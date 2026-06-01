De Ziua Copilului, CEC Bank mizează pe educația financiară și lansează Smart Junior: cont, card, toate sub control parental. Mugurel Podaru: Tinerii pot învăța, pas cu pas, ce înseamnă gestionarea responsabilă a banilor și utilizarea instrumentelor bancare

De Ziua Copilului, CEC Bank aduce în prim-plan educația financiară și lansează Smart Junior, un pachet bancar digital destinat copiilor și adolescenților cu vârste între 10 și 18 ani neîmpliniți. Soluția include cont curent, card și aplicație mobilă dedicată și permite părinților să păstreze controlul asupra utilizării serviciilor bancare.

CEC Bank lansează Pachetul Smart Junior

CEC Bank continuă dezvoltarea soluțiilor digitale dedicate noii generații și oferă Pachetul Smart Junior, o soluție completă de cont, card și aplicație bancară pentru copii și adolescenți.

Produsul este destinat copiilor cu vârste între 10 și 18 ani neîmpliniți și poate fi deschis exclusiv online. Procesul se face prin identificare video și semnare electronică, în prezența părintelui sau a tutorelui legal.

Pachetul include un cont curent în lei, card de debit Visa Multicurrency Junior și acces la aplicația de Mobile Banking CEC app Junior. Prin această aplicație, copilul poate învăța să își gestioneze banii într-un mediu digital adaptat vârstei.

Mugurel Podaru: Tinerii pot învăța, pas cu pas, ce înseamnă gestionarea responsabilă a banilor și utilizarea instrumentelor bancare

„Educația financiară începe astăzi tot mai devreme, iar copiii și adolescenții sunt deja familiarizați cu tehnologia și cu instrumentele digitale. Prin Pachetul Smart Junior, tinerii beneficiază de o aplicație de Mobile Banking adaptată vârstei, prin care pot învăța, pas cu pas, ce înseamnă gestionarea responsabilă a banilor și utilizarea instrumentelor bancare, în timp ce părinții păstrează controlul și vizibilitatea asupra operațiunilor. Este o soluție modernă, simplă și adaptată stilului de viață digital al noilor generații”, a declarat Mugurel Podaru, director al Direcției Operațiuni la Distanță din cadrul CEC Bank.

Control parental și zero comision lunar

Potrivit datelor oferite de bancă, părinții pot seta limite de tranzacționare, pot monitoriza activitatea contului și pot accesa informațiile despre contul copilului prin propria aplicație CEC app.

Pachetul Smart Junior are zero comision lunar de administrare până la împlinirea vârstei de 18 ani. În plus, încasările în lei, intrabancare și interbancare, sunt fără comision, precizează CEC Bank.

Copilul poate folosi cardul pentru plăți la comercianți și pentru retrageri de numerar de la ATM-uri, în România și în Uniunea Europeană, în limitele stabilite de părinte.

Ce include Pachetul Smart Junior

Pachetul oferă cont curent în lei, card de debit Visa Multicurrency Junior, aplicație CEC app Junior, zero comisioane la încasările în lei, plăți gratuite la comercianți și retrageri gratuite de numerar la orice ATM CEC Bank.

La alte ATM-uri din România și Uniunea Europeană, retragerile sunt gratuite în limita a 1.000 de lei, conform condițiilor anunțate de bancă.

Pachetul include și posibilitatea constituirii unui depozit pentru copii, deschis de părinți pe numele copilului, cu bonus la dobândă.