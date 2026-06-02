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ING Bank România o numește pe Tuğçe Bora Kiliç în rolul de Chief Operations Officer, după ce Maria Cristina Matei a fost numită numită CoE Lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs Global

Cornel Dinu
Cornel Dinu

ING Bank România anunță numirea lui Tuğçe Bora Kiliç în funcția de Chief Operations Officer (COO) și membru al Comitetului Executiv, începând cu 1 iunie 2026, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Tuğçe Bora Kiliç preia poziția de COO ING Bank România de la Maria Cristina Matei, care a deținut poziția în ultimii 12 ani, acum numită CoE Lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs Global.

Tuğçe Bora Kiliç se alătură ING Bank România după o experiență vastă în cadrul ING Bank Turcia, unde, din 2022, a ocupat funcția de COO, coordonând o serie de proiecte dedicate îmbunătățirii experienței clienților și accelerării transformării digitale. Ulterior, în rolul de Head of Private Individuals, a avut o contribuție semnificativă în implementarea strategiei de creștere, a consolidat poziția băncii pe segmentul digital și a susținut ambiția ING Turcia de a ocupa un loc în topul celor mai apreciate bănci digitale.

Înainte de a se alătura ING, a ocupat poziții de conducere la instituții globale, inclusiv la HSBC, unde a fost COO al HSBC Türkiye, precum și roluri în cadrul BNP Paribas, Société Générale și Accenture. Tuğçe Bora Kiliç este un lider recunoscut atât pentru capacitatea de a mobiliza echipele, cât și pentru rigoarea operațională.

Absolventă a Facultății de Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Koç din Istanbul și deținătoare a unei diplome postuniversitare în Strategii de Comunicare de la Universitatea Galatasaray din Turcia, Tuğçe Bora Kiliç a avut o carieră ascendentă în mai multe instituții bancare, înainte de a se alătura ING Bank în 2022.

Maria Cristina Matei, numită CoE lead Data and Analytics în ING Hubs România și Chief Data Officer (CDO) pentru ING Hubs

Maria Cristina Matei, COO în cadrul ING Bank din 2014 până la predarea mandatului către Tuğçe Bora Kiliç, este unul dintre liderii cu cea mai îndelungată și consistentă contribuție în cadrul ING Bank România. Maria Cristina Matei va prelua un rol strategic la nivelul rețelei ING Hubs, în calitate de CoE Lead Data & Analytics și Chief Data Officer (CDO).

În rolul de Chief Operations Officer ING Bank România, Maria Cristina Matei a coordonat inițiative cu impact direct asupra eficienței operaționale, experienței clienților și modului de colaborare la nivel organizațional. Maria Cristina Matei a influențat în mod semnificativ evoluția băncii, fiind director de Retail chiar de la momentul primelor servicii pentru persoanele fizice, în 2006, și a insuflat organizației atenția la experiența clientului, apetitul pentru tehnologie și o cultură organizațională sănătoasă.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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