanțator în domeniul sănătății. Prin cele 400 de parteneriate cu clinici și furnizori de servicii medicale din România, contribuim la creșterea accesului la servicii medicale de calitate, la dezvoltarea unui ecosistem medical privat modern și digital”, declară Nicoleta Bott, CEO BT Direct.

„La Enayati Hospital, credem că accesul la îngrijire medicală de calitate nu ar trebui să fie condiționat de constrângeri financiare. Parteneriatul cu BT Direct le oferă pacienților noștri posibilitatea de a se concentra pe ceea ce contează cu adevărat – sănătatea lor -fără stresul costurilor imediate. Este un pas firesc pentru un spital care pune omul în centrul fiecărei decizii”, afirmă Dr. Wargha Enayati, Președinte Executiv Enayati Medical City.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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