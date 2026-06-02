ING Bank România o numește pe Tuğçe Bora Kiliç în rolul de Chief Operations Officer, după ce Maria Cristina Matei a fost numită numită CoE Lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs Global

ING Bank România anunță numirea lui Tuğçe Bora Kiliç în funcția de Chief Operations Officer (COO) și membru al Comitetului Executiv, începând cu 1 iunie 2026, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Tuğçe Bora Kiliç preia poziția de COO ING Bank România de la Maria Cristina Matei, care a deținut poziția în ultimii 12 ani, acum numită CoE Lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs Global.

Tuğçe Bora Kiliç se alătură ING Bank România după o experiență vastă în cadrul ING Bank Turcia, unde, din 2022, a ocupat funcția de COO, coordonând o serie de proiecte dedicate îmbunătățirii experienței clienților și accelerării transformării digitale. Ulterior, în rolul de Head of Private Individuals, a avut o contribuție semnificativă în implementarea strategiei de creștere, a consolidat poziția băncii pe segmentul digital și a susținut ambiția ING Turcia de a ocupa un loc în topul celor mai apreciate bănci digitale.

Înainte de a se alătura ING, a ocupat poziții de conducere la instituții globale, inclusiv la HSBC, unde a fost COO al HSBC Türkiye, precum și roluri în cadrul BNP Paribas, Société Générale și Accenture. Tuğçe Bora Kiliç este un lider recunoscut atât pentru capacitatea de a mobiliza echipele, cât și pentru rigoarea operațională.

Absolventă a Facultății de Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Koç din Istanbul și deținătoare a unei diplome postuniversitare în Strategii de Comunicare de la Universitatea Galatasaray din Turcia, Tuğçe Bora Kiliç a avut o carieră ascendentă în mai multe instituții bancare, înainte de a se alătura ING Bank în 2022.

Maria Cristina Matei, numită CoE lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs