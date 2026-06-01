Stiri de top

De Ziua Copilului, CEC Bank mizează pe educația financiară și lansează Smart Junior: cont, card, toate sub control parental. Mugurel Podaru: Tinerii pot învăța, pas cu pas, ce înseamnă gestionarea responsabilă a banilor și utilizarea instrumentelor bancare

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

De Ziua Copilului, CEC Bank aduce în prim-plan educația financiară și lansează Smart Junior, un pachet bancar digital destinat copiilor și adolescenților cu vârste între 10 și 18 ani neîmpliniți. Soluția include cont curent, card și aplicație mobilă dedicată și permite părinților să păstreze controlul asupra utilizării serviciilor bancare.

Contents
CEC Bank lansează Pachetul Smart Junior Mugurel Podaru: Tinerii pot învăța, pas cu pas, ce înseamnă gestionarea responsabilă a banilor și utilizarea instrumentelor bancareControl parental și zero comision lunarCe include Pachetul Smart Junior

CEC Bank lansează Pachetul Smart Junior

CEC Bank continuă dezvoltarea soluțiilor digitale dedicate noii generații și oferă Pachetul Smart Junior, o soluție completă de cont, card și aplicație bancară pentru copii și adolescenți.

Produsul este destinat copiilor cu vârste între 10 și 18 ani neîmpliniți și poate fi deschis exclusiv online. Procesul se face prin identificare video și semnare electronică, în prezența părintelui sau a tutorelui legal.

Pachetul include un cont curent în lei, card de debit Visa Multicurrency Junior și acces la aplicația de Mobile Banking CEC app Junior. Prin această aplicație, copilul poate învăța să își gestioneze banii într-un mediu digital adaptat vârstei.

Mugurel Podaru: Tinerii pot învăța, pas cu pas, ce înseamnă gestionarea responsabilă a banilor și utilizarea instrumentelor bancare

„Educația financiară începe astăzi tot mai devreme, iar copiii și adolescenții sunt deja familiarizați cu tehnologia și cu instrumentele digitale. Prin Pachetul Smart Junior, tinerii beneficiază de o aplicație de Mobile Banking adaptată vârstei, prin care pot învăța, pas cu pas, ce înseamnă gestionarea responsabilă a banilor și utilizarea instrumentelor bancare, în timp ce părinții păstrează controlul și vizibilitatea asupra operațiunilor. Este o soluție modernă, simplă și adaptată stilului de viață digital al noilor generații”, a declarat Mugurel Podaru, director al Direcției Operațiuni la Distanță din cadrul CEC Bank.

Control parental și zero comision lunar

Potrivit datelor oferite de bancă, părinții pot seta limite de tranzacționare, pot monitoriza activitatea contului și pot accesa informațiile despre contul copilului prin propria aplicație CEC app.

Pachetul Smart Junior are zero comision lunar de administrare până la împlinirea vârstei de 18 ani. În plus, încasările în lei, intrabancare și interbancare, sunt fără comision, precizează CEC Bank.

Copilul poate folosi cardul pentru plăți la comercianți și pentru retrageri de numerar de la ATM-uri, în România și în Uniunea Europeană, în limitele stabilite de părinte.

Ce include Pachetul Smart Junior

Pachetul oferă cont curent în lei, card de debit Visa Multicurrency Junior, aplicație CEC app Junior, zero comisioane la încasările în lei, plăți gratuite la comercianți și retrageri gratuite de numerar la orice ATM CEC Bank.

La alte ATM-uri din România și Uniunea Europeană, retragerile sunt gratuite în limita a 1.000 de lei, conform condițiilor anunțate de bancă.

Pachetul include și posibilitatea constituirii unui depozit pentru copii, deschis de părinți pe numele copilului, cu bonus la dobândă.

You Might Also Like

Topul creditării în România în 2025: Banca Transilvania se desprinde clar în poziția de lider, BCR își apără locul a doilea, UniCredit Bank schimbă jocul după preluarea Alpha Bank și urcă direct pe podium, iar CEC Bank raportează a performanță negativă

ING Bank România o numește pe Tuğçe Bora Kiliç în rolul de Chief Operations Officer, după ce Maria Cristina Matei a fost numită numită CoE Lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs Global

Show total! BCR vrea să imprime educației financiare energia majoretelor. Sergiu Manea: „Putem schimba o țară și putem ridica România de pe ultimul loc în Europa la cunoștințe financiare”

Schimbare la conducerea Intesa Sanpaolo Bank România: CEO-ul Alessio Cioni demisionează. Cine va prelua atribuțiile

Raiffeisen Bank și Keez lansează un parteneriat strategic pentru antreprenorii din comunitatea GatadeBusiness. Ionuț Pătrăhău: Împreună reușim să simplificăm viața de zi cu zi pentru o parte importantă a clienților noștri

TAGGED: , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Show total! BCR vrea să imprime educației financiare energia majoretelor. Sergiu Manea: „Putem schimba o țară și putem ridica România de pe ultimul loc în Europa la cunoștințe financiare”
Next Article ING Bank România o numește pe Tuğçe Bora Kiliç în rolul de Chief Operations Officer, după ce Maria Cristina Matei a fost numită numită CoE Lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs Global
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?