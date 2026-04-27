Noua Casă 2026: 500 milioane lei pentru o piață cu prețuri în creștere și oferte în scădere

Programul „Noua Casă” va continua și în 2026, cu un plafon de garantare de 500 milioane lei, potrivit unui proiect de act normativ publicat de Ministerul Finanțelor. Măsura vine într-un moment tensionat pentru piața imobiliară: oferta de locuințe este în scădere, prețurile au crescut cu peste 15%, iar accesul la finanțare rămâne dificil pentru o parte importantă a populației.



Decizia este justificată de autorități prin contextul actual al pieței imobiliare

Cererea pentru locuințe rămâne ridicată, în timp ce oferta este limitată. Astfel, accesul la proprietate devine mai dificil, mai ales pentru persoanele care nu îndeplinesc ușor condițiile standard cerute de bănci la acordarea unui credit ipotecar.



„Pentru anul 2026, se propune continuarea Programului «Noua Casă» cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei, având în vedere contextul actual al pieței imobiliare”, se arată în documentul citat de AGERPRES.

Ministerul Finanțelor: Noua Casă sprijină accesul la locuință într-o piață restrictivă

Potrivit proiectului, menținerea programului este susținută de mai mulți factori: cererea ridicată pentru locuințe, oferta limitată, dar și existența unor produse de creditare cu dobândă fixă și creșterea refinanțărilor.

Ministerul Finanțelor arată că programul are rolul de a susține accesul populației la achiziția unei locuințe, dar și de a contribui la stabilitatea pieței imobiliare.

Documentul vorbește despre un context tensionat în perioada trimestrul IV 2025 – trimestrul I 2026, marcat de o scădere a ofertei cu aproximativ 18%, creșteri ale prețurilor de peste 15%, presiuni fiscale și lipsa unei relaxări clare a condițiilor de finanțare.

INFO BankingNews. Conform datelor publicate de Eurostat, prețurile locuințelor din România au crescut cu 1,7% în T4 2025 față de trimestrul precedent și cu 6,7% față de perioada similară a anului trecut. Dacă ne raportăm la întreg anul 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 5,7%, fiind doua cea mai mică creștere din regiune după Polonia care a înregistrat o creștere de 4,9%. În Ungaria prețurile locuințelor au crescut cu 19,5%, iar în Cehia cu 10,4% în 2025.



„Programul «Noua Casă» devine un instrument indispensabil pentru susținerea accesului populației la achiziția unei locuințe, oferind condiții de finanțare avantajoase și predictibile într-un context de piață restrictiv”, se arată în proiect.

Creditele ipotecare în marile orașe



Nota de fundamentare citează și o analiză Imobiliare.ro Finance, realizată pe baza împrumuturilor intermediate în trimestrul al III-lea din 2025.

Cele mai mari credite ipotecare au fost accesate în Cluj-Napoca, unde valoarea medie a împrumutului a fost de 462.179 lei, iar rata medie lunară a ajuns la 2.538 lei.

Pe locul al doilea se află Iași, cu un credit ipotecar mediu de 435.405 lei și o rată medie de 2.402 lei.



În București, valoarea medie a unui credit ipotecar accesat pentru cumpărarea unei locuințe a fost de 432.395 lei, iar rata medie lunară a fost de 2.366 lei.



În Constanța, creditul mediu a fost de 422.621 lei, iar rata medie de 2.326 lei. În Timișoara, valoarea medie a creditului ipotecar a fost de 383.245 lei, iar rata medie lunară de 2.121 lei. În Brașov, cumpărătorii au accesat credite medii de 378.125 lei, cu o rată medie de 2.069 lei.



Programul „Noua Casă” este continuatorul programului guvernamental „Prima Casă”, lansat în 2009.

De la lansare și până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate 334.304 garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de 31,72 miliarde lei.

Prin noul plafon de 500 milioane lei, statul urmărește să mențină un instrument de sprijin pentru cumpărătorii care vor să își achiziționeze o locuință, într-o perioadă în care prețurile, taxele și accesul la finanțare pun presiune pe bugetele familiilor.