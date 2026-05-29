Show total! BCR vrea să imprime educației financiare energia majoretelor. Sergiu Manea: „Putem schimba o țară și putem ridica România de pe ultimul loc în Europa la cunoștințe financiare”

Banca Comercială Română (BCR) a lansat vineri, la sediul The Bridge din București, „Naționala de Educație Financiară”, o nouă inițiativă prin care își propune creșterea nivelului de cunoștințe financiare în România și urcarea unei poziții în clasamentul european, cu o țintă concretă măsurată prin Flash Eurobarometrul din 2027.

BCR a lansat oficial „Naționala de Educație Financiară”

Urale, muzică antrenantă și atmosfera unui meci american de baschet au deschis vineri evenimentul prin care BCR a lansat oficial „Naționala de Educație Financiară”. În curtea sediului The Bridge, patru majorete au dat tonul unei prezentări neobișnuite pentru industria bancară, pregătind intrarea în scenă a echipei de educație financiară a băncii. Sunt oamenii care, prin programele Școala de Bani și Financial Coach, au contribuit la educarea a aproape 3 milioane de români și care își propun acum un nou obiectiv: scoaterea României de pe ultimul loc în Europa la capitolul cunoștințe financiare.

Echipa BCR de antrenori-jucători de educație financiară

În discursul său, Sergiu Manea, CEO BCR, a vorbit despre contextul actual și despre importanța educației financiare într-o perioadă marcată de multiple provocări economice și sociale.

De ce ne ocupăm de educația financiară?

„Ne aflăm într-un moment destul de paradoxal, în care probabil că educația financiară teoretic ar trebui să fie ultima pe listă. Avem nevoie să ne educăm civic, politic, militar, economic în sens larg. Oare de ce ne ocupăm de educația financiară? Pentru că exact în momentele de tensiune trebuie să împingem educația și capacitatea noastră de a înțelege consecințele deciziilor pe care le luăm”, a declarat Sergiu Manea.

Sergiu Manea a ținut un discurs mobilizator pentru Naționala de Educație Financiară

Acesta a subliniat că una dintre cele mai importante decizii pe care oamenii le iau este cea legată de propriii bani. Și prin educație financiară trebuie să ne răspundem la întrebări importante, de bază.

„Cum se fac banii, cum se păstrează, ce înseamnă inflația, ce înseamnă investiția, ce înseamnă o escrocherie financiară, toate acestea fac parte din educația financiară”, a spus CEO-ul BCR.

Aproape 3 milioane de români au trecut prin programele BCR

Potrivit datelor prezentate de bancă, peste un milion de persoane au participat la programele Școala de Bani, iar alte două milioane au fost atinse prin platforma Financial Coach.

Două treimi și-au schimbat comportamentul financiar

Mai mult, rezultatele măsurate arată schimbări concrete de comportament financiar, a punctat șeful BCR. Acesta spune că „din cei aproape 3 milioane de oameni pe care i-am atins prin Școala de Bani și Financial Coach, cel puțin două treimi și-au schimbat comportamentul financiar. Și-au creat un fond pentru situații de urgență, au început să investească sau au decis să privească diferit propriul credit”.

România rămâne pe ultimul loc în Europa la educație financiară

În ciuda progreselor, România continuă să ocupe ultimele poziții în clasamentele europene privind nivelul cunoștințelor financiare, iar Sergiu Manea a apelat la aceste date pentru a înțelege mai bine unde suntem și cum putem crește.

„România este constant și continuu pe ultimul loc din punctul de vedere al cunoștințelor financiare. Dacă accesul la servicii bancare este relativ bun și conectivitatea digitală este ridicată, preferința pentru produse care construiesc o viață financiară echilibrată începe abia acum să conteze”, a afirmat șeful BCR.

BCR prin vocea lui Sergiu Manea a anunțat și lansat noul obiectiv ambițios pentru următorii ani. „Ne vom propune ca următorul Eurobarometru să ne găsească pe un loc mai bun decât ultimul. Este urgent. Este foarte urgent”, a transmis Sergiu Manea.

Apel către angajații BCR: „Putem schimba o țară”

Poate cel mai puternic mesaj a fost cel către agajații BCR. Manea a făcut un apel către angajații și i-a încurajat să devină ambasadori ai educației financiare. CEO-ul BCR le-a cerut colegilor să devină „jucători-antrenori” și să discute despre educația financiară în comunitățile lor, indiferent dacă este vorba despre familie, vecini, școli sau prieteni.

„Ce aștept de la fiecare dintre voi? Aștept să deveniți jucător antrenor, nu numai cei din Scoala de Bani, care sunt o sursă de inspirație pentru fiecare dintre noi, pentru mine, de asemenea, dar fiecare coleg din Banca Comercială Română mă aștept să treacă prin cele 12 întrebări de pe www.bcr.ro să înțeleagă dacă știe răspunsurile sau nu știe răspunsurile, chiar dacă le știe să treacă prin elementele de educație din școala de bani.ro și, cel mai important – odată ce închide primele 2 acte, primele 2 capitole să se transforme în jucători antrenori. Ce înseamnă jucători, antrenori? Fiecare om pe care îl întâlniți – că e la școala, grădinița copiilor voștri, că e vecinul de bloc, că e cineva cu care vă întâlniți la gunoi, la alimentară, în bancă, oriunde – vorbiții despre despre Eurobarometru, vorbiții despre întrebări, vorbiții despre resursele de educație”, a fost indemnul sau.

„Vă veți întâlni cu 100 de oameni cel puțin în următoarea lună. Dacă din 100 de oameni veți converti măcar două treimi, așa cum ați făcut-o până acum, gândiți-vă la ce tip de impact vom putea crea în următoarele 6 luni? Putem schimba o țară. Și vom începe să facem asta ridicând România de pe ultimul loc în ceea ce privește cunoștințele financiare, pe un loc mai bun.”, a transmis celor prezenți Sergiu Manea.

Ce este Naționala de Educație Financiară

„Toate acestea trebuiau să aibă un nume. Numele este Naționala de Educație Financiară. Poate că nu vom merge la Mondiale, dar avem propriul nostru campionat și ne-am propus să îl câștigăm”, a concluzionat Sergiu Manea.

Cum putem urca România de ultimul loc în UE la educație financiară

Cel mai recent Flash Eurobarometer privind alfabetizarea financiară în Uniunea Europeană arată că România ocupă ultimul loc în UE la nivelul cunoștințelor financiare de bază. Concepte precum inflația, dobânda compusă, diversificarea investițiilor sau relația dintre risc și randament rămân dificil de înțeles pentru o mare parte dintre români.

În același timp, studiul evidențiază și un contrast important: 80% dintre români folosesc internet banking-ul, peste media europeană de 77%, iar 46% spun că au încredere în consultanții financiari, comparativ cu media UE de 38%. De asemenea, românii se situează mai bine decât alte state europene la capitolul comportament financiar, prin atenția, cel puțin aparentă, acordată economisirii și gestionării cheltuielilor.

Pentru BCR, concluzia este clară: problema nu este lipsa de interes pentru bani sau tehnologie, ci accesul insuficient la explicații clare și aplicate pentru concepte financiare pe care oamenii le întâlnesc zilnic.

România începe antrenamentul

Flash Eurobarometrul privind competențele financiare este publicat o dată la doi ani. Potrivit calendarului european, următoarea sondare a țărilor UE este planificată în semestrul al doilea al anului 2026 — intervalul iulie-decembrie.

În acest context, BCR și-a propus să concentreze eforturile Echipei Naționale de EduFin exact în această fereastră: atât campaniile de conștientizare și lansarea Naționalei, cât și antrenamentul românilor pe temele evaluate de Eurobarometru, înainte ca sondarea să aibă loc.

Demersul are, în prezent, trei obiective pe termen scurt și mediu

Constituirea și anunțarea Echipei Naționale de Educație Financiară, o echipă în care pot ”juca” toți românii. Naționala de EduFin nu va fi încă un program de educație financiară, ci o mobilizare națională în jurul unui obiectiv concret și verificabil: urcarea României o poziție în clasamentul european al competențelor financiare, reflectată în Flash Eurobarometrul din 2027. Punerea la dispoziție a unei platforme de antrenament financiar

Platforma include un quiz interactiv cu 12 întrebări inspirate din metodologia Eurobarometru, cu explicații pentru fiecare răspuns, și conținut educațional structurat, fiind disponibilă aici: https://www.bcr.ro/ro/campanii/echipa-nationala-edufin Apel către români să intre în lot. Echipa Națională de EduFin este deschisă oricui. Odată intrat în lot, fiecare participant poate deveni și jucător-antrenor: poate duce lecțiile financiare mai departe: în familie, la locul de muncă sau în comunitate, multiplicând impactul inițiativei și transformând educația financiară într-o mișcare națională reală.

Pe termen scurt, BCR își propune să crească accesul românilor la explicații simple și aplicate despre conceptele financiare evaluate în Eurobarometru. Pe termen mediu, obiectivul este urcarea unei poziții în clasamentul european al competențelor financiare, cu o primă țintă concretă măsurată prin Flash Eurobarometrul din 2027. Pe termen lung, BCR va dezvolta noi antrenamente de educație financiară în școli, universități, companii și comunități locale, astfel încât educația financiară să devină mai accesibilă și mai ușor de aplicat în viața de zi cu zi.