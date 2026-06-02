Topul creditării în România în 2025: Banca Transilvania se desprinde clar în poziția de lider, BCR își apără locul a doilea, UniCredit Bank schimbă jocul după preluarea Alpha Bank și urcă direct pe podium, iar CEC Bank raportează a performanță negativă

În banking, activele spun cât de mare este o bancă. Creditarea arată însă cât de mult apasă efectiv accelerația în economie. Iar dacă ne uităm la soldul creditelor la final de decembrie 2025, apare o imagine interesantă.

Liderii tradiționali, Banca Transilvania și BCR, și-au consolidat pozițiile, însă cea mai spectaculoasă mutare din clasament vine dintr-o altă direcție – UniCredit Bank, care a urcat agresiv și a intrat direct în liga grea după integrarea portofoliului Alpha Bank. În același timp, apare și un contrast care merită observat, CEC Bank rămâne una dintre cele mai mari bănci din România după active, dar în zona de creditare pierde clar teren în fața competitorilor privați.

Banca Transilvania, peste pragul psihologic de 100 miliarde de lei

Cu un sold al creditelor de 104 miliarde lei, Banca Transilvania joacă deja într-o categorie separată. Diferența față de locul al doilea depășește 31 miliarde lei, ceea ce arată nu doar dimensiunea grupului, ci și capacitatea de a transforma creșterea prin achiziții în creditare efectivă. După integrarea OTP Bank și expansiunea accelerată din ultimii ani, Banca Transilvania pare să fi trecut de etapa consolidării și să intre într-o fază de dominare structurală a pieței.

BCR rămâne principalul urmăritor, dar ecartul s-a mărit

Cu aproape 73 miliarde lei credite, BCR își păstrează poziția a doua și rămâne singura bancă ce încă poate fi comparată ca volum cu liderul. Totuși, diferența față de Banca Transilvania este deja foarte mare. În ultimii ani, BCR a continuat să crească organic și să își consolideze portofoliul, însă fără mutări transformatoare de tip M&A.

Marea surpriză: UniCredit Bank urcă pe podium și depășește toți rivalii

Aici apare probabil cea mai importantă poveste din clasament. UniCredit Bank a ajuns la 56,4 miliarde lei sold al creditelor și a urcat peste BRD, apropiindu-se de zona superioară a clasamentului.

Creșterea nu este întâmplătoare. Integrarea Alpha Bank a schimbat complet profilul instituției: mai multă masă critică, portofoliu extins și o prezență mult mai puternică pe segmentele de retail și corporate. În topurile recente după active, UniCredit a devenit deja unul dintre câștigătorii anului 2025, iar efectul începe să se vadă acum și în creditare.

Mesajul este important pentru piață: fuziunile nu schimbă doar clasamentele după bilanț, ci mută și centrul de greutate în competiția pentru finanțarea economiei.

BRD rezistă aproape la egalitate cu UniCredit Bank

Diferența dintre UniCredit Bank (56,4 miliarde de lei) și BRD (56,1 miliarde de lei) este simbolică, de doar 300 milioane de lei. Asta transformă practic locurile 3 și 4 într-o competiție deschisă.

BRD rămâne una dintre cele mai eficiente și profitabile instituții din sistem, însă presiunea competitivă crește: până recent, locul trei părea greu de contestat.

Raiffeisen Bank și ING Bank: două modele diferite, aproape același rezultat

Raiffeisen Bank (48,8 miliarde de lei) și ING Bank (circa 48 miliarde de lei) sunt aproape la egalitate. Diferența de sub un miliard de lei arată că cele două instituții au ajuns la volume similare prin strategii diferite. Raiffeisen Bank a adoptat varianta expunerii mai puternice pe corporate și IMM, în timp ce ING Bank s-a axat pe un model foarte eficient și orientat spre digital și retail.

Pentru ambele, următoarea miză pare să fie apropierea de pragul de 50 miliarde de lei. Favorizată va fi însă cu siguranță Raiffeisen Bank, după mutarea anunțată în acest an, respectiv preluarea Garanti BBVA. Această tranzacție va ajuta Raiffeisen Bank să vizeze mai mult decât poziția a 5-a a clasamentului creditării.

Paradoxul CEC Bank: locul 3 după active, dar ultimul dintre marii finanțatori

Poate cea mai interesantă concluzie din clasament este legată de CEC Bank. Banca de stat rămâne între cele mai mari instituții după active (poziția a treia), însă, la creditare, soldul de 33,3 miliarde de lei o plasează la mare distanță de lideri. Diferența față de Banca Transilvania depășește 70 miliarde de lei, iar ecartul față de BCR este de aproape 40 miliarde de lei.

Interesant este că CEC Bank a marcat în 2025 și o performanță negativă, fiind singurul finanțator care a înregistrat o contracție a soldului împrumuturilor. Banca de stat a raportat la 31 decembrie 2025 o reducere abruptă de peste 10% a portofoliului de credite față de finalul anului 2024, de la 37,1 miliarde de lei la 33,3 miliarde de lei.

Asta sugerează un model de dezvoltare diferit: creștere bazată mai mult pe acumularea de resurse și bilanț decât pe transformarea lor în credit nou la aceeași intensitate ca marile bănci comerciale private.

Ce spune, de fapt, acest top

Dacă în urmă cu câțiva ani lupta era despre active și cote de piață, în 2025 apare o nouă realitate: creditarea începe să redeseneze ierarhiile.

Banca Transilvania se desprinde clar. BCR își apără poziția. UniCredit Bank produce cea mai puternică mutare strategică a ultimilor ani prin absorbția Alpha Bank. Iar CEC Bank transmite un semnal interesant: mărimea bilanțului nu înseamnă automat și forță de creditare.

Pentru 2026, întrebarea nu mai este cine conduce. Întrebarea devine cine va reuși să transforme consolidarea din sistem în creștere reală a creditării.